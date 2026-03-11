https://sarabic.ae/20260311/الخارجية-الروسية-الهجوم-على-بريانسك-جريمة-وحشية-أخرى-ارتكبتها-كييف-ضد-المدنيين-1111348083.html

الخارجية الروسية: الهجوم على بريانسك جريمة وحشية أخرى ارتكبتها كييف ضد المدنيين

وصفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، الضربات الصاروخية الأوكرانية على بريانسك بأنها جريمة شنيعة أخرى ارتكبها نظام كييف ضد المدنيين في روسيا.

وجاء في بيان نشر على موقع الخارجية الروسية: "الضربات الصاروخية التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على بريانسك هي جريمة وحشية أخرى ارتكبتها كييف ضد السكان المدنيين في روسيا".وأضافت الوزارة: "في 10 مارس/آذار، ارتكب نظام كييف النازي جريمة شنيعة أخرى ضد السكان المدنيين في بلادنا بتنفيذ ضربة صاروخية على بريانسك".أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، يوم الثلاثاء، مقتل 6 أشخاص وإصابة 37 آخرين جراء ضربة صاروخية شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على المدينة.وأكد أنه "تم نقل المصابين بنتيجة القصف الصاروخي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على بريانسك إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاج الطبي".كما أعلنت وزارة الصحة الروسية، أنه "تم نقل 35 شخصا إلى المستشفيات جراء هجوم صاروخي شنته القوات الأوكرانية على بريانسك وبعضهم في حالة حرجة".

https://sarabic.ae/20260311/روسيا-الأمم-المتحدة-تعاني-من-الأكرنة-بعد-رد-فعلها-المتحيز-على-هجوم-نظام-كييف-على-بريانسك--1111328309.html

