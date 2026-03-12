الكرملين: محاولات كييف مهاجمة محطة "روسكايا" يزعزع أمن الطاقة لعدد من الدول

عربي
أمساليوم
بث مباشر
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن "محاولات كييف مهاجمة محطة "روسكايا" هو هجوم آخر على منشأة تضمن أمن الطاقة لعدد من الدول".
وقال بيسكوف: "هذا هجوم آخر على منشأة خط أنابيب نفط دولي يضمن أمن الطاقة لتركيا وعدد من الدول الأخرى. إن تصرفات نظام كييف تهور مطلق".وأضاف: "أما بالنسبة لتفاصيل اتصالات دميترييف في ميامي، فسيتعين علينا الانتظار حتى عودته إلى روسيا اليوم، وتقديم تقريره إلى الرئيس". وعما إذا كانت روسيا وإيران لا تزالان مهتمتين بمشروع الممر "شمال-جنوب"، قال بيسكوف: "من الواضح أن التنفيذ من الجانب الإيراني لا يمكن أن يستأنف حاليًا، وهذا أمر يجب أن تفهموه بأنفسكم، لكن فيما يتعلق باهتمام طهران ومجموعة كاملة من الدول الإقليمية، فإن اهتمامنا بالمشروع بالتأكيد ما زال قائما".وفيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قال: "نواصل العملية العسكرية الخاصة، وفي الوقت نفسه، نظل منفتحين على إيجاد سبل لحل النزاع في أوكرانيا سلميًا".وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في ليلة 11 مارس(آذار) من هذا العام، شن نظام كييف، في محاولة منه لقطع إمدادات الغاز عن المستهلكين الأوروبيين، هجومًا آخر باستخدام طائرات مسيرة هجومية ثابتة الجناحين على البنية التحتية لمحطة ضغط الغاز "روسكايا" في قرية غاي-كودزور (إقليم كراسنودار)، والتي تزوّد ​​الغاز عبر خط أنابيب "السيل التركي".
تابعنا عبر
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن "محاولات كييف مهاجمة محطة "روسكايا" هو هجوم آخر على منشأة تضمن أمن الطاقة لعدد من الدول".
وقال بيسكوف: "هذا هجوم آخر على منشأة خط أنابيب نفط دولي يضمن أمن الطاقة لتركيا وعدد من الدول الأخرى. إن تصرفات نظام كييف تهور مطلق".
وحول الوضع في إيران، قال بيسكوف: "نؤكد التزامنا بموقفنا الثابت بشأن تفضيل الانتقال السريع إلى الأساليب السياسية والدبلوماسية لحل الأزمة حول إيران، الأمر الذي سيحقق السلام والهدوء والاستقرار للمنطقة".
وأضاف: "أما بالنسبة لتفاصيل اتصالات دميترييف في ميامي، فسيتعين علينا الانتظار حتى عودته إلى روسيا اليوم، وتقديم تقريره إلى الرئيس".

وفيما إذا كان الكرملين يريد التعليق على إرسال كييف خبراء في الطائرات المسيرة إلى الشرق الأوسط، قال بيسكوف: "في هذه الحالة، يتعلق الأمر أكثر بالعلاقات الثنائية بين نظام كييف والدول التي طلبت هذا النوع من المساعدة. لن نعلق على هذا الأمر".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، خلال توقيع اتفاقية جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
الكرملين: بوتين وبزشكيان لم يناقشا استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران
أمس, 10:29 GMT
وعما إذا كانت روسيا وإيران لا تزالان مهتمتين بمشروع الممر "شمال-جنوب"، قال بيسكوف: "من الواضح أن التنفيذ من الجانب الإيراني لا يمكن أن يستأنف حاليًا، وهذا أمر يجب أن تفهموه بأنفسكم، لكن فيما يتعلق باهتمام طهران ومجموعة كاملة من الدول الإقليمية، فإن اهتمامنا بالمشروع بالتأكيد ما زال قائما".

وأشار إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن تعاون بين روسيا والولايات المتحدة في قطاع الطاقة، قائلا: "في الوقت الراهن، من السابق لأوانه الحديث عن أي تعاون فعال، لكن الموضوع قيد المناقشة بالتأكيد".

وفيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قال: "نواصل العملية العسكرية الخاصة، وفي الوقت نفسه، نظل منفتحين على إيجاد سبل لحل النزاع في أوكرانيا سلميًا".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
الكرملين: بوتين وعلييف يدعوان إلى حل سريع للنزاع في الشرق الأوسط
أمس, 10:26 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن نظام كييف شن هجومًا بطائرة مسيرة على البنية التحتية لمحطة "روسكايا" في محاولة لوقف إمدادات الغاز للمستهلكين الأوروبيين.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في ليلة 11 مارس(آذار) من هذا العام، شن نظام كييف، في محاولة منه لقطع إمدادات الغاز عن المستهلكين الأوروبيين، هجومًا آخر باستخدام طائرات مسيرة هجومية ثابتة الجناحين على البنية التحتية لمحطة ضغط الغاز "روسكايا" في قرية غاي-كودزور (إقليم كراسنودار)، والتي تزوّد ​​الغاز عبر خط أنابيب "السيل التركي".
القوات الروسية تدمر 10 مسيرات أوكرانية فوق محطة تغذي "التيار التركي" بالغاز- الدفاع الروسية
دميترييف: ناقشنا أزمة الطاقة العالمية مع مسؤولين أمريكيين
