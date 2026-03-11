https://sarabic.ae/20260311/واشنطن-أمريكا-تستمر-بتعزيز-الضغط-العسكري-على-إيران-1111353083.html

واشنطن: أمريكا تستمر بتعزيز الضغط العسكري على إيران

واشنطن: أمريكا تستمر بتعزيز الضغط العسكري على إيران

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال براد كوبر، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة مستمرة بتعزيز الضغط العسكري على إيران. 11.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-11T15:33+0000

2026-03-11T15:33+0000

2026-03-11T15:33+0000

إيران

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/19/1109608210_0:0:1642:924_1920x0_80_0_0_9d720281f0912e35754d784e7419450c.jpg

وقال كوبر في رسالة فيديو له على منصة "إكس": "القوة العسكرية الأمريكية تتعزز، حيث قمنا يوم أمس بتنفيذ موجات من الضربات حوالي كل ساعة من عدة نواحي مختلفة ومن أماكن مختلفة داخل إيران".وكان الحرس الثوري الإيراني قد قال، في وقت سابق، أن أكثر من 680 عسكريا أمريكيا وإسرائيلييا قتلوا وأصيبوا خلال النزاع.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كل من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.وزير الخارجية الإيراني: خطط أمريكا وإسرائيل لتغيير النظام في إيران فشلت

https://sarabic.ae/20260311/بنتاغون-أمريكا-تصيب-أكثر-من-5000-هدف-في-إيران-1111347806.html

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية