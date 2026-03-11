https://sarabic.ae/20260311/ترامب-أمريكا-لن-توقف-عمليتها-ضد-إيران-حتى-إنجاز-المهمة-1111372970.html

ترامب: أمريكا لن توقف عمليتها ضد إيران حتى إنجاز المهمة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أن الولايات المتحدة لن توقف العملية العسكرية ضد إيران حتى يتم إنجاز المهمة بالكامل. 11.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال خلال فعالية مع مؤيديه في ولاية كنتاكي: "لن نرحل حتى تُنجز هذه المهمة"، معبرا عن ثقته في أن العملية ضد إيران ستنتهي بسرعة كبيرة.كما علق ترامب على ارتفاع أسعار النفط في ظل التصعيد بالشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن أسعار النفط بدأت بالفعل في الانخفاض.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

