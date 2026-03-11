https://sarabic.ae/20260311/الجيش-الإسرائيلي-سنشهد-زيادة-كبيرة-في-عمليات-إطلاق-النار-من-إيران-ولبنان-خلال-الساعات-المقبلة-1111363503.html

الجيش الإسرائيلي: سنشهد زيادة كبيرة في عمليات إطلاق النار من إيران ولبنان خلال الساعات المقبلة

الجيش الإسرائيلي: سنشهد زيادة كبيرة في عمليات إطلاق النار من إيران ولبنان خلال الساعات المقبلة

توقع الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن تشهد إسرائيل زيادة كبيرة في إطلاق النار خلال الساعات المقبلة سواء من إيران أو من "حزب الله" اللبناني. 11.03.2026, سبوتنيك عربي

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن إيفي ديفرين، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن بلاده ستشهد خلال الساعات القليلة المقبلة موجة كبيرة من عمليات إطلاق النار ليست من لبنان وحدها ولكن من مسافات أبعد ويقصد بها إيران.وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن "بلاده مستعدة للمعركة ضد إيران مهما طالت ولدينا بنك واسع من الأهداف"، مضيفا: "أمامنا صعوبات والأيام القادمة مليئة بحالة عدم اليقين".فيما طالب الجيش الإسرائيلي، مواطنيه، ضرورة الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية بدعوى الخوف على أرواحهم من الصواريخ المنطلقة من إيران ولبنان.ولفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أنه "منذ اندلاع الحرب، تم رصد أكثر من 250 عملية إطلاق صواريخ من إيران، وأكثر من 450 من لبنان. إضافة إلى ذلك، تم إطلاق أكثر من 150 طائرة مسيرة من إيران، وأكثر من 50 من لبنان".وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أكد في وقت سابق أن العملية العسكرية في إيران مستمرة دون أي سقف زمني حتى تحقيق أهدافها.وقال كاتس، إن "الجيش الإسرائيلي لن يتوقف حتى حسم المعركة في إيران"، مشيرا إلى أن العمليات أسفرت عن مقتل عدد كبير من عناصر الحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج. وأضاف أن "القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ ضربات عسكرية ضمن العمليات الجارية، في إطار ما وصفه بمواجهة التهديدات القادمة من إيران".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

