إطلاق نار قرب كنيس يهودي في لاية ميشيغان الأمريكية... فيديو
© REUTERSتصاعد الدخان من المبنى بعد أن أبلغت شرطة ولاية ميشيغان عن حادث إطلاق نار في معبد إسرائيل في ويست بلومفيلد، ميشيغان، الولايات المتحدة، في 12 مارس/ آذار 2026
© REUTERS
أعلنت شرطة ولاية ميشيغان الأمريكية، اليوم الخميس، أنها تستجيب لحادث اصطدام سيارة بكنيس "معبد إسرائيل" في بلدة ويست بلومفيلد، بالإضافة إلى التعامل مع وجود مسلح.
وكتبت الشرطة على منصة "إكس": "تم إبلاغ شرطة ولاية ميشيغان بحادث إطلاق نار جارٍ في ويست بلومفيلد".
بعد ذلك، صرح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، كاش باتيل، عبر منصة "إكس"، بأن عناصر المكتب متواجدون في الموقع مع شركائهم.
📹 إطلاق نار قرب كنيس يهودي في لاية ميشيغان الأمريكية— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 12, 2026
▫️ أعلنت شرطة ميشيغان تلقيها بلاغ بالحادث الذي وقع في كنيس "تمبل إسرائيل" في ويست بلومفيلد، قرب ديترويت.
▫️ وأفاد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، عبر منصة "إكس" بأن عملاء فيدراليين وصلوا إلى موقع الحادث. pic.twitter.com/p6LEbLDKit
وقال باتيل: "يتواجد عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي في الموقع مع شركائهم في ميشيغان، ويستجيبون لحادث اصطدام سيارة بكنيس معبد إسرائيل في بلدة ويست بلومفيلد، ميشيغان، بالإضافة إلى وجود مسلح".