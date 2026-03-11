شركة أقمار صناعية تمدد تأخير بث الصور بالشرق الأوسط لمنع استخدام خصوم أمريكا لها

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:18 GMT
16 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
10:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
15:45 GMT
15 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
16:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
16:30 GMT
29 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ترامب سارع إلى بوتين ليجد له مخرجا من الورطة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
كيف غيرت إيران قواعد الحرب مع إسرائيل وأمريكا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الأغذية العالمي" يحذّر من تفاقم أزمة الجوع عالميا بسبب حرب إيران
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
10:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
15:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
16:00 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:19 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
شركة أقمار صناعية تمدد تأخير بث الصور بالشرق الأوسط لمنع استخدام خصوم أمريكا لها
سبوتنيك عربي
وسعت شركة بلانيت لابس القيود المفروضة على الوصول إلى صورها إلى الشرق الأوسط لمنع الأعداء ‌من استخدامها لمهاجمة الولايات المتحدة ⁠وحلفائها، في إشارة إلى كيفية... 11.03.2026, سبوتنيك عربي
شركة أقمار صناعية تمدد تأخير بث الصور بالشرق الأوسط لمنع استخدام خصوم أمريكا لها

02:18 GMT 11.03.2026
© Photo / Unsplash/ SpaceX قمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
© Photo / Unsplash/ SpaceX
تابعنا عبر
وسعت شركة بلانيت لابس القيود المفروضة على الوصول إلى صورها إلى الشرق الأوسط لمنع الأعداء ‌من استخدامها لمهاجمة الولايات المتحدة ⁠وحلفائها، في إشارة إلى كيفية تأثير توسع الأعمال التجارية الفضائية على النزاعات.
وتدير الشركة التي تتخذ من ​كاليفورنيا ⁠مقرا لها أسطولا كبيرا من أقمار تصوير الأرض وتبيع صورا تخضع للتحديث المستمر للحكومات والشركات ووسائل الإعلام.
وكانت أبلغت عملاءها يوم الاثنين بأنها ستمدد ‌القيود إلى 14 يوما من تأخير أربعة أيام ‌فرضته الأسبوع الماضي.
وقال متحدث باسم بلانيت لابس، في بيان، إن هذه الخطوة مؤقتة وتهدف إلى "الحد من أي توزيع غير خاضع للرقابة للصورمما قد يؤدي إلى وصولها دون قصد إلى أطراف معادية يمكن أن تستخدمها وسيلة ضغط تكتيكية "، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
وأضاف المتحدث "هذا الصراع متغير وفريد من نوعه من ⁠نواح عديدة، ولذلك ⁠تتخذ بلانيت خطوات قوية للمساعدة في ضمان ألا تسهم صورنا بأي شكل من الأشكال في الهجمات على أفراد الحلفاء وحلف شمال الأطلسي والمدنيين".
ويقول متخصصون ​في مجال الفضاء، إن إيران قد تكون قادرة على الوصول إلى الصور التجارية، عن طريق وسائل منها أعداء آخرون للولايات المتحدة.
تعتمد القوات ​المسلحة على الفضاء في كل شيء، ​من تحديد الأهداف وتوجيه الأسلحة وتتبع الصواريخ إلى الاتصالات. ​وفي إشارة ⁠إلى الدور المركزي للفضاء في الحرب الحديثة، قال مسؤولون أمريكيون الأسبوع الماضي إن قواتهم ‌الفضائية كانت من بين "الجهات الرائدة" في العملية على إيران.
ورفض متحدث باسم القيادة الفضائية ‌الأمريكية الإفصاح عن تفاصيل القدرات التي استخدمتها. وتساعد القيادة الفضائية في تتبع الصواريخ وتأمين الاتصالات واستخدام أقمار وزارة الدفاع (البنتاغون) الصناعية لمراقبة القوات الأمريكية والقوات المشتركة على الأرض.
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
"سنتكوم": القوات الأمريكية دمرت 16 سفينة إيرانية لزرع الألغام قرب مضيق هرمز
00:28 GMT
وفي حين أن الصور الفضائية العالية الجودة كانت ⁠في السابق حكرا على القوى المتقدمة في مجال الفضاء، فإن ​الوصول إلى الصور الفضائية التجارية قد ⁠أدى إلى تساوي الفرص، مثلما شهدت أوكرانيا خلال حربها مع روسيا.
والآن، يستخدم مشغلو الأقمار الصناعية ⁠الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تسريع القدرة على تحليل الصور وتحديد المناطق ذات الأهمية.
وقال كريس مور، مستشار صناعة الدفاع ‌ونائب المارشال المتقاعد في الجيش البريطاني "كان هذا التحليل المتخصص في السابق حكرا على المحللين العسكريين رفيعي المستوى، ولكن لم يعد الأمر كذلك".
وأضاف "وفي النهاية، سيوجد ذلك عينا ترى كل شيء من الفضاء، مما يجعل إخفاء القوات العسكرية وعمليات الخداع أمرا صعبا".
