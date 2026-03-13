موسكو: "الحرب الخاطفة" ضد إيران فشلت وليس لدى واشنطن استراتيجية خروج من العملية

سبوتنيك عربي

أفاد المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، أن "الحرب الخاطفة" الأمريكية ضد إيران فشلت، مؤكدا أن واشنطن تفتقر تماما إلى استراتيجية... 13.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-13T19:28+0000

وقال نيبينزيا خلال مقابلة: "لقد فشل الهجوم الخاطف، لم تنهار الحكومة الإيرانية، ولم يثور الشعب ضدها، ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك استراتيجية للخروج من العملية".وقال: "قضايا الأمن في إيران، كغيرها من الدول، ذات أهمية قصوى. فلها الحق في الأمن. ولإسرائيل الحق في الأمن، ولدول الخليج العربي الحق في الأمن، وللبنان الحق في الأمن، لكن هذا الحق لا يُحترم".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

