طهران: الولايات المتحدة قصفت مدرسة إيرانية بصاروخ "توماهوك" مزدوج
طهران: الولايات المتحدة قصفت مدرسة إيرانية بصاروخ "توماهوك" مزدوج
ونشر إسماعيل بقائي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أوضح من خلالها أن "الهجوم بصاروخ توماهوك أمريكي مزدوج، وقتل 168 ملاكا إيرانيا صغيرا بمدينة ميناب في 28 فبراير 2026 جريمة حرب صارخة لا تغتفر، وينبغي ألا تمر دون عقاب".فيما شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على ضرورة معاقبة المسؤولين عنها.ويشار إلى أن إيران أعلنت في 28 فبراير/شباط الماضي مقتل 168 طالبة في هجوم أمريكي إسرائيلي على مدرسة في مدينة ميناب التابعة لمحافظة هرمزغان. وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء، صرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القضاء على التهديد الإيراني قد يتطلب وقتا طويلا، وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "لدينا قائمة واسعة من الأهداف في إيران وسنواصل ضربها"، مشيرا إلى أن "القضاء على التهديد الإيراني قد يتطلب وقتا طويلا". وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الخميس، بأن الغارة الإسرائيلية الأمريكية التي استهدفت مدرسة ابتدائية بمدينة ميناب بأنها "جريمة حرب جسيمة ولا تغتفر".
ونشر إسماعيل بقائي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أوضح من خلالها أن "الهجوم بصاروخ توماهوك أمريكي مزدوج، وقتل 168 ملاكا إيرانيا صغيرا بمدينة ميناب في 28 فبراير 2026 جريمة حرب صارخة لا تغتفر، وينبغي ألا تمر دون عقاب".
فيما شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على ضرورة معاقبة المسؤولين عنها.
ويشار إلى أن إيران أعلنت في 28 فبراير/شباط الماضي مقتل 168 طالبة في هجوم أمريكي إسرائيلي على مدرسة في مدينة ميناب التابعة لمحافظة هرمزغان.
الدخان يتصاعد عقب انفجار في العاصمة الإيرانية طهران، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، 8 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
إعلام: 3 دول تحاول إطلاق حوار بين إيران والولايات المتحدة
09:27 GMT
وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء، صرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القضاء على التهديد الإيراني قد يتطلب وقتا طويلا، وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "لدينا قائمة واسعة من الأهداف في إيران وسنواصل ضربها"، مشيرا إلى أن "القضاء على التهديد الإيراني قد يتطلب وقتا طويلا".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
