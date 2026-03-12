https://sarabic.ae/20260312/مستشار-الرئيس-الإماراتي-نقف-اليوم-في-موقف-صلب-وثابت-في-مواجهة-عدوان-إيران-1111385251.html

‏مستشار الرئيس الإماراتي: نقف اليوم في موقف صلب وثابت في مواجهة عدوان إيران

‏مستشار الرئيس الإماراتي: نقف اليوم في موقف صلب وثابت في مواجهة عدوان إيران

سبوتنيك عربي

قال مستشار الرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، إن الحروب عبر التاريخ ارتبطت بالإشاعات ومحاولات التشويش، محذرًا من أن التصدي لها مسؤولية وطنية. 12.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-12T09:34+0000

2026-03-12T09:34+0000

2026-03-12T09:34+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة

أخبار إيران

إيران

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0e/1095788916_0:0:1304:735_1920x0_80_0_0_8a3aedcb826fcfe022136a236a618cda.jpg

وأضاف قرقاش، عبر حسابه على منصة إكس، أن "الإمارات تقف في موقف صلب وثابت في مواجهة العدوان الإيراني، ومع هذا الصمود تبرز أهمية المسؤولية الإعلامية والمجتمعية في منع ترويج إشاعات العدو".وختم قائلاً: إن "البلاد على أعتاب تجاوز حاسم لهذه الأزمة"، داعيًا الجميع إلى عدم السماح للإشاعات بـ تشويش الرأي العام أو تهويل الأحداث.وصرحت وزارة الخارجية الإماراتية، في وقت سابق، إنها "في حالة دفاع في مواجهة الاعتداء الإيراني الغاشم وغير المبرر".وأوضحت الخارجية الإماراتية في بيان لها، أن "هذا الاعتداء شمل إطلاق أكثر من 1400 صاروخ باليستي وطائرة مسيّرة استهدفت البنية التحتية ومواقع مدنية، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، وهو ما يمثّل خرقا جسيما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا لسيادة الدولة وسلامة أراضيها، وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها".وتابعت: "تشدد دولة الإمارات على أنها لا تسعى إلى الانجرار إلى أي صراعات أو تصعيد، إلا أنها تؤكد احتفاظها بكامل حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها، وضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وذلك استنادا إلى حقها في الدفاع عن النفس وفقا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة". وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، مؤخر، رصد 17 صاروخا باليستيا أُطلقت من إيران باتجاه أراضي الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أن الدفاعات الجوية اعترضت 16 صاروخا منها، بينما سقط صاروخ واحد في البحر، كما تم رصد 117 طائرة مسيّرة، جرى اعتراض 113 منها، في حين سقطت 4 مسيّرات داخل أراضي الدولة. وذكرت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي ما تم رصده منذ بداية الهجمات الإيرانية بلغ 238 صاروخا باليستيا، جرى تدمير 221 منها، بينما سقط 15 صاروخا في مياه البحر واثنان داخل أراضي الدولة، كما تم رصد 1422 طائرة مسيّرة إيرانية، اعترضت الدفاعات 1342 منها، فيما سقطت 80 مسيّرة داخل الدولة، إضافة إلى رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

https://sarabic.ae/20260312/الداخلية-البحرينية-تعلن-السيطرة-على-حريق-في-خزانات-الوقود-بعد-استهدافها-بهجوم-إيراني-1111382690.html

https://sarabic.ae/20260312/طهران-المرشد-لإيراني-الجديد-مصاب-لكنه-بخير---عاجل-1111380354.html

أخبار إيران

إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار إيران, إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي