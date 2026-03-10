عربي
علماء روس يكتشفون طريقة جديدة لانتاج وحفظ الخبز
أفادت الخدمة الصحفية لجامعة فورونيج الحكومية للتكنولوجيا الهندسية، اليوم الثلاثاء، بأن علماء الجامعة وأكاديمية القوات الجوية اكتشفوا طريقة جديدة لإنتاج الخبز... 10.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-10T11:41+0000
2026-03-10T11:41+0000
روسيا
علماء روس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/0e/1050148376_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_d628e47b3e76e5070f26c7977d9ef196.jpg
ووفقا للعلماء، فإن اكتشافهم سيمكّن من تخفيض قيمة سعر كلفة الخبز بنسبة 12-15%، وزيادة مدة صلاحيتها إلى 12 شهرا. ويهدف هذا التطوير إلى توفير منتجات نصف منتهية من التجميد العميق، التي يمكن تخزينها لفترة طويلة دون فقدان الجودة، للمناطق النائية والتي يتعذر الوصول إليها.وكما أوضح العلماء، فإن التكنولوجيا التقليدية صعبة تتضمن عجن العجينة وقنعها وخبزها، وفي الآونة الأخيرة لم تكن الدورة المغلقة لتوحيد هذه العمليات، التي تستخدم فيه الطاقة الناتجة عن عملية الخبز للتجليد.وأطلع العلماء على أنه بالإضافة إلى جزء الماكينة والأجهزة، قاموا أيضا بتحسين تكنولوجيا إنتاج الخبز نفسها، واستبدلوا بعض دقيق القمح بدقيق تريتيكال، الذي يحتوي على نسبة عالية من البروتين، وأضافوا مسحوق الجزر لتحسين الجودة والقيمة الغذائية للمنتج.وبالإضافة إلى ذلك، يمكن التكنولوجيا الجديدة لدورة الإنتاج والتجليد المغلقة أن تتطبق لتبريد أي منتجات في المستقبل.
أفادت الخدمة الصحفية لجامعة فورونيج الحكومية للتكنولوجيا الهندسية، اليوم الثلاثاء، بأن علماء الجامعة وأكاديمية القوات الجوية اكتشفوا طريقة جديدة لإنتاج الخبز في الدورة المغلقة، التي تستخدم فيها الطاقة الناتجة عن عملية الخبز لتجميد منتجات الدقيق.
ووفقا للعلماء، فإن اكتشافهم سيمكّن من تخفيض قيمة سعر كلفة الخبز بنسبة 12-15%، وزيادة مدة صلاحيتها إلى 12 شهرا. ويهدف هذا التطوير إلى توفير منتجات نصف منتهية من التجميد العميق، التي يمكن تخزينها لفترة طويلة دون فقدان الجودة، للمناطق النائية والتي يتعذر الوصول إليها.
وكما أوضح العلماء، فإن التكنولوجيا التقليدية صعبة تتضمن عجن العجينة وقنعها وخبزها، وفي الآونة الأخيرة لم تكن الدورة المغلقة لتوحيد هذه العمليات، التي تستخدم فيه الطاقة الناتجة عن عملية الخبز للتجليد.
وعلّقت على ذلك إحدى المشاركات في وضع المشروع، الأستاذة المساعدة في جامعة فورونيج، يانا دومبروفسكايا، قائلة: "إن التكنولوجيا التقليدية صعبة جدا وتحتاج إلى وقت كثير وأجهزة، لكننا ننتج خبزًا في مصانعنا، نجلّده وننشره في الأماكن، التي يصعب فيها تنفيذ الدورة التكنولوجية بأكملها".

وأطلع العلماء على أنه بالإضافة إلى جزء الماكينة والأجهزة، قاموا أيضا بتحسين تكنولوجيا إنتاج الخبز نفسها، واستبدلوا بعض دقيق القمح بدقيق تريتيكال، الذي يحتوي على نسبة عالية من البروتين، وأضافوا مسحوق الجزر لتحسين الجودة والقيمة الغذائية للمنتج.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن التكنولوجيا الجديدة لدورة الإنتاج والتجليد المغلقة أن تتطبق لتبريد أي منتجات في المستقبل.
