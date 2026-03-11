https://sarabic.ae/20260311/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يأمر-بإرسال-تعزيزات-عسكرية-إلى-الحدود-مع-لبنان-1111332337.html

‏رئيس الأركان الإسرائيلي يأمر بإرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع لبنان

‏رئيس الأركان الإسرائيلي يأمر بإرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، عن تعزيز قطاع القيادة الشمالية ونقل لواء جولاني من الجنوب إلى الشمال. 11.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-11T09:22+0000

2026-03-11T09:22+0000

2026-03-11T09:22+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

إيران

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096415642_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3d934648b641e6db3701c9d4dcb338a4.jpg

وقال زامير إن "اتخاذ قرار بشأن تعزيز القوات الإضافية سيتم بناءً على تقييم الوضع الميداني على الحدود مع لبنان".في الوقت نفسه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات ستواصل العمل بقوة ضد "حزب الله"، موضحًا أن الجيش قصف مقار ومواقع لتخزين أسلحة الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت، بالإضافة إلى مقر في منطقة صور جنوبي لبنان.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفّذ سلسلة غارات استهدفت بنى تحتية مالية تابعة لمؤسسة "القرض الحسن" (مؤسسة مصرفية تابعة لحزب الله) في مناطق عدة من لبنان.وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، في وقت سابق، إلى أن الحرب التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران لن تنتهي هذه الأسبوع.جاء ذلك بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام غربية، أشارت فيها إلى قول ساعر إن الحرب ستستمر حتى اللحظة التي ترى فيها إسرائيل وشركاؤها أنه من المناسب التوقف".وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس وتستهدف المواقع التي انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.كما تضمن الرد الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وهي الخطوة التي تسببت في إرباك خطوط إمداد النفط عالميا خاصة المرتبطة بالدول الخليجية.

https://sarabic.ae/20260310/الجيش-الإسرائيلي-يصدر-تحذيرا-جديدا-لسكان-قرى-في-جنوب-لبنان-1111311969.html

https://sarabic.ae/20260310/الخارجية-الإيرانية-موقف-الاتحاد-الأوروبي-تجاه-لبنان-يمثل-ذروة-النفاق-والمعايير-المزدوجة-1111308634.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم