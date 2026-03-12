https://sarabic.ae/20260312/الكرملين-محاولات-كييف-مهاجمة-محطة-روسكايا-هو-هجوم-آخر-على-منشأة-تضمن-أمن-الطاقة-لعدد-من-الدول-1111385782.html

الكرملين: محاولات كييف مهاجمة محطة "روسكايا" يزعزع أمن الطاقة لعدد من الدول

الكرملين: محاولات كييف مهاجمة محطة "روسكايا" يزعزع أمن الطاقة لعدد من الدول

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن "محاولات كييف مهاجمة محطة "روسكايا" هو هجوم آخر على منشأة تضمن أمن الطاقة لعدد من الدول". 12.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-12T09:53+0000

2026-03-12T09:53+0000

2026-03-12T10:20+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg

وقال بيسكوف: "هذا هجوم آخر على منشأة خط أنابيب نفط دولي يضمن أمن الطاقة لتركيا وعدد من الدول الأخرى. إن تصرفات نظام كييف تهور مطلق".وأضاف: "أما بالنسبة لتفاصيل اتصالات دميترييف في ميامي، فسيتعين علينا الانتظار حتى عودته إلى روسيا اليوم، وتقديم تقريره إلى الرئيس". وعما إذا كانت روسيا وإيران لا تزالان مهتمتين بمشروع الممر "شمال-جنوب"، قال بيسكوف: "من الواضح أن التنفيذ من الجانب الإيراني لا يمكن أن يستأنف حاليًا، وهذا أمر يجب أن تفهموه بأنفسكم، لكن فيما يتعلق باهتمام طهران ومجموعة كاملة من الدول الإقليمية، فإن اهتمامنا بالمشروع بالتأكيد ما زال قائما".وفيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قال: "نواصل العملية العسكرية الخاصة، وفي الوقت نفسه، نظل منفتحين على إيجاد سبل لحل النزاع في أوكرانيا سلميًا".وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في ليلة 11 مارس(آذار) من هذا العام، شن نظام كييف، في محاولة منه لقطع إمدادات الغاز عن المستهلكين الأوروبيين، هجومًا آخر باستخدام طائرات مسيرة هجومية ثابتة الجناحين على البنية التحتية لمحطة ضغط الغاز "روسكايا" في قرية غاي-كودزور (إقليم كراسنودار)، والتي تزوّد ​​الغاز عبر خط أنابيب "السيل التركي".القوات الروسية تدمر 10 مسيرات أوكرانية فوق محطة تغذي "التيار التركي" بالغاز- الدفاع الروسيةدميترييف: ناقشنا أزمة الطاقة العالمية مع مسؤولين أمريكيين

https://sarabic.ae/20260311/الكرملين-بوتين-وبزشكيان-لم-يناقشا-استئناف-المفاوضات-بين-واشنطن-وطهران-1111334052.html

https://sarabic.ae/20260311/الكرملين-بوتين-وعلييف-يدعوان-إلى-حل-سريع-للنزاع-في-الشرق-الأوسط--عاجل-1111334381.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي