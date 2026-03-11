https://sarabic.ae/20260311/الولايات-المتحدة-تعلن-الإفراج-عن-172-مليون-برميل-نفط-من-الاحتياطي-1111374225.html

الولايات المتحدة تعلن الإفراج عن 172 مليون برميل نفط من الاحتياطي

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستفرج عن 172 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي بدءًا من الأسبوع المقبل، ضمن جهود خفض... 11.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، في بيان نشرته الوزارة على منصة "إكس": "في وقت سابق من اليوم، وافقت 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية بالإجماع على طلب الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب خفض أسعار الطاقة من خلال إطلاق منسق لـ 400 مليون برميل من النفط والمنتجات المكررة من احتياطياتها. وفي إطار هذه الجهود، وجه الرئيس ترامب وزارة الطاقة بالإفراج عن 172 مليون برميل من احتياطي البترول الاستراتيجي، بدءًا من الأسبوع المقبل. وسيستغرق هذا الإطلاق حوالي 120 يومًا بناءً على معدلات التفريغ المخطط لها."وأضاف: "وعد الرئيس ترامب بحماية أمن الطاقة الأمريكي من خلال إدارة الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بمسؤولية، وهذا الإجراء يُجسّد التزامه بهذا الوعد. على عكس الإدارة السابقة التي تركت احتياطيات النفط الأمريكية مستنزفة ومتضررة، فقد رتبت الولايات المتحدة لتعويض هذه الاحتياطيات الاستراتيجية بما يزيد عن 200 مليون برميل خلال العام المقبل، أي بزيادة قدرها 20% عن الكمية التي سيتم سحبها، ودون أي تكلفة على دافعي الضرائب."وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

