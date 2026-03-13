https://sarabic.ae/20260313/لافروف-وغروسي-يبحثان-الهجمات-الأمريكية-الإسرائيلية-على-منشآت-إيران-النووية-السلمية-1111454084.html
لافروف وغروسي يبحثان الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على منشآت إيران النووية السلمية
سبوتنيك عربي
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في موسكو، الضربات الأمريكية الإسرائيلية على...
2026-03-13T17:08+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0d/1111453852_0:5:921:523_1920x0_80_0_0_0e48cf53e1a5c265ca476a94fbf0a40d.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0d/1111453852_0:0:907:680_1920x0_80_0_0_65d633b7e6d5cdb7cd62cea9220a2a16.jpg
15:50 GMT 13.03.2026 (تم التحديث: 17:08 GMT 13.03.2026)
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في موسكو، الضربات الأمريكية الإسرائيلية على المنشآت النووية السلمية الإيرانية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في الثالث من مارس/آذار، التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي".
وتابع البيان: "خلال الاجتماع، جرى تبادل بنّاء للآراء حول جوانب رئيسية من تفاعل روسيا مع الوكالة. وأُشير إلى مساهمة روسيا الفعّالة في عمل المنظمة".
وأضاف البيان: "تم التركيز بشكل خاص على الوضع المحيط بالهجمات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية السلمية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى أمن محطة زابوروجيه للطاقة النووية".
وأوضح البيان أنه تمت مناقشة عدة جوانب أخرى من الأجندة الدولية ذات الاهتمام المشترك.
وكان غروسي قد وصل، في وقت سابق، إلى موسكو، حيث التقى برئيس شركة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشوف.
وأجرى مشاورات بين روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قضايا ضمان سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية.