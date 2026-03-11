الخارجية الروسية: الهجوم على بريانسك جريمة وحشية أخرى ارتكبتها كييف ضد المدنيين

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:18 GMT
16 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
10:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
15:45 GMT
15 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
16:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
16:30 GMT
29 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ترامب سارع إلى بوتين ليجد له مخرجا من الورطة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
كيف غيرت إيران قواعد الحرب مع إسرائيل وأمريكا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الأغذية العالمي" يحذّر من تفاقم أزمة الجوع عالميا بسبب حرب إيران
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
10:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
15:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
16:00 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:19 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: لم يتوقع المتحاربون أن تصل الحرب على إيران إلى هذه الخطورة
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية الروسية: الهجوم على بريانسك جريمة وحشية أخرى ارتكبتها كييف ضد المدنيين
الخارجية الروسية: الهجوم على بريانسك جريمة وحشية أخرى ارتكبتها كييف ضد المدنيين
الخارجية الروسية: الهجوم على بريانسك جريمة وحشية أخرى ارتكبتها كييف ضد المدنيين
سبوتنيك عربي
وصفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، الضربات الصاروخية الأوكرانية على بريانسك بأنها جريمة شنيعة أخرى ارتكبها نظام كييف ضد المدنيين في روسيا.
2026-03-11T14:30+0000
2026-03-11T14:30+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وجاء في بيان نشر على موقع الخارجية الروسية: "الضربات الصاروخية التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على بريانسك هي جريمة وحشية أخرى ارتكبتها كييف ضد السكان المدنيين في روسيا".وأضافت الوزارة: "في 10 مارس/آذار، ارتكب نظام كييف النازي جريمة شنيعة أخرى ضد السكان المدنيين في بلادنا بتنفيذ ضربة صاروخية على بريانسك".أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، يوم الثلاثاء، مقتل 6 أشخاص وإصابة 37 آخرين جراء ضربة صاروخية شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على المدينة.وأكد أنه "تم نقل المصابين بنتيجة القصف الصاروخي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على بريانسك إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاج الطبي".كما أعلنت وزارة الصحة الروسية، أنه "تم نقل 35 شخصا إلى المستشفيات جراء هجوم صاروخي شنته القوات الأوكرانية على بريانسك وبعضهم في حالة حرجة".
https://sarabic.ae/20260311/روسيا-الأمم-المتحدة-تعاني-من-الأكرنة-بعد-رد-فعلها-المتحيز-على-هجوم-نظام-كييف-على-بريانسك--1111328309.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم

الخارجية الروسية: الهجوم على بريانسك جريمة وحشية أخرى ارتكبتها كييف ضد المدنيين

14:30 GMT 11.03.2026
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وصفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، الضربات الصاروخية الأوكرانية على بريانسك بأنها جريمة شنيعة أخرى ارتكبها نظام كييف ضد المدنيين في روسيا.
وجاء في بيان نشر على موقع الخارجية الروسية: "الضربات الصاروخية التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على بريانسك هي جريمة وحشية أخرى ارتكبتها كييف ضد السكان المدنيين في روسيا".
وأضافت الوزارة: "في 10 مارس/آذار، ارتكب نظام كييف النازي جريمة شنيعة أخرى ضد السكان المدنيين في بلادنا بتنفيذ ضربة صاروخية على بريانسك".
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
روسيا: الأمم المتحدة تعاني من "الأكرنة" بعد رد فعلها المتحيز على هجوم نظام كييف على بريانسك
07:41 GMT
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، يوم الثلاثاء، مقتل 6 أشخاص وإصابة 37 آخرين جراء ضربة صاروخية شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على المدينة.

كتب الحاكم عبر منصة "ماكس": "المعلومات المتوفرة حتى الساعة تشير إلى أنه، نتيجة للهجوم الإرهابي بالصواريخ، لقي 6 مدنيين حتفهم وأصيب 37 آخرون بجروح".

وأكد أنه "تم نقل المصابين بنتيجة القصف الصاروخي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على بريانسك إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاج الطبي".
كما أعلنت وزارة الصحة الروسية، أنه "تم نقل 35 شخصا إلى المستشفيات جراء هجوم صاروخي شنته القوات الأوكرانية على بريانسك وبعضهم في حالة حرجة".
