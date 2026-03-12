https://sarabic.ae/20260312/خبير-هجوم-كييف-على-محطة-روسكايا-يهدف-إلى-منع-أوروبا-من-التسوية-مع-روسيا-1111399537.html

خبير: هجوم كييف على محطة "روسكايا" يهدف إلى منع أوروبا من التسوية مع روسيا

تحدث الخبير في الشأن الروسي، موسى العملة، عن الهجوم الذي استهدف محطة "روسكايا" الواقعة على خط إمداد يغذي أوروبا بالغاز، في ظل أزمة الطاقة العالمية الراهنة،... 12.03.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح العملة، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الغرب يفتقر إلى الإمكانات الكافية في مجال الطاقة ويعتمد بدرجة كبيرة على مصادرها القادمة من الشرق"، معتبرًا أنه "من أكثر الأطراف تضررا من الصراع القائم في الشرق الأوسط".وأشار إلى أن "موقف زيلينسكي ومستقبله السياسي على المحك في حال التوجه إلى مثل هذه التسوية، التي قد تفضي إلى تسوية سياسية شاملة بين الطرفين تعالج مختلف نقاط الخلاف والاشتباك"، معتبرًا أن "ذلك يدفع كييف إلى تنفيذ مثل هذه الهجمات الإرهابية في ربع الساعة الأخير من عمر هذه المواجهة".ولفت العملة إلى أن "مصالح الأوروبيين واستقرارهم ومستقبلهم الاقتصادي واستثماراتهم تتطلب علاقة ودية مع موسكو، لأن المصالح الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية لأوروبا ترتبط بروسيا أكثر من ارتباطها بالولايات المتحدة".وختم بالقول: "قد نشهد في المرحلة المقبلة التفافا أوروبيا، ولا سيما من جانب ألمانيا وفرنسا، باتجاه إعادة فتح قنوات العلاقات مع روسيا من بوابة الطاقة".

