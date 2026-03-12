https://sarabic.ae/20260312/مجلس-الأمن-الروسي-دول-المليار-الذهبي-تجني-أرباحاً-طائلة-من-الصراع-الأوكراني-الذي-أشعله-الغرب-1111378573.html

مجلس الأمن الروسي: دول "المليار الذهبي" تجني أرباحاً طائلة من الصراع الأوكراني الذي أشعله الغرب

مجلس الأمن الروسي: دول "المليار الذهبي" تجني أرباحاً طائلة من الصراع الأوكراني الذي أشعله الغرب

سبوتنيك عربي

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن دول "المليار الذهبي" تجني أموالاً طائلة وتسعى لتحقيق مصالحها السياسية الأنانية خلال الصراع الأوكراني الذي... 12.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-12T06:04+0000

2026-03-12T06:04+0000

2026-03-12T06:04+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/16/1058985770_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_d2c068b6338db22e194983469ae307a8.jpg

وتناول ميدفيديف، في مقالته "التقنيات الجديدة: سلم إلى السماء أم طريق إلى الجحيم" المنشورة في مجلة "إكسبيرت"، تأثير الصراع الأوكراني على تقاعس المجتمع الدولي عن الاستجابة بشكل كافٍ للمخاطر التكنولوجية. وأوضح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن الأزمة المحيطة بأوكرانيا كانت من تدبير الغرب.وأشار ميدفيديف، إلى أن الخبرة المكتسبة من العمليات القتالية خلال العملية العسكرية الخاصة، ساهمت في ظهور قدرات جديدة في مجال المركبات المسيرة.وكتب ميدفيديف: "أدى النمو السريع في الإنتاج العالمي للمنظومات غير المأهولة إلى ظهور طيف جديد نوعيًا من التهديدات التي تستهدف مجموعة واسعة من الأهداف، تشمل المناطق الحضرية، والطاقة، والبنية التحتية الاجتماعية، وغيرها من البنى التحتية الحيوية، فضلًا عن منشآت الإنتاج الدفاعي والقواعد العسكرية، وهنا، وبالاستناد إلى الخبرة المكتسبة من العمليات القتالية خلال العملية العسكرية، برزت بالفعل مجموعة من القدرات الجديدة كليًا".وأكد ميدفيديف قائلاً: "لقد زاد المدى الفعال للطائرات المسيّرة وحجم المعلومات المنقولة بفضل أنظمة الاتصالات الحديثة، بما في ذلك الاتصالات عبر الأقمار الصناعية".علاوة على ذلك، يعتقد نائب رئيس مجلس الأمن أن تطوير ونشر أنواع جديدة من منصات الطائرات المسيّرة، والسفن البحرية ذاتية القيادة التي تُستخدم كقاعدة لأنظمة غير مأهولة متنوعة، وإنشاء حاملات طائرات مسيّرة فائقة الثقل، والتي يمكن أن تعمل أيضاً كمحطات تقوية ومركبات توصيل لمئات الآلاف من الطائرات المسيّرة الخفيفة، بات وشيكاً.ميدفيديف: سيتعين على روسيا استخدام كل أنواع الأسلحة إذا حصلت كييف على التكنولوجيا النووية

https://sarabic.ae/20230929/بوتين-دول-المليار-الذهبي-تستغل-بقية-العالم-1081516175.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن