لافروف يؤكد التزام روسيا بوقف تجارب الأسلحة النووية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، خلال اجتماعه مع الأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، روبرت فلويد،... 13.03.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260306/بيسكوف-نشر-الأسلحة-النووية-في-فنلندا-يشكل-تهديدا-لروسيا-1111136357.html
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، خلال اجتماعه مع الأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، روبرت فلويد، التزام موسكو بوقف التجارب النووية.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية عقب الاجتماع: "تم التأكيد مجددا على التزام بلادنا بهدف دخول المعاهدة حيز التنفيذ، وكذلك الوقف الطوعي المعلن للتجارب النووية. والتركيز المتبادل على التطوير التدريجي للتعاون".
وأكد لافروف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواجه اختبارا صعبا جراء محاولات الغرب استعادة موقعه المهيمن.
وقال: "في عالم اليوم، وفي ظل الظروف الراهنة، ولا سيما في العامين الماضيين، تواجه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، شأنها شأن أي منظمة متعددة الأطراف أخرى معنية بقضايا منع الانتشار النووي، اختبارا صعبا جراء محاولات زملائنا الغربيين استعادة مواقعهم المهيمنة في السياسة العالمية".
وفي السياق ذاته، وصف روبرت فلويد، الأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، المحادثات التي أجراها مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول تعاون روسيا مع المنظمة بأنها مثمرة، مؤكدًا أن روسيا لها دور فعّال في دعم معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وقال: "محادثات مثمرة مع وزير الخارجية سيرغي لافروف حول التعاون بين منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وروسيا. وتواصل روسيا القيام بدور فاعل في دعم معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وتوفر 32 موقعا لنظام الرصد الدولي التابع للمنظمة".