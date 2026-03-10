كيف تستغل إسرائيل حرب إيران لتعميق الاستيطان في الضفة.. مسؤول فلسطيني يوضح

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
15:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:45 GMT
5 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
17:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:39 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: حرائق المشتقات النفطية تشكل تأثيرا سلبيا كبيرا على البيئة
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط أصبح عبئا على شعوبها
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:18 GMT
16 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
10:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
15:45 GMT
15 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
16:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
16:30 GMT
29 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ترامب سارع إلى بوتين ليجد له مخرجا من الورطة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
كيف غيرت إيران قواعد الحرب مع إسرائيل وأمريكا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الأغذية العالمي" يحذّر من تفاقم أزمة الجوع عالميا بسبب حرب إيران
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
كيف تستغل إسرائيل حرب إيران لتعميق الاستيطان في الضفة.. مسؤول فلسطيني يوضح
كيف تستغل إسرائيل حرب إيران لتعميق الاستيطان في الضفة.. مسؤول فلسطيني يوضح
سبوتنيك عربي
أكد مدير دائرة التوثيق في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، أمير داوود، أن "إجراءات دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية لم تتوقف خلال الحرب على... 10.03.2026, سبوتنيك عربي
أخبار الضفة الغربية
حصري
العالم العربي
الأخبار
وأكد داوود "تزايد معدلات إطلاق النار من قبل المستوطنين تجاه المواطنين، مما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء".وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن المستوطنين استغلوا ظروف الحرب لتنفيذ مخططاتهم وتجديدها، مشيرا إلى وجود مؤشرين أساسيين لهذا التصعيد؛ الأول يتمثل في توسيع رقعة الاعتداءات تحت ستار الحرب واستغلال تركيز الإعلام على ملفات إقليمية، والثاني هو إغلاق حواجز الضفة الغربية بشكل كامل.وأضاف أن "سلطات الاحتلال منعت المواطنين الفلسطينيين من التنقل عبر هذه الحواجز، وأبقت على نوافذ ضيقة جدًا للحركة، مما تسبب في اختناقات كبيرة أثرت على الحياة الاجتماعية، لا سيما في شهر رمضان المبارك"، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تزامنت مع إغلاق المسجد الأقصى بشكل كامل.وأكد مدير دائرة التوثيق أن "دولة الاحتلال تستغل الظروف الراهنة لاستكمال تنفيذ المخططات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس"، مشددا على أن كافة الإجراءات القمعية بقيت مستمرة، حيث يتم توزيع إخطارات الهدم بكثافة وتنفيذ العمليات ميدانياً، بموازاة اعتداءات دموية ينفذها المستوطنون وإجراءات عسكرية مشددة.وتحدث داوود عن "إصدار سلطات الاحتلال أكثر من 10 أوامر لإزالة آلاف الأشجار الفلسطينية المحيطة بالقرى والبلدات خلال فترة الحرب"، وأضاف أن هذا الإجراء يؤكد المضي قدما في مشاريع التوسع الاستيطاني والقضاء على الغطاء الشجري الفلسطيني، باعتباره حامي الأرض الأول في وجه التمدد الاستيطاني.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
كيف تستغل إسرائيل حرب إيران لتعميق الاستيطان في الضفة.. مسؤول فلسطيني يوضح

20:39 GMT 10.03.2026
علم إسرائيلي يرفرف بالقرب من الفناء الأمامي لأحد المنازل على حافة مستوطنة ريحليم بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية
علم إسرائيلي يرفرف بالقرب من الفناء الأمامي لأحد المنازل على حافة مستوطنة ريحليم بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Brennan Linsley
- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أكد مدير دائرة التوثيق في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، أمير داوود، أن "إجراءات دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية لم تتوقف خلال الحرب على إيران، بل شهدت تصاعدا كبيرا وخطيرا".
وأكد داوود "تزايد معدلات إطلاق النار من قبل المستوطنين تجاه المواطنين، مما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء".
وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن المستوطنين استغلوا ظروف الحرب لتنفيذ مخططاتهم وتجديدها، مشيرا إلى وجود مؤشرين أساسيين لهذا التصعيد؛ الأول يتمثل في توسيع رقعة الاعتداءات تحت ستار الحرب واستغلال تركيز الإعلام على ملفات إقليمية، والثاني هو إغلاق حواجز الضفة الغربية بشكل كامل.
الاستيطان يلتهم التجمعات البدوية جنوبي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
مسؤول فلسطيني: الاستيطان الرعوي أداة استراتيجية لتهجير البدو والسيطرة على الأرض
23 يناير, 20:47 GMT
وأضاف أن "سلطات الاحتلال منعت المواطنين الفلسطينيين من التنقل عبر هذه الحواجز، وأبقت على نوافذ ضيقة جدًا للحركة، مما تسبب في اختناقات كبيرة أثرت على الحياة الاجتماعية، لا سيما في شهر رمضان المبارك"، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تزامنت مع إغلاق المسجد الأقصى بشكل كامل.
وأكد مدير دائرة التوثيق أن "دولة الاحتلال تستغل الظروف الراهنة لاستكمال تنفيذ المخططات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس"، مشددا على أن كافة الإجراءات القمعية بقيت مستمرة، حيث يتم توزيع إخطارات الهدم بكثافة وتنفيذ العمليات ميدانياً، بموازاة اعتداءات دموية ينفذها المستوطنون وإجراءات عسكرية مشددة.
وتحدث داوود عن "إصدار سلطات الاحتلال أكثر من 10 أوامر لإزالة آلاف الأشجار الفلسطينية المحيطة بالقرى والبلدات خلال فترة الحرب"، وأضاف أن هذا الإجراء يؤكد المضي قدما في مشاريع التوسع الاستيطاني والقضاء على الغطاء الشجري الفلسطيني، باعتباره حامي الأرض الأول في وجه التمدد الاستيطاني.
بعد عامين من الحرب... الضفة الغربية بين مطرقة الأزمات وسندان مخططات الضم الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
ما دلالات وتداعيات قرار أمريكا بتوسيع خدماتها القنصلية في مستوطنات الضفة الغربية؟
26 فبراير, 15:43 GMT
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
