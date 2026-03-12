https://sarabic.ae/20260312/مجلس-الأمن-الروسي-دول-المليار-الذهبي-تجني-أرباحاً-طائلة-من-الصراع-الأوكراني-الذي-أشعله-الغرب-1111378573.html
مجلس الأمن الروسي: دول "المليار الذهبي" تجني أرباحاً طائلة من الصراع الأوكراني الذي أشعله الغرب
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن دول "المليار الذهبي" تجني أموالاً طائلة وتسعى لتحقيق مصالحها السياسية الأنانية خلال الصراع الأوكراني الذي...
2026-03-12T06:04+0000
2026-03-12T06:04+0000
2026-03-12T06:04+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/16/1058985770_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_d2c068b6338db22e194983469ae307a8.jpg
وتناول ميدفيديف، في مقالته "التقنيات الجديدة: سلم إلى السماء أم طريق إلى الجحيم" المنشورة في مجلة "إكسبيرت"، تأثير الصراع الأوكراني على تقاعس المجتمع الدولي عن الاستجابة بشكل كافٍ للمخاطر التكنولوجية. وأوضح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن الأزمة المحيطة بأوكرانيا كانت من تدبير الغرب.وأشار ميدفيديف، إلى أن الخبرة المكتسبة من العمليات القتالية خلال العملية العسكرية الخاصة، ساهمت في ظهور قدرات جديدة في مجال المركبات المسيرة.وكتب ميدفيديف: "أدى النمو السريع في الإنتاج العالمي للمنظومات غير المأهولة إلى ظهور طيف جديد نوعيًا من التهديدات التي تستهدف مجموعة واسعة من الأهداف، تشمل المناطق الحضرية، والطاقة، والبنية التحتية الاجتماعية، وغيرها من البنى التحتية الحيوية، فضلًا عن منشآت الإنتاج الدفاعي والقواعد العسكرية، وهنا، وبالاستناد إلى الخبرة المكتسبة من العمليات القتالية خلال العملية العسكرية، برزت بالفعل مجموعة من القدرات الجديدة كليًا".وأكد ميدفيديف قائلاً: "لقد زاد المدى الفعال للطائرات المسيّرة وحجم المعلومات المنقولة بفضل أنظمة الاتصالات الحديثة، بما في ذلك الاتصالات عبر الأقمار الصناعية".علاوة على ذلك، يعتقد نائب رئيس مجلس الأمن أن تطوير ونشر أنواع جديدة من منصات الطائرات المسيّرة، والسفن البحرية ذاتية القيادة التي تُستخدم كقاعدة لأنظمة غير مأهولة متنوعة، وإنشاء حاملات طائرات مسيّرة فائقة الثقل، والتي يمكن أن تعمل أيضاً كمحطات تقوية ومركبات توصيل لمئات الآلاف من الطائرات المسيّرة الخفيفة، بات وشيكاً.ميدفيديف: سيتعين على روسيا استخدام كل أنواع الأسلحة إذا حصلت كييف على التكنولوجيا النووية
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/16/1058985770_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_e33c32bfb354a974cd1545c11c83f65e.jpg
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن دول "المليار الذهبي" تجني أموالاً طائلة وتسعى لتحقيق مصالحها السياسية الأنانية خلال الصراع الأوكراني الذي أشعله الغرب".
وتناول ميدفيديف، في مقالته "التقنيات الجديدة: سلم إلى السماء أم طريق إلى الجحيم" المنشورة في مجلة "إكسبيرت"، تأثير الصراع الأوكراني على تقاعس المجتمع الدولي عن الاستجابة بشكل كافٍ للمخاطر التكنولوجية.
وأوضح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن الأزمة المحيطة بأوكرانيا كانت من تدبير الغرب.
وأضاف: تجني دول "المليار الذهبي" أموالاً طائلة (من الأزمة الأوكرانية) وتسعى لتحقيق مصالحها السياسية الأنانية.
وأشار ميدفيديف، إلى أن الخبرة المكتسبة من العمليات القتالية خلال العملية العسكرية الخاصة، ساهمت في ظهور قدرات جديدة في مجال المركبات المسيرة.
وكتب ميدفيديف: "أدى النمو السريع في الإنتاج العالمي للمنظومات غير المأهولة إلى ظهور طيف جديد نوعيًا من التهديدات التي تستهدف مجموعة واسعة من الأهداف، تشمل المناطق الحضرية، والطاقة، والبنية التحتية الاجتماعية، وغيرها من البنى التحتية الحيوية، فضلًا عن منشآت الإنتاج الدفاعي والقواعد العسكرية، وهنا، وبالاستناد إلى الخبرة المكتسبة من العمليات القتالية خلال العملية العسكرية، برزت بالفعل مجموعة من القدرات الجديدة كليًا".
29 سبتمبر 2023, 15:36 GMT
وأشار ميدفيديف، تحديدًا إلى أنه بفضل تحسين أنظمة التحكم والخوارزميات من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة وتحليل البيانات الضخمة، لم يعد إسناد المهام في آن واحد إلى "سرب" كامل من الطائرات المسيرة تحت سيطرة مشغل واحد أمرًا صعبًا.
وأكد ميدفيديف قائلاً: "لقد زاد المدى الفعال للطائرات المسيّرة وحجم المعلومات المنقولة بفضل أنظمة الاتصالات الحديثة، بما في ذلك الاتصالات عبر الأقمار الصناعية".
علاوة على ذلك، يعتقد نائب رئيس مجلس الأمن أن تطوير ونشر أنواع جديدة من منصات الطائرات المسيّرة، والسفن البحرية ذاتية القيادة التي تُستخدم كقاعدة لأنظمة غير مأهولة متنوعة، وإنشاء حاملات طائرات مسيّرة فائقة الثقل، والتي يمكن أن تعمل أيضاً كمحطات تقوية ومركبات توصيل لمئات الآلاف من الطائرات المسيّرة الخفيفة، بات وشيكاً.