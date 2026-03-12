https://sarabic.ae/20260312/الكرملين-محاولات-كييف-مهاجمة-محطة-روسكايا-هو-هجوم-آخر-على-منشأة-تضمن-أمن-الطاقة-لعدد-من-الدول-1111385782.html
الكرملين: محاولات كييف مهاجمة محطة "روسكايا" يزعزع أمن الطاقة لعدد من الدول
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن "محاولات كييف مهاجمة محطة "روسكايا" هو هجوم آخر على منشأة تضمن أمن الطاقة لعدد من الدول".
القوات الروسية تدمر 10 مسيرات أوكرانية فوق محطة تغذي "التيار التركي" بالغاز- الدفاع الروسيةدميترييف: ناقشنا أزمة الطاقة العالمية مع مسؤولين أمريكيين
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن "محاولات كييف مهاجمة محطة "روسكايا" هو هجوم آخر على منشأة تضمن أمن الطاقة لعدد من الدول".
وقال بيسكوف: "هذا هجوم آخر على منشأة خط أنابيب نفط دولي يضمن أمن الطاقة لتركيا وعدد من الدول الأخرى. إن تصرفات نظام كييف تهور مطلق".
وحول الوضع في إيران، قال بيسكوف: "نؤكد التزامنا بموقفنا الثابت بشأن تفضيل الانتقال السريع إلى الأساليب السياسية والدبلوماسية لحل الأزمة حول إيران، الأمر الذي سيحقق السلام والهدوء والاستقرار للمنطقة".
وأضاف: "أما بالنسبة لتفاصيل اتصالات دميترييف في ميامي، فسيتعين علينا الانتظار حتى عودته إلى روسيا اليوم، وتقديم تقريره إلى الرئيس".
وفيما إذا كان الكرملين يريد التعليق على إرسال كييف خبراء في الطائرات المسيرة إلى الشرق الأوسط، قال بيسكوف: "في هذه الحالة، يتعلق الأمر أكثر بالعلاقات الثنائية بين نظام كييف والدول التي طلبت هذا النوع من المساعدة. لن نعلق على هذا الأمر".
وعما إذا كانت روسيا وإيران لا تزالان مهتمتين بمشروع الممر "شمال-جنوب"، قال بيسكوف: "من الواضح أن التنفيذ من الجانب الإيراني لا يمكن أن يستأنف حاليًا، وهذا أمر يجب أن تفهموه بأنفسكم، لكن فيما يتعلق باهتمام طهران ومجموعة كاملة من الدول الإقليمية، فإن اهتمامنا بالمشروع بالتأكيد ما زال قائما".
وأشار إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن تعاون بين روسيا والولايات المتحدة في قطاع الطاقة، قائلا: "في الوقت الراهن، من السابق لأوانه الحديث عن أي تعاون فعال، لكن الموضوع قيد المناقشة بالتأكيد".
وفيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قال: "نواصل العملية العسكرية الخاصة، وفي الوقت نفسه، نظل منفتحين على إيجاد سبل لحل النزاع في أوكرانيا سلميًا".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن نظام كييف شن هجومًا بطائرة مسيرة على البنية التحتية لمحطة "روسكايا"
في محاولة لوقف إمدادات الغاز للمستهلكين الأوروبيين.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في ليلة 11 مارس(آذار) من هذا العام، شن نظام كييف، في محاولة منه لقطع إمدادات الغاز عن المستهلكين الأوروبيين، هجومًا آخر باستخدام طائرات مسيرة هجومية ثابتة الجناحين على البنية التحتية لمحطة ضغط الغاز "روسكايا" في قرية غاي-كودزور (إقليم كراسنودار)، والتي تزوّد الغاز عبر خط أنابيب "السيل التركي".