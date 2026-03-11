https://sarabic.ae/20260311/موسكو-الغرب-مسؤول-عن-مقتل-المدنيين-في-بريانسك-1111373180.html
موسكو: الغرب مسؤول عن مقتل المدنيين في بريانسك
قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الأربعاء، إن الرعاة الغربيين لفلاديمير زيلينسكي يتحملون المسؤولية الكاملة عن مقتل المدنيين في بريانسك.
وأضاف نيبينزياللصحفيين: "الرعاة الغربيون لزيلينسكي يتحملون المسؤولية الكاملة عن قتل المدنيين بدلًا من منح فرصة حقيقية للمفاوضات السلمية بوساطة الولايات المتحدة".وفي وقت سابق، الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الجهات الغربية الداعمة لنظام كييف تتحمل المسؤولية الكاملة عن الضربة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على بريانسك، والتي ما كانت لتتم لولا مشاركة خبراء أجانب.وكان حاكم منطقة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، قد أفاد في وقت سابق، بأن الإرهابيين الأوكرانيين استهدفوا بريانسك يوم الثلاثاء بسبعة صواريخ من طراز "ستورم شادو".ووفقًا لآخر البيانات الصادرة عن السلطات الإقليمية، أسفر الهجوم الصاروخي عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 42 آخرين.ويشنّ مسلحون أوكرانيون هجمات شبه يومية في المناطق الحدودية. ومنذ أغسطس/آب 2024، أُعلنت عملية لمكافحة الإرهاب في مقاطعة بريانسك، وأُعلنت حالة طوارئ اتحادية هناك.ورداً على ذلك، شنّت القوات المسلحة الروسية ضربات جوية وبحرية وبرية دقيقة التوجيه، بالإضافة إلى ضربات بطائرات مسيّرة، استهدفت حصراً المنشآت العسكرية وشركات الصناعات الدفاعية الأوكرانية.
وأضاف نيبينزياللصحفيين: "الرعاة الغربيون لزيلينسكي يتحملون المسؤولية الكاملة عن قتل المدنيين بدلًا من منح فرصة حقيقية للمفاوضات السلمية بوساطة الولايات المتحدة".
وفي وقت سابق، الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الجهات الغربية الداعمة لنظام كييف
تتحمل المسؤولية الكاملة عن الضربة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على بريانسك، والتي ما كانت لتتم لولا مشاركة خبراء أجانب.
وكان حاكم منطقة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، قد أفاد في وقت سابق، بأن الإرهابيين الأوكرانيين استهدفوا بريانسك يوم الثلاثاء بسبعة صواريخ من طراز "ستورم شادو".
ووفقًا لآخر البيانات الصادرة عن السلطات الإقليمية، أسفر الهجوم الصاروخي عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 42 آخرين.
وأعلنت كييف مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي، وصرّح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن المنظمة تعارض الهجمات على المدنيين.
ويشنّ مسلحون أوكرانيون هجمات شبه يومية في المناطق الحدودية. ومنذ أغسطس/آب 2024، أُعلنت عملية لمكافحة الإرهاب في مقاطعة بريانسك، وأُعلنت حالة طوارئ اتحادية هناك.
ورداً على ذلك، شنّت القوات المسلحة الروسية ضربات جوية وبحرية وبرية دقيقة التوجيه، بالإضافة إلى ضربات بطائرات مسيّرة، استهدفت حصراً المنشآت العسكرية وشركات الصناعات الدفاعية الأوكرانية.