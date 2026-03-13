https://sarabic.ae/20260313/لافروف-من-الضروري-ضمان-حصول-الدول-على-فوائد-الطاقة-النووية-السلمية-1111445693.html
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه من المهم الحفاظ على الالتزام بالمبادئ الأساسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضمان حصول جميع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية على "فوائد الطاقة النووية السلمية".
وقال لافروف في بداية اجتماعه مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي: "من المهم جدا أن نظل ملتزمين بالمبادئ القانونية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن نظل محايدين، وأن نتبع نهجا غير مسيس وأن نركز فقط على تنفيذ المهام التي كانت أساس الاتفاقات المتعلقة بإنشاء الوكالة، بما في ذلك ، بطبيعة الحال، الحصول على فوائد الطاقة النووية السلمية لجميع البلدان الأعضاء في معاهدة عدم الانتشار دون استثناء".كما أشار الوزير إلى أن هذا الأمر مهم بشكل خاص في حالة يتم فيها اختبار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مثلها مثل الهياكل المتعددة الأطراف الأخرى التي تتعامل مع قضايا عدم الانتشار، "من خلال محاولات زملائنا الغربيين لاستعادة مواقعهم المهيمنة في جميع أنحاء السياسة العالمية".وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، عن نيته مناقشة دور روسيا في الوضع في الشرق الأوسط خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.وأجرى مشاورات بين روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قضايا ضمان سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية..ليخاتشوف: روسيا تتبع بالفعل مبادئ غروسي المحددة لسلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية"روساتوم": لا يزال الوضع بالقرب من محطة "بوشهر" النووية الإيرانية صعباالوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا خطر إشعاعي حاليا في المواقع النووية الإيرانية
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه من المهم الحفاظ على الالتزام بالمبادئ الأساسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضمان حصول جميع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية على "فوائد الطاقة النووية السلمية".
كما أشار الوزير إلى أن هذا الأمر مهم بشكل خاص في حالة يتم فيها اختبار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مثلها مثل الهياكل المتعددة الأطراف الأخرى التي تتعامل مع قضايا عدم الانتشار، "من خلال محاولات زملائنا الغربيين لاستعادة مواقعهم المهيمنة في جميع أنحاء السياسة العالمية".
وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، عن نيته مناقشة دور روسيا في الوضع في الشرق الأوسط خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وكان غروسي قد وصل، في وقت سابق، إلى موسكو، حيث التقى برئيس شركة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشوف
وأجرى مشاورات بين روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قضايا ضمان سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية..