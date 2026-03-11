الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بالإخلاء لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:18 GMT
16 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
10:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
15:45 GMT
15 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
16:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
16:30 GMT
29 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ترامب سارع إلى بوتين ليجد له مخرجا من الورطة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
كيف غيرت إيران قواعد الحرب مع إسرائيل وأمريكا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الأغذية العالمي" يحذّر من تفاقم أزمة الجوع عالميا بسبب حرب إيران
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
10:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
15:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
16:00 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:19 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: لم يتوقع المتحاربون أن تصل الحرب على إيران إلى هذه الخطورة
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
51 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260311/الجيش-الإسرائيلي-يصدر-إنذارا-بالإخلاء-لسكان-الضاحية-الجنوبية-في-بيروت-1111366862.html
الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بالإخلاء لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت
الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بالإخلاء لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت
سبوتنيك عربي
أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت وطلب منهم مغادرتها وعدم العودة إليها حتى إشعار آخر، معلنا أنه سيهاجم... 11.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-11T20:27+0000
2026-03-11T20:27+0000
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار حزب الله
العالم العربي
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1e/1093266145_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_512e5bbf41fd9111a36d69ed232bec53.jpg
وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء: "إنذار عاجل وخطير إلى سكان الضاحية الجنوبية. في أعقاب الجرائم الخطيرة التي ارتكبها "حزب الله" الإرهابي سيعمل جيش الدفاع في الوقت القريب بقوة كبيرة جدا ضد منشآته ومصالحه ووسائله القتالية. حرصا على سلامتكم، نحثكم على الإخلاء فورا. لا تعودوا إلى الضاحية الجنوبية حتى إشعار آخر".وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "في الدقائق الماضية، أطلق حزب الله الإرهابي قذائف صاروخية نحو عدة مناطق في شمال إسرائيل".وكانت القناة "15" الإسرائيلية قد أفادت بأن "نحو 100 صاروخ أطلق من لبنان باتجاه إسرائيل في الدقائق الأخيرة".وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أكد في وقت سابق أن العملية العسكرية في إيران مستمرة دون أي سقف زمني حتى تحقيق أهدافها.وأضاف أن "القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ ضربات عسكرية ضمن العمليات الجارية، في إطار ما وصفه بمواجهة التهديدات القادمة من إيران".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260311/الجيش-الإسرائيلي-سنواصل-ضرب-حزب-الله-حتى-يتم-نزع-سلاحه-1111362256.html
https://sarabic.ae/20260311/الجيش-الإسرائيلي-سنشهد-زيادة-كبيرة-في-عمليات-إطلاق-النار-من-إيران-ولبنان-خلال-الساعات-المقبلة-1111363503.html
https://sarabic.ae/20260311/-تضامنا-مع-النازحين-في-لبنان-البيت-الروسي-والجالية-الروسية--ينخرطان-في-مبادرات-الإغاثة---1111336539.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1e/1093266145_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b09d05811bd381e3a7c23ffa3812330.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي, إيران
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي, إيران

الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بالإخلاء لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت

20:27 GMT 11.03.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayغارات الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، بيروت، لبنان
غارات الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت وطلب منهم مغادرتها وعدم العودة إليها حتى إشعار آخر، معلنا أنه سيهاجم أهدافا لـ"حزب الله" فيها.
وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء: "إنذار عاجل وخطير إلى سكان الضاحية الجنوبية. في أعقاب الجرائم الخطيرة التي ارتكبها "حزب الله" الإرهابي سيعمل جيش الدفاع في الوقت القريب بقوة كبيرة جدا ضد منشآته ومصالحه ووسائله القتالية. حرصا على سلامتكم، نحثكم على الإخلاء فورا. لا تعودوا إلى الضاحية الجنوبية حتى إشعار آخر".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق، اليوم الأربعاء، أن قواته ستواصل ضرب "حزب الله" اللبناني حتى يتم نزع سلاحه.

إسرائيل تشن غارات عنيفة على جنوب لبنان ودمار هائل - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
الجيش الإسرائيلي: سنواصل ضرب "حزب الله" حتى يتم نزع سلاحه
18:53 GMT
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "في الدقائق الماضية، أطلق حزب الله الإرهابي قذائف صاروخية نحو عدة مناطق في شمال إسرائيل".

وأضاف أنه "إلى جانب أعمال الاعتراض يهاجم سلاح الجو في هذه الأثناء منصات صاروخية وبنى تحتية إرهابية إضافية لحزب الله في أنحاء لبنان".

وكانت القناة "15" الإسرائيلية قد أفادت بأن "نحو 100 صاروخ أطلق من لبنان باتجاه إسرائيل في الدقائق الأخيرة".
قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد المنازل المدمرة التي أصابها صاروخ أطلق من إيران، في ريشون لتسيون، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو/حزيران 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
الجيش الإسرائيلي: سنشهد زيادة كبيرة في عمليات إطلاق النار من إيران ولبنان خلال الساعات المقبلة
19:07 GMT
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أكد في وقت سابق أن العملية العسكرية في إيران مستمرة دون أي سقف زمني حتى تحقيق أهدافها.

وقال كاتس، إن "الجيش الإسرائيلي لن يتوقف حتى حسم المعركة في إيران"، مشيرا إلى أن "العمليات أسفرت عن مقتل عدد كبير من عناصر الحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج".

وأضاف أن "القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ ضربات عسكرية ضمن العمليات الجارية، في إطار ما وصفه بمواجهة التهديدات القادمة من إيران".
تضامنا مع النازحين في لبنان.. البيت الروسي والجالية الروسية ينخرطان في مبادرات الإغاثة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
تضامنا مع النازحين في لبنان... "البيت الروسي" والجالية الروسية ينخرطان في مبادرات الإغاثة
10:49 GMT
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала