https://sarabic.ae/20260311/ترامب-أمريكا-لن-توقف-عمليتها-ضد-إيران-حتى-إنجاز-المهمة-1111372970.html
ترامب: أمريكا لن توقف عمليتها ضد إيران حتى إنجاز المهمة
ترامب: أمريكا لن توقف عمليتها ضد إيران حتى إنجاز المهمة
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أن الولايات المتحدة لن توقف العملية العسكرية ضد إيران حتى يتم إنجاز المهمة بالكامل. 11.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-11T22:06+0000
2026-03-11T22:06+0000
2026-03-11T22:06+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/09/1111263837_0:0:1362:767_1920x0_80_0_0_76456508cebc3b90445c3b9ce6d86987.jpg
وقال خلال فعالية مع مؤيديه في ولاية كنتاكي: "لن نرحل حتى تُنجز هذه المهمة"، معبرا عن ثقته في أن العملية ضد إيران ستنتهي بسرعة كبيرة.كما علق ترامب على ارتفاع أسعار النفط في ظل التصعيد بالشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن أسعار النفط بدأت بالفعل في الانخفاض.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260311/ترامب-دمرنا-جميع-سفن-الألغام-الإيرانية-تقريبا-في-ليلة-واحدة-1111357477.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/09/1111263837_0:0:1210:907_1920x0_80_0_0_64e4983c40cfd215c7bc003466a78658.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, إيران, أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, إيران, أخبار إيران
ترامب: أمريكا لن توقف عمليتها ضد إيران حتى إنجاز المهمة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أن الولايات المتحدة لن توقف العملية العسكرية ضد إيران حتى يتم إنجاز المهمة بالكامل.
وقال خلال فعالية مع مؤيديه في ولاية كنتاكي: "لن نرحل حتى تُنجز هذه المهمة"، معبرا عن ثقته في أن العملية ضد إيران ستنتهي بسرعة كبيرة.
كما علق ترامب على ارتفاع أسعار النفط في ظل التصعيد بالشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن أسعار النفط بدأت بالفعل في الانخفاض.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران
رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.