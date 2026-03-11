https://sarabic.ae/20260311/بوتين-يهنئ-المتزلج-غولوبكوف-بفوزه-في-دورة-الألعاب-البارالمبية-1111345780.html
بوتين يهنئ المتزلج غولوبكوف بفوزه في دورة الألعاب البارالمبية
بوتين يهنئ المتزلج غولوبكوف بفوزه في دورة الألعاب البارالمبية
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتزلج إيفان غولوبكوف بفوزه في سباق التزلج في دورة الألعاب البارالمبية الشتوية في إيطاليا. 11.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-11T12:57+0000
2026-03-11T12:57+0000
2026-03-11T12:57+0000
فلاديمير بوتين
الالعاب البارالمبية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/04/1111049990_0:29:3063:1752_1920x0_80_0_0_c4016c622d758c38654864cc8790490a.jpg
يوم الأربعاء، فاز غولوبكوف بسباق 10 كيلومترات فردي ضد الساعة في وضعية الجلوس ضمن فئة LW11.5 (ذوي الإعاقات في الأطراف السفلية والجذع). وبهذا الفوز، أحرز الفريق الروسي ميداليته الذهبية الثالثة في دورة الألعاب البارالمبية. وقد حصد الفريق الروسي خمس ميداليات في المجمل في هذه الدورة، ثلاث ذهبية واثنتان برونزيتان. وقال غولوبكوف إنه يهدي هذه الميدالية الذهبية البارالمبية إلى روسيا بأكملها، وإلى بوتين شخصياً.وأضاف الرئيس أن مرشدي الرياضي ومدربيه، وكذلك كل من ساعده على تحقيق نتائج مهمة، يستحقون امتنانا خاصا.
https://sarabic.ae/20230512/محكمة-الاستئناف-التابعة-للجنة-البارالمبية-الدولية-تلغي-تعليق-مشاركة-روسيا--1076943878.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/04/1111049990_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_4eeda0a7582270fb788e62a9d1594ca8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, الالعاب البارالمبية
فلاديمير بوتين, الالعاب البارالمبية
بوتين يهنئ المتزلج غولوبكوف بفوزه في دورة الألعاب البارالمبية
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتزلج إيفان غولوبكوف بفوزه في سباق التزلج في دورة الألعاب البارالمبية الشتوية في إيطاليا.
يوم الأربعاء، فاز غولوبكوف بسباق 10 كيلومترات فردي ضد الساعة في وضعية الجلوس ضمن فئة LW11.5 (ذوي الإعاقات في الأطراف السفلية والجذع). وبهذا الفوز، أحرز الفريق الروسي ميداليته الذهبية الثالثة في دورة الألعاب البارالمبية. وقد حصد الفريق الروسي خمس ميداليات في المجمل في هذه الدورة، ثلاث ذهبية واثنتان برونزيتان. وقال غولوبكوف إنه يهدي هذه الميدالية الذهبية البارالمبية إلى روسيا بأكملها، وإلى بوتين شخصياً.
وجاء في رسالة بوتين: أهنئكم بفوزكم في دورة الألعاب البارالمبية الشتوية الرابعة عشرة. بفضل عملكم الدؤوب وثقتكم بأنفسكم وتفانيكم في رياضتكم المفضلة، قدمتم أداء مذهلا في أهم منافسات الألعاب البارالمبية، مُظهرين مهارةً وشخصيةً قويةً وإرادةً لا تلين للفوز. لقد فزتم بجدارة بالميدالية الذهبية في سباق التزلج. أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح. نحن فخورون بكم!
وأضاف الرئيس أن مرشدي الرياضي ومدربيه، وكذلك كل من ساعده على تحقيق نتائج مهمة، يستحقون امتنانا خاصا.