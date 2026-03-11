https://sarabic.ae/20260311/إعصار-النار-لإزالة-أثار-التلوث-النفطي-في-البحار-وبصمة-الحروب-السيبرانية-في-حرب-إيران-1111331887.html

تزامنا مع حرب إيران.. تقنية "إعصار النار" تبرز كحل محتمل لمواجهة التلوث النفطي

تزامنا مع حرب إيران.. تقنية "إعصار النار" تبرز كحل محتمل لمواجهة التلوث النفطي

علماء يحولون ظاهرة الإعصار الناري إلى أداة محتملة لتنظيف التسربات النفطية في البحار بكفاءة أعلى، وشركة أمن إسرائيلية تكشف تصاعد الهجمات السيبرانية عليها منذ... 11.03.2026

إيران

أخبار إيران

إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران

تمكن باحثون من جامعة تكساس إيه آند إم من تحويل ظاهرة "الإعصار الناري" أو "فايرنادو" إلى أداة محتملة لتنظيف التسربات النفطية في المحيطات بكفاءة أعلى وتلوث أقل.وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال المدير التنفيذي لجمعية الحفاظ على البيئة هيبكا، نور فريد إن "هناك طرق تقليدية لتنظيف بقع النفط مثل الحواجز العائمة، والمواد الماصة التي تشبه ريش الطيور لاحتواء وامتصاص الزيت أو جمعه، وهناك فكرة جديدة هي (فايرنيدو) التي تعتمد على دوامات نارية لحرق النفط، وهي طريقة لم تتم تجربتها عمليا لكنها ربما تكون أسرع"، مشيرا إلى أن "فكرة تنظيف تسرب النفط في البحار تقوم على تحويل النفط إلى كربون بدلاً من تركه يلوث البحار ويستمر اثره لسنوات، معربا عن اعتقاده أن ضرر الانبعاثات أقل من ترك المادة غير القابلة للتحلل ".وأوضح فريد إن "فكرة حرق النفط في المياه مستوحاة من حوادث احتراق منصات نفط سابقة"، معتبرا "تلوث النفط من أكبر المشكلات، ويمتد أثره لسنين طويلة على القاع البحري والشواطئ وعلى الاقتصاد حيث يؤدي لانخفاض الصيد، والسياحة واختلال التوازن البيئي".وتشمل الثغرات المستهدفة تجاوز المصادقة وحقن الأوامر، بل وتنفيذ أكواد عن بعد دون مصادقة، وتعتمد الهجمات على بنية تحتية من VPN وخوادم افتراضية خاصة لمسح الإنترنت بحثاً عن الكاميرات المكشوفة، مع تركيز جغرافي على إسرائيل والإمارات وقطر والبحرين والكويت، بالإضافة إلى لبنان وقبرص.ويقول أستاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة الإسكندرية، د. أحمد بهاء خيري إن " أنظمة الاختراق تطورت من مجرد إزعاج إلى أداة استراتيجية للقوة، بخلاف الاختراق الإجرامي الذي كان يستهدف المال، وتركز الأعمال المدعومة من الدول على أهداف عسكرية أو سياسية وأبرز أساليبها تصيد المستهدف باستخدام معلومات شخصية دقيقة لخداع أصحاب المناصب الحساسة".وأوضح الخبير أن "هناك هجمات سيبرانية تستهدف سلاسل التوريد ومزودي برمجيات موثوقين للوصول إلى آلاف الشبكات الحكومية والعسكرية دفعة واحدة"، مشيرا إلى أن "الأجهزة الأكثر عرضة للاختراق هي أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) مثل الكاميرات الذكية التي تفتقر للتشفير القوي وتحمل كلمات مرور ثابتة، وأنظمة التحكم الصناعي القديمة (Legacy ICS) التي تدير الكهرباء والمياه دون بروتوكولات دفاع حديثة، بالإضافة إلى برمجيات التجسس بدون نقر (Zero-Click) على الهواتف، معتبرا أن "الحرب السيبرانية على نفس درجة خطورة الحرب التقليدية حيث سبق أن دمر هجوم ستوكسنت أجهزة نووية، وقد تؤدي أيضا إلى خسائر بشرية جماعية عبر تعطيل الكهرباء أو تسميم المياه".

