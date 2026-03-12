https://sarabic.ae/20260312/الداخلية-البحرينية-تعلن-السيطرة-على-حريق-في-خزانات-الوقود-بعد-استهدافها-بهجوم-إيراني-1111382690.html
الداخلية البحرينية تعلن السيطرة على حريق في خزانات الوقود بعد استهدافها بهجوم إيراني
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الخميس، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع نتيجة الاستهداف الإيراني، فيما تستمر أعمال التبريد...
وأعربت الداخلية البحرينية، في بيان لها، عن "شكرها وتقديرها للمواطنين والمقيمين على تعاونهم والتزامهم بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة".وأكدت أن "السكان في المناطق المحيطة بموقع الحريق يمكنهم ممارسة حياتهم بشكل طبيعي وفتح النوافذ بالمنازل"، مشيرة إلى أن الوضع تحت السيطرة.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الخميس، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع نتيجة الاستهداف الإيراني، فيما تستمر أعمال التبريد اللازمة".
وأعربت الداخلية البحرينية، في بيان لها، عن "شكرها وتقديرها للمواطنين والمقيمين على تعاونهم والتزامهم بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة".
وأكدت أن "السكان في المناطق المحيطة بموقع الحريق يمكنهم ممارسة حياتهم بشكل طبيعي وفتح النوافذ بالمنازل"، مشيرة إلى أن الوضع تحت السيطرة.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر
، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.