رسميا... فيلم "صوت هند رجب" يصل إلى ترشيحات "أوسكار"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: روسيا تعمل على تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لأي تسوية مستدامة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
كوشنر: وضعنا خطة طموحة لنزع سلاح حماس، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة يعلن عن موعد فتح معبر رفح بالاتجاهين
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام بدون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260123/رسميا-فيلم-صوت-هند-رجب-يصل-إلى-ترشيحات-أوسكار-1109563445.html
رسميا... فيلم "صوت هند رجب" يصل إلى ترشيحات "أوسكار"
رسميا... فيلم "صوت هند رجب" يصل إلى ترشيحات "أوسكار"
سبوتنيك عربي
انضم الفيلم الوثائقي الدرامي، "صوت هند رجب"، الذي يتناول مقتل الطفلة الفلسطينية، هند رجب، البالغة من العمر 5 سنوات، خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى... 23.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-23T14:30+0000
2026-01-23T14:30+0000
مجتمع
جائزة أوسكار
ثقافة
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/07/1104585803_0:0:1878:1057_1920x0_80_0_0_6198ec0a9e4d2e5fb077c33e7c8328c7.jpg
ووصل الفيلم وهو من إخراج المخرجة الفرنسية التونسية، كوثر بن هنية، إلى القائمة المختصرة لجائزة أوسكار لأفضل فيلم روائي دولي، وفق ما أعلنت عنه أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، أمس الخميس.ولا يعد هذا الترشيح الأول في مسيرة بن هنية، إذ سبق أن رشحت مرتين للفوز بجائزة "أوسكار" عن فيلم "الرجل الذي باع جلده" (2020)، وفيلمها الوثائقي "أربع بنات" (2023).كما حصد فيلم "صوت هند رجب" جائزة الأسد الفضي – الجائزة الكبرى للجنة التحكيم – في مهرجان البندقية السينمائي الدولي في سبتمبر/ أيلول 2025، إذ قوبل بعاصفة تصفيق استمرت 23 دقيقة خلال عرضه الأول.ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز "أوسكار" الـ98 في 15 مارس/ آذار المقبل، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ويقدمه الإعلامي الأمريكي، كونان أوبراين.ويوثّق فيلم "صوت هند رجب" القصة الحقيقية لهند، التي قُتلت في عام 2024، أثناء محاولتها الفرار مع عائلتها من مدينة غزة، ويمزج بين تسجيلات حقيقية لمكالمات طوارئ ومشاهد تمثيلية مؤثرة.ويرتكز العمل على تسجيل صوتي مؤلم لمكالمة أجرتها الطفلة مع جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني"، بينما كانت محاصرة داخل سيارة اخترقتها الرصاصات، وبجوار جثامين عمتها وعمها، و3 من أبناء عمومتها الذين قتلوا بنيران إسرائيلية.ولم تنج هند رجب من المصير نفسه، كما قتل مسعفان كانا في طريقهما لمحاولة إنقاذها، وقد انتشر تسجيل المكالمة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل، مثيرا موجة غضب دولية متجددة إزاء الهجمات الإسرائيلية على المدنيين.واعتبرت بن هنية أن الترشيح يشكّل "الضوء الذي يحتاجه صوت هند رجب"، معربةً عن امتنانها لأعضاء الأكاديمية، ومؤكدةً أن السينما "قد تكون مواجهة للحقيقة، ولا يجب غض الطرف عما يحدث".وكانت الحكومة الإسرائيلية نفت في البداية وجود قوات لها في موقع مقتل عائلة رجب، قبل أن تزعم لاحقا أن الثقوب الـ335 في سيارة العائلة نتجت عن تبادل لإطلاق النار مع مسلحين فلسطينيين، غير أن تحقيقا أجرته مجموعة "فورينسيك آركيتكتشر" البحثية في لندن، اعتمادًا على صور أقمار صناعية وتسجيلات صوتية، لم يعثر إلا على دبابات "ميركافا" إسرائيلية قرب الموقع، دون أي دليل على وقوع اشتباك.وأشار التحقيق إلى أن قائد الدبابات في ذلك الوقت كان العقيد بني أهارون من اللواء المدرع 401، الذي يواجه دعوى جنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، رفعتها "مؤسسة هند رجب"، استنادا إلى مواد مصورة نشرها جنود إسرائيليون خلال عملياتهم في غزة.
https://sarabic.ae/20251021/الجنائية-الدولية-تتلقى-طلبا-لاعتقال-24-جنديا-إسرائيليا-بتهمة-قتل-الطفلة-هند-رجب-في-غزة-1106246153.html
https://sarabic.ae/20250922/الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-أطفال-غزة-مرعوبون-منذ-أكثر-من-700-يوم-والعالم-خذل-هند-رجب-1105144817.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/07/1104585803_60:0:1729:1252_1920x0_80_0_0_1ad18c5f722ba1686db2fa2aca6b2cf6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
جائزة أوسكار, ثقافة, منوعات, الأخبار
جائزة أوسكار, ثقافة, منوعات, الأخبار

رسميا... فيلم "صوت هند رجب" يصل إلى ترشيحات "أوسكار"

14:30 GMT 23.01.2026
© AP Photo / Scott A Garfittمخرجة فيلم "صوت هند رجب"، كوثر بن هنية، بعد فوزها بجائزة "الأسد الفضي" في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، إيطاليا، 6 سبتمبر/ أيلول 2025
مخرجة فيلم صوت هند رجب، كوثر بن هنية، بعد فوزها بجائزة الأسد الفضي في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، إيطاليا، 6 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Scott A Garfitt
تابعنا عبر
انضم الفيلم الوثائقي الدرامي، "صوت هند رجب"، الذي يتناول مقتل الطفلة الفلسطينية، هند رجب، البالغة من العمر 5 سنوات، خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى القائمة النهائية لترشيحات جوائز "أوسكار" الأمريكية.
ووصل الفيلم وهو من إخراج المخرجة الفرنسية التونسية، كوثر بن هنية، إلى القائمة المختصرة لجائزة أوسكار لأفضل فيلم روائي دولي، وفق ما أعلنت عنه أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، أمس الخميس.
ولا يعد هذا الترشيح الأول في مسيرة بن هنية، إذ سبق أن رشحت مرتين للفوز بجائزة "أوسكار" عن فيلم "الرجل الذي باع جلده" (2020)، وفيلمها الوثائقي "أربع بنات" (2023).
كما حصد فيلم "صوت هند رجب" جائزة الأسد الفضي – الجائزة الكبرى للجنة التحكيم – في مهرجان البندقية السينمائي الدولي في سبتمبر/ أيلول 2025، إذ قوبل بعاصفة تصفيق استمرت 23 دقيقة خلال عرضه الأول.
ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز "أوسكار" الـ98 في 15 مارس/ آذار المقبل، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ويقدمه الإعلامي الأمريكي، كونان أوبراين.
الطفلة هند رجب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
"الجنائية الدولية" تتلقى طلبا لاعتقال 24 جنديا إسرائيليا بتهمة قتل الطفلة هند رجب في غزة
21 أكتوبر 2025, 13:27 GMT
ويوثّق فيلم "صوت هند رجب" القصة الحقيقية لهند، التي قُتلت في عام 2024، أثناء محاولتها الفرار مع عائلتها من مدينة غزة، ويمزج بين تسجيلات حقيقية لمكالمات طوارئ ومشاهد تمثيلية مؤثرة.
ويرتكز العمل على تسجيل صوتي مؤلم لمكالمة أجرتها الطفلة مع جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني"، بينما كانت محاصرة داخل سيارة اخترقتها الرصاصات، وبجوار جثامين عمتها وعمها، و3 من أبناء عمومتها الذين قتلوا بنيران إسرائيلية.
ولم تنج هند رجب من المصير نفسه، كما قتل مسعفان كانا في طريقهما لمحاولة إنقاذها، وقد انتشر تسجيل المكالمة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل، مثيرا موجة غضب دولية متجددة إزاء الهجمات الإسرائيلية على المدنيين.

وتعليقًا على الترشيح لجائزة "أوسكار"، قالت مخرجة الفيلم، كوثر بن هنية، إن هدفها الأساسي من العمل الفني كان إيصال صوت هند رجب إلى العالم، مضيفة: "كان هاجسي أن أجعل صوت هذه الطفلة الصغيرة يتردد عالميا، لأن صوتها لم يسمع حين كان يجب أن يسمع".

واعتبرت بن هنية أن الترشيح يشكّل "الضوء الذي يحتاجه صوت هند رجب"، معربةً عن امتنانها لأعضاء الأكاديمية، ومؤكدةً أن السينما "قد تكون مواجهة للحقيقة، ولا يجب غض الطرف عما يحدث".
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
الجمعية العامة للأمم المتحدة: أطفال غزة مرعوبون منذ أكثر من 700 يوم.. والعالم خذل هند رجب
22 سبتمبر 2025, 20:24 GMT
وكانت الحكومة الإسرائيلية نفت في البداية وجود قوات لها في موقع مقتل عائلة رجب، قبل أن تزعم لاحقا أن الثقوب الـ335 في سيارة العائلة نتجت عن تبادل لإطلاق النار مع مسلحين فلسطينيين، غير أن تحقيقا أجرته مجموعة "فورينسيك آركيتكتشر" البحثية في لندن، اعتمادًا على صور أقمار صناعية وتسجيلات صوتية، لم يعثر إلا على دبابات "ميركافا" إسرائيلية قرب الموقع، دون أي دليل على وقوع اشتباك.
وأشار التحقيق إلى أن قائد الدبابات في ذلك الوقت كان العقيد بني أهارون من اللواء المدرع 401، الذي يواجه دعوى جنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، رفعتها "مؤسسة هند رجب"، استنادا إلى مواد مصورة نشرها جنود إسرائيليون خلال عملياتهم في غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала