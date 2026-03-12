عربي
أمساليوم
بث مباشر
روسيا ترسل 13 طنا من المساعدات الإنسانية إلى إيران عبر أذربيجان
روسيا ترسل 13 طنا من المساعدات الإنسانية إلى إيران عبر أذربيجان
كشفت الخدمة الصحفية لوزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، أن طائرة نقل من طراز "إل -76" لدى وزارة الطوارئ الروسية، ستنقل أكثر من 13 طنا من المساعدات... 12.03.2026
وستتم عملية نقل هذه الشحنة بناءً على أوامر الرئيس فلاديمير بوتين، وتكليف وزير الطوارئ الروسي، ألكسندر كورينكوف.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كل من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.الخارجية الإيرانية تكشف نوع الصاروخ الذي ضرب مدرسة "ميناب" جنوبي إيران
كشفت الخدمة الصحفية لوزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، أن طائرة نقل من طراز "إل -76" لدى وزارة الطوارئ الروسية، ستنقل أكثر من 13 طنا من المساعدات الإنسانية إلى أذربيجان لتسليمها لاحقا إلى الجهات المعنية الإيرانية.
وستتم عملية نقل هذه الشحنة بناءً على أوامر الرئيس فلاديمير بوتين، وتكليف وزير الطوارئ الروسي، ألكسندر كورينكوف.
الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
‏مستشار الرئيس الإماراتي: نقف اليوم في موقف صلب وثابت في مواجهة عدوان إيران
09:34 GMT
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كل من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
الخارجية الإيرانية تكشف نوع الصاروخ الذي ضرب مدرسة "ميناب" جنوبي إيران
