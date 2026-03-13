لافروف وغروسي يبحثان الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على منشآت إيران النووية السلمية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في موسكو، الضربات الأمريكية الإسرائيلية على...

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في الثالث من مارس/آذار، التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي".وأضاف البيان: "تم التركيز بشكل خاص على الوضع المحيط بالهجمات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية السلمية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى أمن محطة زابوروجيه للطاقة النووية".وكان غروسي قد وصل، في وقت سابق، إلى موسكو، حيث التقى برئيس شركة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشوف.وأجرى مشاورات بين روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قضايا ضمان سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

