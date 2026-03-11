https://sarabic.ae/20260311/بنتاغون-أمريكا-تصيب-أكثر-من-5000-هدف-في-إيران-1111347806.html
بنتاغون: أمريكا تضرب أكثر من 5 آلاف هدف في إيران
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس القيادة المركزية لدى"بينتاغون"، براد كوبر، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة خلال العملية ضد إيران أصابت أكثر من 5000 هدف، بما فيها، 60 سفينة. 11.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-11T14:39+0000
2026-03-11T14:39+0000
2026-03-11T14:40+0000
الحرب
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101419/79/1014197903_0:99:1300:830_1920x0_80_0_0_dcb08885818d7be698313f9218ec334b.jpg
وفقا له، فإن الولايات المتحدة دمرت 4 زوارق صاروخية من نوع "سوليماني".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كل من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260306/مسؤول-أمريكي-سابق-مزاعم-واشنطن-حول-تدمير-منصات-الصواريخ-الإيرانية-تفتقر-إلى-المصداقية-1111160923.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الحرب, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
14:39 GMT 11.03.2026 (تم التحديث: 14:40 GMT 11.03.2026)
أعلن رئيس القيادة المركزية لدى"بينتاغون"، براد كوبر، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة خلال العملية ضد إيران أصابت أكثر من 5000 هدف، بما فيها، 60 سفينة.
وفقا له، فإن الولايات المتحدة دمرت 4 زوارق صاروخية من نوع "سوليماني".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كل من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر
، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.