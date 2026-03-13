https://sarabic.ae/20260313/ترامب-أمريكا-لا-تركز-حاليا-على-السيطرة-على-اليورانيوم-الإيراني-1111448492.html
ترامب: أمريكا لا تركز حاليا على السيطرة على اليورانيوم الإيراني
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تركز حاليا على تأمين اليورانيوم الإيراني، مشيرا إلى أنها قد تفعل ذلك في...
2026-03-13T14:39+0000
إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/05/1111115096_0:5:1001:568_1920x0_80_0_0_724b405dba4d3878b4ff2d869ae441d7.jpg
https://sarabic.ae/20260313/تغطية-مباشرة-لليوم-الـ14-من-الحرب-على-إيران-تعطيل-لينكولن-و80-إصابة-بالجليل-صور-وفيديو-1111436122.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/05/1111115096_51:0:939:666_1920x0_80_0_0_555aa79e3cae5a8dd9899eb035d4f5cd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تركز حاليا على تأمين اليورانيوم الإيراني، مشيرا إلى أنها قد تفعل ذلك في المستقبل.
وقال ترامب لوسائل إعلام أمريكية: "لسنا مركزين على ذلك الآن. لكن قد نركز عليه في وقت ما".
وتابع: "حاليا، نركز على تدمير صواريخهم وطائراتهم المسيّرة".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران
رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.