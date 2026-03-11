https://sarabic.ae/20260311/الخارجية-الروسية-الهجوم-على-بريانسك-جريمة-وحشية-أخرى-ارتكبتها-كييف-ضد-المدنيين-1111348083.html
وجاء في بيان نشر على موقع الخارجية الروسية: "الضربات الصاروخية التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على بريانسك هي جريمة وحشية أخرى ارتكبتها كييف ضد السكان المدنيين في روسيا".وأضافت الوزارة: "في 10 مارس/آذار، ارتكب نظام كييف النازي جريمة شنيعة أخرى ضد السكان المدنيين في بلادنا بتنفيذ ضربة صاروخية على بريانسك".أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، يوم الثلاثاء، مقتل 6 أشخاص وإصابة 37 آخرين جراء ضربة صاروخية شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على المدينة.وأكد أنه "تم نقل المصابين بنتيجة القصف الصاروخي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على بريانسك إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاج الطبي".كما أعلنت وزارة الصحة الروسية، أنه "تم نقل 35 شخصا إلى المستشفيات جراء هجوم صاروخي شنته القوات الأوكرانية على بريانسك وبعضهم في حالة حرجة".
وجاء في بيان نشر على موقع الخارجية الروسية: "الضربات الصاروخية التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على بريانسك هي جريمة وحشية أخرى ارتكبتها كييف ضد السكان المدنيين في روسيا".
وأضافت الوزارة: "في 10 مارس/آذار، ارتكب نظام كييف النازي جريمة شنيعة أخرى ضد السكان المدنيين في بلادنا بتنفيذ ضربة صاروخية على بريانسك".
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، يوم الثلاثاء، مقتل 6 أشخاص وإصابة 37 آخرين جراء ضربة صاروخية شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على المدينة.
كتب الحاكم عبر منصة "ماكس": "المعلومات المتوفرة حتى الساعة تشير إلى أنه، نتيجة للهجوم الإرهابي بالصواريخ، لقي 6 مدنيين حتفهم وأصيب 37 آخرون بجروح".
وأكد أنه "تم نقل المصابين بنتيجة القصف الصاروخي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على بريانسك إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاج الطبي".
كما أعلنت وزارة الصحة الروسية، أنه "تم نقل 35 شخصا إلى المستشفيات جراء هجوم صاروخي شنته القوات الأوكرانية على بريانسك وبعضهم في حالة حرجة".