https://sarabic.ae/20260312/مصدر-لـسبوتنيك-مقتل-5-أشخاص-في-غارة-إسرائيلية-على-منطقة-الرملة-البيضاء-في-بيروت-1111375184.html
الصحة اللبنانية: 7 قتلى و21 مصابا بالغارة على منطقة الرملة البيضاء في بيروت
الصحة اللبنانية: 7 قتلى و21 مصابا بالغارة على منطقة الرملة البيضاء في بيروت
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، بمقتل 7 أشخاص و21 إصابة آخرين في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على منطقة الرملة البيضاء بالعاصمة بيروت. 12.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-12T00:24+0000
2026-03-12T00:24+0000
2026-03-12T00:50+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/12/1094893206_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_273dda2fbfb3115ec9519f4b95ac45a8.jpg
وقال المركز الإعلامي للوزارة في بيان نقلته صحيفة "النهار" اللبنانية: "7 شهداء و21 جريحًا في الغارة الإسرائيلية على الرملة البيضاء في بيروت".وفي وقن سابق، أفاد مصدر ميداني بمقتل 5 أشخاص في غارة إسرائيلية على منطقة الرملة البيضاء في العاصمة اللبنانية بيروت، وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "غارة إسرائيلية على سيارة في منطقة الرملة البيضاء عند الكورنيش البحري في العاصمة اللبنانية بيروت تسببت بمقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين بجروح".وأضاف أن الغارة حدثت بـ3 صواريخ متتالية وتسببت بدمار كبير في المنطقة، مشيرًا إلى أن منطقة الرملة البيضاء هي مكان تواجد للنازحين من الجنوب ومن الضاحية الجنوبية لبيروت بسبب الغارات الإسرائيلية المتواصلة.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260311/الجيش-الإسرائيلي-يصدر-إنذارا-بالإخلاء-لسكان-الضاحية-الجنوبية-في-بيروت-1111366862.html
الولايات المتحدة الأمريكية
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/12/1094893206_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4a77ea986af5c3ac3f54fc381f7b72c8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الصحة اللبنانية: 7 قتلى و21 مصابا بالغارة على منطقة الرملة البيضاء في بيروت
00:24 GMT 12.03.2026 (تم التحديث: 00:50 GMT 12.03.2026)
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، بمقتل 7 أشخاص و21 إصابة آخرين في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على منطقة الرملة البيضاء بالعاصمة بيروت.
وقال المركز الإعلامي للوزارة في بيان نقلته صحيفة "النهار" اللبنانية: "7 شهداء و21 جريحًا في الغارة الإسرائيلية على الرملة البيضاء في بيروت".
وفي وقن سابق، أفاد مصدر ميداني بمقتل 5 أشخاص في غارة إسرائيلية على منطقة الرملة البيضاء في العاصمة اللبنانية بيروت، وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "غارة إسرائيلية على سيارة في منطقة الرملة البيضاء عند الكورنيش البحري في العاصمة اللبنانية بيروت تسببت بمقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين بجروح".
وأضاف أن الغارة حدثت بـ3 صواريخ متتالية وتسببت بدمار كبير في المنطقة، مشيرًا إلى أن منطقة الرملة البيضاء هي مكان تواجد للنازحين من الجنوب ومن الضاحية الجنوبية لبيروت بسبب الغارات الإسرائيلية المتواصلة.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران
رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.