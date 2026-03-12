https://sarabic.ae/20260312/مصدر-لـسبوتنيك-مقتل-5-أشخاص-في-غارة-إسرائيلية-على-منطقة-الرملة-البيضاء-في-بيروت-1111375184.html

الصحة اللبنانية: 7 قتلى و21 مصابا بالغارة على منطقة الرملة البيضاء في بيروت

الصحة اللبنانية: 7 قتلى و21 مصابا بالغارة على منطقة الرملة البيضاء في بيروت

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، بمقتل 7 أشخاص و21 إصابة آخرين في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على منطقة الرملة البيضاء بالعاصمة بيروت. 12.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-12T00:24+0000

2026-03-12T00:24+0000

2026-03-12T00:50+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/12/1094893206_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_273dda2fbfb3115ec9519f4b95ac45a8.jpg

وقال المركز الإعلامي للوزارة في بيان نقلته صحيفة "النهار" اللبنانية: "7 شهداء و21 جريحًا في الغارة الإسرائيلية على الرملة البيضاء في بيروت".وفي وقن سابق، أفاد مصدر ميداني بمقتل 5 أشخاص في غارة إسرائيلية على منطقة الرملة البيضاء في العاصمة اللبنانية بيروت، وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "غارة إسرائيلية على سيارة في منطقة الرملة البيضاء عند الكورنيش البحري في العاصمة اللبنانية بيروت تسببت بمقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين بجروح".وأضاف أن الغارة حدثت بـ3 صواريخ متتالية وتسببت بدمار كبير في المنطقة، مشيرًا إلى أن منطقة الرملة البيضاء هي مكان تواجد للنازحين من الجنوب ومن الضاحية الجنوبية لبيروت بسبب الغارات الإسرائيلية المتواصلة.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

https://sarabic.ae/20260311/الجيش-الإسرائيلي-يصدر-إنذارا-بالإخلاء-لسكان-الضاحية-الجنوبية-في-بيروت-1111366862.html

الولايات المتحدة الأمريكية

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم