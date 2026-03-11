إطلاق صواريخ استراتيجية من المدمرة "تشوي هيون"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:18 GMT
16 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
10:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
15:45 GMT
15 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
16:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
16:30 GMT
29 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ترامب سارع إلى بوتين ليجد له مخرجا من الورطة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
كيف غيرت إيران قواعد الحرب مع إسرائيل وأمريكا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الأغذية العالمي" يحذّر من تفاقم أزمة الجوع عالميا بسبب حرب إيران
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
10:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
15:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
16:00 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:19 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
إطلاق صواريخ استراتيجية من المدمرة "تشوي هيون"
إطلاق صواريخ استراتيجية من المدمرة "تشوي هيون"
إطلاق صواريخ استراتيجية من المدمرة "تشوي هيون"

08:53 GMT 11.03.2026
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة للمدمرة البحرية الكورية "تشوي هيون" أثناء تنفيذها تجربة إطلاق صواريخ "كروز" الاستراتيجية، وذلك بحضور زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، وابنته كيم جو آي.
© REUTERS KCNA

المدمرة البحرية "تشوي هيون" خلال تنفيذها تجربة إطلاق صاروخي حيث ترتفع أعمدة الدخان في مسار انطلاق صاروخ "كروز".

المدمرة البحرية &quot;تشوي هيون&quot; خلال تنفيذها تجربة إطلاق صاروخي حيث ترتفع أعمدة الدخان في مسار انطلاق صاروخ &quot;كروز&quot;. - سبوتنيك عربي
1/7
© REUTERS KCNA

المدمرة البحرية "تشوي هيون" خلال تنفيذها تجربة إطلاق صاروخي حيث ترتفع أعمدة الدخان في مسار انطلاق صاروخ "كروز".

© REUTERS KCNA

الزعيم كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي، وهما يراقبان إطلاق صاروخ تجريبي نفذته المدمرة "تشوي" هيون".

 الزعيم كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي، وهما يراقبان إطلاق صاروخ تجريبي نفذته المدمرة &quot;تشوي&quot; هيون&quot;. - سبوتنيك عربي
2/7
© REUTERS KCNA

الزعيم كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي، وهما يراقبان إطلاق صاروخ تجريبي نفذته المدمرة "تشوي" هيون".

© REUTERS KCNA

المدمرة البحرية "تشوي هيون" أثناء إجراء تجربة إطلاق صاروخي.

 المدمرة البحرية &quot;تشوي هيون&quot; أثناء إجراء تجربة إطلاق صاروخي. - سبوتنيك عربي
3/7
© REUTERS KCNA

المدمرة البحرية "تشوي هيون" أثناء إجراء تجربة إطلاق صاروخي.

© Photo / KCNA

صورة من داخل غرفة التحكم خلال عملية إطلاق صواريخ "كروز" من المدمرة "تشوي هيون".

صورة من داخل غرفة التحكم خلال عملية إطلاق صواريخ &quot;كروز&quot; من المدمرة &quot;تشوي هيون&quot;. - سبوتنيك عربي
4/7
© Photo / KCNA

صورة من داخل غرفة التحكم خلال عملية إطلاق صواريخ "كروز" من المدمرة "تشوي هيون".

© Photo / KCNA

صورة مقسمة لأربع صور صغيرة تظهر المدمرة "تشوي هيون" في البحر خلال لحظة تجربة الإطلاق الصاروخي.

صورة مقسمة لأربع صور صغيرة تظهر المدمرة &quot;تشوي هيون&quot; في البحر خلال لحظة تجربة الإطلاق الصاروخي. - سبوتنيك عربي
5/7
© Photo / KCNA

صورة مقسمة لأربع صور صغيرة تظهر المدمرة "تشوي هيون" في البحر خلال لحظة تجربة الإطلاق الصاروخي.

© REUTERS KCNA

الزعيم كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي، يراقبان إطلاق صاروخ تجريبي أجرته المدمرة البحرية "تشوي هيون".

 الزعيم كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي، يراقبان إطلاق صاروخ تجريبي أجرته المدمرة البحرية &quot;تشوي هيون&quot;. - سبوتنيك عربي
6/7
© REUTERS KCNA

الزعيم كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي، يراقبان إطلاق صاروخ تجريبي أجرته المدمرة البحرية "تشوي هيون".

© Photo / KCNA

المدمرة "تشوي هيون" وسط البحر بعد تنفيذ تجربة إطلاق صواريخ "كروز".

المدمرة &quot;تشوي هيون&quot; وسط البحر بعد تنفيذ تجربة إطلاق صواريخ &quot;كروز&quot;. - سبوتنيك عربي
7/7
© Photo / KCNA

المدمرة "تشوي هيون" وسط البحر بعد تنفيذ تجربة إطلاق صواريخ "كروز".

