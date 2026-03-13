ممثل فلسطيني يعلن عدم تمكنه من حضور حفل الأوسكار بعد رفض تأشيرته لأمريكا
أعلن الممثل الفلسطيني الرئيسي في فيلم "صوت هند رجب"، المرشح لجائزة "أوسكار"، أنه لن يتمكن من حضور حفل توزيع الجوائز، يوم الأحد المقبل، في مدينة لوس أنجلوس... 13.03.2026, سبوتنيك عربي
17:08 GMT 13.03.2026 (تم التحديث: 17:12 GMT 13.03.2026)
أعلن الممثل الفلسطيني الرئيسي في فيلم "صوت هند رجب"، المرشح لجائزة "أوسكار"، أنه لن يتمكن من حضور حفل توزيع الجوائز، يوم الأحد المقبل، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وذلك بسبب رفض الحكومة الأمريكية منحه تأشيرة دخول نظرا لجنسيته الفلسطينية.
وكتب معتز ملحيس، الذي يجسد شخصية "عمر القم" في الفيلم، على حسابه على مواقع التواصل: "لا يُسمح لي بدخول الولايات المتحدة بسبب جنسيتي الفلسطينية. هذا مؤلم. لكن هذه هي الحقيقة: يمكنكم منع جواز سفر، لكن لا يمكنكم منع صوت".
ولفت فيلم "صوت هند رجب"، المرشح لجائزة "أوسكار"، من إخراج كوثر بن هنية، الأنظار إليه عالميا لأول مرة عند عرضه الأول في المسابقة الرسمية للدورة الـ82 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي في 3 سبتمبر/ أيلول 2025، إذ فاز بجائزة لجنة التحكيم الكبرى إلى جانب 6 جوائز أخرى.
ومع استمرار الفيلم في حصد التقدير في مختلف أنحاء العالم، وصل زخمه إلى هوليوود بترشيحه لجائزة أفضل فيلم روائي دولي في حفل توزيع جوائز أوسكار الـ98.