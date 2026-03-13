تغطية مباشرة لليوم الـ14 من الحرب على إيران.. تعطيل "لينكولن" و80 إصابة في الجليل.. صور وفيديو
مسؤولة إماراتية تؤكد رفض بلادها طلب إيران بإغلاق القواعد الأمريكية
سبوتنيك عربي
صرّحت وزيرة الدولة الإماراتية، لانا نسيبة، اليوم الجمعة، بأن الإمارات لن تستجيب لطلب إيران بطرد القوات الأمريكية من أراضي دول الخليج العربي. 13.03.2026, سبوتنيك عربي
وأكدت المسؤولة أن "الإمارات، كغيرها من دول الخليج، لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية كوسيلة لإنهاء الأعمال العدائية في الشرق الأوسط".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
© AP Photo / Kamran Jebreiliمساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، لانا نسيبة
صرّحت وزيرة الدولة الإماراتية، لانا نسيبة، اليوم الجمعة، بأن الإمارات لن تستجيب لطلب إيران بطرد القوات الأمريكية من أراضي دول الخليج العربي.
وأكدت المسؤولة أن "الإمارات، كغيرها من دول الخليج، لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية كوسيلة لإنهاء الأعمال العدائية في الشرق الأوسط".

وأضافت: "قبل الدخول في مفاوضات مع طهران، يجب وقف الضربات الانتقامية في أنحاء المنطقة ردا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية".

ناقلات النفط قبالة سواحل الفجيرة، في الوقت الذي تتعهد فيه إيران بإطلاق النار على السفن العابرة لمضيق هرمز، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، في الفجيرة، الإمارات العربية المتحدة، 3 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2026
الإمارات تعلن عن استقرار إمدادات الطاقة في البلاد
14:32 GMT
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق"، وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
