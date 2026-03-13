ترامب: أمريكا لا تركز حاليا على السيطرة على اليورانيوم الإيراني

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تركز حاليا على تأمين اليورانيوم الإيراني، مشيرا إلى أنها قد تفعل ذلك في... 13.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال ترامب لوسائل إعلام أمريكية: "لسنا مركزين على ذلك الآن. لكن قد نركز عليه في وقت ما".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

https://sarabic.ae/20260313/تغطية-مباشرة-لليوم-الـ14-من-الحرب-على-إيران-تعطيل-لينكولن-و80-إصابة-بالجليل-صور-وفيديو-1111436122.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

