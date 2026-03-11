https://sarabic.ae/20260311/1111329606.html
إطلاق صواريخ استراتيجية من المدمرة "تشوي هيون"
إطلاق صواريخ استراتيجية من المدمرة "تشوي هيون"
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة للمدمرة البحرية الكورية "تشوي هيون" أثناء تنفيذها تجربة إطلاق صواريخ "كروز" الاستراتيجية، وذلك... 11.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-11T08:53+0000
2026-03-11T08:53+0000
2026-03-11T08:53+0000
وسائط متعددة
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
مدمرة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0b/1111329776_0:71:3087:1807_1920x0_80_0_0_c2f6d22a516950e66dc14eddca7f6bdc.jpg
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0b/1111329776_356:0:3087:2048_1920x0_80_0_0_4448cceb86ab4822655a113673d27930.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, مدمرة, صور
фото, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, مدمرة, صور
إطلاق صواريخ استراتيجية من المدمرة "تشوي هيون"
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة للمدمرة البحرية الكورية "تشوي هيون" أثناء تنفيذها تجربة إطلاق صواريخ "كروز" الاستراتيجية، وذلك بحضور زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، وابنته كيم جو آي.
© REUTERS KCNA
المدمرة البحرية "تشوي هيون" خلال تنفيذها تجربة إطلاق صاروخي حيث ترتفع أعمدة الدخان في مسار انطلاق صاروخ "كروز".
المدمرة البحرية "تشوي هيون" خلال تنفيذها تجربة إطلاق صاروخي حيث ترتفع أعمدة الدخان في مسار انطلاق صاروخ "كروز".
© REUTERS KCNA
الزعيم كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي، وهما يراقبان إطلاق صاروخ تجريبي نفذته المدمرة "تشوي" هيون".
الزعيم كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي، وهما يراقبان إطلاق صاروخ تجريبي نفذته المدمرة "تشوي" هيون".
© REUTERS KCNA
المدمرة البحرية "تشوي هيون" أثناء إجراء تجربة إطلاق صاروخي.
المدمرة البحرية "تشوي هيون" أثناء إجراء تجربة إطلاق صاروخي.
© Photo / KCNA
صورة من داخل غرفة التحكم خلال عملية إطلاق صواريخ "كروز" من المدمرة "تشوي هيون".
صورة من داخل غرفة التحكم خلال عملية إطلاق صواريخ "كروز" من المدمرة "تشوي هيون".
© Photo / KCNA
صورة مقسمة لأربع صور صغيرة تظهر المدمرة "تشوي هيون" في البحر خلال لحظة تجربة الإطلاق الصاروخي.
صورة مقسمة لأربع صور صغيرة تظهر المدمرة "تشوي هيون" في البحر خلال لحظة تجربة الإطلاق الصاروخي.
© REUTERS KCNA
الزعيم كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي، يراقبان إطلاق صاروخ تجريبي أجرته المدمرة البحرية "تشوي هيون".
الزعيم كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي، يراقبان إطلاق صاروخ تجريبي أجرته المدمرة البحرية "تشوي هيون".
© Photo / KCNA
المدمرة "تشوي هيون" وسط البحر بعد تنفيذ تجربة إطلاق صواريخ "كروز".
المدمرة "تشوي هيون" وسط البحر بعد تنفيذ تجربة إطلاق صواريخ "كروز".