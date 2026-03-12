https://sarabic.ae/20260312/ترامب-يحذر-من-أن-الولايات-المتحدة-قادرة-على-جعل-إعادة-بناء-إيران-أمرا-شبه-مستحيل-1111375050.html

ترامب يحذر من أن الولايات المتحدة قادرة على جعل إعادة بناء إيران أمرا "شبه مستحيل"

ترامب يحذر من أن الولايات المتحدة قادرة على جعل إعادة بناء إيران أمرا "شبه مستحيل"

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن إيران على وشك الهزيمة، لكنه حذر من أن القوات الأمريكية قادرة على تصعيد ضرباتها بحيث يصبح من "شبه المستحيل"... 12.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال ترامب لصحافيين في واشنطن "لقد وصلوا تقريبا إلى نهاية المطاف"، مضيفا "بإمكاننا ضرب مناطق في طهران وأماكن أخرى، وإذا فعلنا ذلك، فسيكون من شبه المستحيل عليهم إعادة بناء بلادهم، وهذا ما لا نريده".كما هدد الرئيس الأمريكي بتدمير قدرات إيران لتوليد الكهرباء خلال ساعة واحدة، لكنه أعرب عن أمله في ألا يكون هناك حاجة لاتخاذ هذا الإجراء.وقال ترامب للصحفيين: "يمكننا تفجير قدراتهم الكهربائية خلال ساعة واحدة، وسيستغرق إعادة بنائها 25 عامًا"، مضيفا رئيس البيت أنه في أفضل الأحوال، لن تضطر إلى اتخاذ هذه الخطوة.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

