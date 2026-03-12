إسرائيل تسقط تهم إساءة معاملة أسير فلسطيني عن جنودها لعام 2024

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
10:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
15:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
16:00 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:19 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: لم يتوقع المتحاربون أن تصل الحرب على إيران إلى هذه الخطورة
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
10:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
15:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مصر ترفع أسعار المحروقات.. ودول شرق أفريقيا تبحث تحسين الظروف المعيشية لموطنيها
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:45 GMT
18 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
حقوقي: الأمم المتحدة فقدت مصداقيتها وواشنطن تهدد القضاة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حدود العمل العسكري الإسرائيلي في إيران ولبنان
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
إسرائيل تسقط تهم إساءة معاملة أسير فلسطيني عن جنودها لعام 2024
إسرائيل تسقط تهم إساءة معاملة أسير فلسطيني عن جنودها لعام 2024
إسرائيل تسقط تهم إساءة معاملة أسير فلسطيني عن جنودها لعام 2024

14:48 GMT 12.03.2026
سجن أيالون في الرملة، إسرائيل
سجن أيالون في الرملة، إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Ariel Schalit)
ألغى المدعي العسكري العام في الجيش الإسرائيلي، اللواء إيتاي أوفير، اليوم الخميس، لائحة الاتهام الموجهة ضد 5 من جنود الاحتياط، المتهمين بالاعتداء على أسير فلسطيني داخل مركز احتجاز "سدي تيمان" في عام 2024، بعد مراجعة الأدلة والظروف المحيطة بالقضية.
وكانت لائحة الاتهام أشارت إلى أن الجنود اعتدوا بالضرب على المعتقل بعد نقله إلى المركز، ما تسبب له بإصابات خطيرة شملت كسورا في الأضلاع وتمزقا داخليا.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن قرار إسقاط التهم جاء نتيجة ما وصفه بـ"تطورات مهمة" وتعقيدات في الأدلة، إضافة إلى إطلاق سراح المعتقل وعودته إلى غزة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، إلى جانب صعوبات إجرائية تتعلق بنقل مواد التحقيق، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الذي وصفت الخبر بـ"مفاجأة مدوية".
عنصر من قوات الأمن الإسرائيلية يحرس سجن جلبوع في شمال إسرائيل، 18 سبتمبر/ أيلول 2021
تقرير: خلافات إسرائيلية داخلية بشأن إساءة جنود لأسير من "حماس" في معتقل "سدي تيمان"
9 أغسطس 2024, 12:49 GMT
وأشار الجيش إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، اطلع على القرار، وأعرب عن دعمه للمدعي العسكري العام، كما وجّه بإجراء مراجعة واستخلاص الدروس لمنع تكرار مثل هذه الحالات، في حين استقالت المدعية العسكرية السابقة، يفات تومر-يروشالمي، على خلفية تسريب فيديو مرتبط بالقضية، مع إيقاف عدد من المسؤولين الآخرين وإطلاق إجراءات تأديبية بحقهم.
