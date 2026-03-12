https://sarabic.ae/20260312/الحرب-على-إيران-تفرض-واقعا-اقتصاديا-وأمنيا-جديدا-في-الضفة-الغربية-1111343461.html

الحرب على إيران تفرض واقعا اقتصاديا وأمنيا جديدا في الضفة الغربية

الحرب على إيران تفرض واقعا اقتصاديا وأمنيا جديدا في الضفة الغربية

بينما تتجه أنظار العالم إلى الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران، يجد الفلسطينيون في الضفة الغربية أنفسهم أمام واقع جديد فرضته تداعيات الحرب، تزداد فيه... 12.03.2026

وتشهد الضفة الغربية أزمات متعددة، من ندرة الوقود وانقطاع الغاز المنزلي، إلى شلل في حركة التنقل بسبب الحواجز العسكرية والبوابات وحملات الاعتقالات وهجمات المستوطنين من جهة ثانية، بالإضافة لارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، ما جعل المواطن يعيش معاناة يومية خلال شهر رمضان.ويقول المواطن أحمد يوسف لوكالة "سبوتنيك": "انتظرت يوم أمس بكامله للحصول على أسطوانة غاز، لكن في نهاية اليوم وقبل موعد الإفطار بقليل نفدت الكمية القليلة المتوفرة في المحطة ولم أحصل على الغاز، واليوم عدت منذ ساعات الصباح الباكر كي أحصل على الغاز، وأتمنى وصول شاحنة الغاز إلى المحطة، فقد أصبحت أسطوانة الغاز سلعة نادرة يصعب الحصول عليها في الوقت الحالي".وفرض الجيش الإسرائيلي إجراءات عسكرية مشددة على الحواجز والبوابات المحيطة بالمدن الفلسطينية، وأغلق الكثير من الحواجز الرئيسية بشكل كامل، وحول الباقية منها إلى نقاط تفتيش دقيقة تستغرق ساعات لعبورها، ما قيد حركة التنقل للمواطنين بين المدن في الضفة الغربية.ويضيف يوسف: "لا نستطيع التنقل إلى أماكن أخرى في الضفة للحصول على الغاز أو المواد التموينية، بسبب إغلاق البوابات العسكرية وفرض إجراءات أمنية مشددة على الحركة، حيث يمنع الجيش الإسرائيلي السفر بين المحافظات، وحتى لو وجدت طريق مفتوح في النهار فمن المتوقع أن يغلق في الليل أو في أي وقت، وهذا يقف حائلا أمام البحث عن بدائل متوفرة، ويوجد عدد من عائلتي لم يستطيعوا العودة بسبب الحواجز والبوابات المغلقة".ويقول المواطن عبد الكريم الرجوب لـ "سبوتنيك": "المسؤوليات تزداد صعوبة على المواطن، لا نعرف من أين نوفر كل شيء، علينا تأمين الطعام والغاز وكل الاحتياجات في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، ولا يوجد عمل ولا دخل".ويضيف: "نواجه أزمات تتصاعد منذ سنوات، ومع الحرب الأخيرة كل شيء تضاعف، وحركة التنقل أصبحت مقيدة، وهناك من يغامر للعمل في الداخل عبر الجدار، وقد يدفع حياته ثمنا لهذه المغامرة، ومنا من يحاول البحث عن عمل ولا يجد".وارتفعت الأسعار في الأسواق الفلسطينية، وبدت معظم الأسواق شبه فارغة، فالأزمة المتصاعدة والتي تضغط على المواطنين تعيد تشكيل أولويات الإنفاق، وسط خلو الأسواق من الناس.وفي السياق، يقول أحمد أبو زنيد لوكالة "سبوتنيك": "القدرة الشرائية للمواطنين تراجعت بشكل كبير، وحتى لو بقيت الأسعار كما هي، فلن تعود الأوضاع كما كانت من قبل، فالأزمة ليست من اليوم ولكن أصبحت تشتد كثيرا علينا، ولا يوجد دخل للعمال منذ أكثر من سنتين، وانقطاع رواتب الموظفين زاد الأوضاع صعوبة".ويقول المواطن محمد نصار: "الحرب كان لها أثر كبير على جميع النواحي، سواء الاقتصادية أو الأمنية وحتى النفسية عند المواطنين، ولا يوجد عند الناس أمل في الأيام القادمة مع توسع وكبر الأزمة".واعتبر الباحث في الشأن الفلسطيني عبد المجيد شديد، في حديث لـ"سبوتنيك": "الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، تفرض واقعا أكثر خطورة على القضية الفلسطينية، حيث يعيش في الضفة الغربية أكثر من 3 ملايين فلسطيني، وتنتشر المستوطنات التي تقطع أوصال الضفة الغربية ويوجد فيها أكثر من 700 ألف مستوطن إسرائيلي موزعين على مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وتحت مشهد الصواريخ العابرة للحدود، يستغل المستوطنون اليهود حالة الطوارئ والظروف الأمنية خلال الحرب، لشن اعتداءات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، في محاولة لفرض واقع أكثر صعوبة على الفلسطينيين".ويضيف: "يوجد انعكاس كبير للحرب على الواقع الفلسطيني، هناك تصعيد أمني وازدياد لهجمات المستوطنين، بالتزامن مع ارتفاع حاد في الأسعار والمحروقات، وبالتالي هناك تشديد كبير على المواطن الفلسطيني، وحملات اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، وإغلاق للحواجز والبوابات العسكرية، وحتى المسجد الأقصى مغلق أمام المصلين".كما توقفت التدفقات النقدية القادمة من سكان إسرائيل من العرب، نتيجة القيود على الحواجز الإسرائيلية، والذين كانوا يشترون من السوق الفلسطيني ويغذون السوق شهرياً بقرابة 390 مليون دولار، ومع إصرار الحكومة الإسرائيلية على حجز أموال الضرائب الفلسطينية التي ترتبط بالبضائع التي تصل من خلال المعابر الإسرائيلية، دفعت هذه العوامل وغيرها إلى وصول الاقتصاد الفلسطيني إلى مرحلة غاية في الصعوبة.

