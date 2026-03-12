عربي
إطلاق نار قرب كنيس يهودي في لاية ميشيغان الأمريكية... فيديو
إطلاق نار قرب كنيس يهودي في لاية ميشيغان الأمريكية... فيديو
إطلاق نار قرب كنيس يهودي في لاية ميشيغان الأمريكية... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت شرطة ولاية ميشيغان الأمريكية، اليوم الخميس، أنها تستجيب لحادث اصطدام سيارة بكنيس "معبد إسرائيل" في بلدة ويست بلومفيلد، بالإضافة إلى التعامل مع وجود مسلح. 12.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-12T18:39+0000
2026-03-12T18:39+0000
إطلاق نار قرب كنيس يهودي في لاية ميشيغان الأمريكية... فيديو

أعلنت شرطة ولاية ميشيغان الأمريكية، اليوم الخميس، أنها تستجيب لحادث اصطدام سيارة بكنيس "معبد إسرائيل" في بلدة ويست بلومفيلد، بالإضافة إلى التعامل مع وجود مسلح.
وكتبت الشرطة على منصة "إكس": "تم إبلاغ شرطة ولاية ميشيغان بحادث إطلاق نار جارٍ في ويست بلومفيلد".
بعد ذلك، صرح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، كاش باتيل، عبر منصة "إكس"، بأن عناصر المكتب متواجدون في الموقع مع شركائهم.
وقال باتيل: "يتواجد عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي في الموقع مع شركائهم في ميشيغان، ويستجيبون لحادث اصطدام سيارة بكنيس معبد إسرائيل في بلدة ويست بلومفيلد، ميشيغان، بالإضافة إلى وجود مسلح".
