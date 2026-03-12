الجيش الإيراني يعلن استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية بالمسيرات

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
10:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
15:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
16:00 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:19 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: لم يتوقع المتحاربون أن تصل الحرب على إيران إلى هذه الخطورة
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
10:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
15:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مصر ترفع أسعار المحروقات.. ودول شرق أفريقيا تبحث تحسين الظروف المعيشية لموطنيها
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:45 GMT
18 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
الجيش الإيراني يعلن استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية بالمسيرات
الجيش الإيراني يعلن استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية بالمسيرات
الجيش الإيراني يعلن استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية بالمسيرات
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإيراني، اليوم الخميس، أنه "نفذ هجمات بطائرات مسيرة على أهداف عدة داخل إسرائيل". 12.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-12T09:45+0000
2026-03-12T09:45+0000
إيران
أخبار إيران
الجيش الإيراني
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/02/1110950280_0:0:1387:781_1920x0_80_0_0_4cebee9304d2a98ba5da0b3525eeaaa2.png
ووفقا لبيان الجيش الإيراني، شملت الهجمات قاعدة بلماخيم الجوية، وهي مقر تمركز أنظمة الدفاع الجوي مثل "مقلاع داوود" ومسيرات "هيرمس 900"، ومقر الشاباك الإسرائيلي، قلب عمليات جهاز الأمن الداخلي المسؤول عن قيادة العمليات الأمنية، وقاعدة عوبدا.وأضاف البيان أنه "تم استهداف برج المراقبة في قاعدة بلماخيم قرب تل أبيب، وهو مركز لإطلاق الأقمار الصناعية والتجارب الصاروخية".وأكد الجيش الإيراني أن "عملياته تصبح أكثر دقة يومًا بعد يوم، وأن الوصول إلى المواقع الإسرائيلية الحيوية أصبح أسهل بعد تدمير الرادارات".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
أعلن الجيش الإيراني، اليوم الخميس، أنه "نفذ هجمات بطائرات مسيرة على أهداف عدة داخل إسرائيل".
ووفقا لبيان الجيش الإيراني، شملت الهجمات قاعدة بلماخيم الجوية، وهي مقر تمركز أنظمة الدفاع الجوي مثل "مقلاع داوود" ومسيرات "هيرمس 900"، ومقر الشاباك الإسرائيلي، قلب عمليات جهاز الأمن الداخلي المسؤول عن قيادة العمليات الأمنية، وقاعدة عوبدا.
وأضاف البيان أنه "تم استهداف برج المراقبة في قاعدة بلماخيم قرب تل أبيب، وهو مركز لإطلاق الأقمار الصناعية والتجارب الصاروخية".
الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
‏مستشار الرئيس الإماراتي: نقف اليوم في موقف صلب وثابت في مواجهة عدوان إيران
09:34 GMT
وأكد الجيش الإيراني أن "عملياته تصبح أكثر دقة يومًا بعد يوم، وأن الوصول إلى المواقع الإسرائيلية الحيوية أصبح أسهل بعد تدمير الرادارات".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
