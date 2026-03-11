https://sarabic.ae/20260311/مجموعة-السبع-تدعو-لزيادة-إنتاج-الطاقة-لتعويض-خسائر-إيران-1111374400.html
"مجموعة السبع" تدعو لزيادة إنتاج الطاقة لتعويض خسائر إيران
دعت قمة مجموعة السبع، اليوم الخميس، الدول المنتجة للطاقة إلى زيادة إنتاجها لتعويض الخسائر الناتجة عن الأزمة المرتبطة بإيران، وعدم فرض أي قيود على تصديرها. 11.03.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في البيان الصادر عن القمة ونُشر على موقع الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع:"يؤيد قادة مجموعة السبع الإنتاج الطاقوي في الدول القادرة على تعويض الكميات المحجوزة، ويحثون على تجنب أي إجراءات تحد من التصدير".كما رحبت المجموعة بقرار الوكالة الدولية للطاقة بالإفراج عن 400 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات الطارئة.والأربعاء، قررت الدول الأعضاء الـ32 في الوكالة الدولية للطاقة بالإجماع الإفراج عن 400 مليون برميل من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية، في أكبر عملية طرح من نوعها في تاريخ الوكالة، بهدف تعويض النقص في الإمدادات الناجم عن التوترات في مضيق هرمز.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
الأخبار
وجاء في البيان الصادر عن القمة ونُشر على موقع الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع:"يؤيد قادة مجموعة السبع الإنتاج الطاقوي في الدول القادرة على تعويض الكميات المحجوزة، ويحثون على تجنب أي إجراءات تحد من التصدير".
كما رحبت المجموعة بقرار الوكالة الدولية للطاقة بالإفراج عن 400 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات الطارئة.
والأربعاء، قررت الدول الأعضاء الـ32 في الوكالة الدولية للطاقة بالإجماع الإفراج عن 400 مليون برميل من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية، في أكبر عملية طرح من نوعها في تاريخ الوكالة، بهدف تعويض النقص في الإمدادات الناجم عن التوترات في مضيق هرمز.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران
رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.