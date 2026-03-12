https://sarabic.ae/20260312/إسرائيل-تسقط-تهم-إساءة-معاملة-أسير-فلسطيني-عن-جنودها-لعام-2024-1111408067.html
إسرائيل تسقط تهم إساءة معاملة أسير فلسطيني عن جنودها لعام 2024
إسرائيل تسقط تهم إساءة معاملة أسير فلسطيني عن جنودها لعام 2024
ألغى المدعي العسكري العام في الجيش الإسرائيلي، اللواء إيتاي أوفير، اليوم الخميس، لائحة الاتهام الموجهة ضد 5 من جنود الاحتياط، المتهمين بالاعتداء على أسير... 12.03.2026
وكانت لائحة الاتهام أشارت إلى أن الجنود اعتدوا بالضرب على المعتقل بعد نقله إلى المركز، ما تسبب له بإصابات خطيرة شملت كسورا في الأضلاع وتمزقا داخليا. وأوضح الجيش الإسرائيلي أن قرار إسقاط التهم جاء نتيجة ما وصفه بـ"تطورات مهمة" وتعقيدات في الأدلة، إضافة إلى إطلاق سراح المعتقل وعودته إلى غزة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، إلى جانب صعوبات إجرائية تتعلق بنقل مواد التحقيق، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الذي وصفت الخبر بـ"مفاجأة مدوية".وأشار الجيش إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، اطلع على القرار، وأعرب عن دعمه للمدعي العسكري العام، كما وجّه بإجراء مراجعة واستخلاص الدروس لمنع تكرار مثل هذه الحالات، في حين استقالت المدعية العسكرية السابقة، يفات تومر-يروشالمي، على خلفية تسريب فيديو مرتبط بالقضية، مع إيقاف عدد من المسؤولين الآخرين وإطلاق إجراءات تأديبية بحقهم.
