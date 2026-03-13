https://sarabic.ae/20260313/موسكو-الحرب-الخاطفة-ضد-إيران-فشلت-وليس-لدى-واشنطن-استراتيجية-خروج-من-العملية-1111462508.html
موسكو: "الحرب الخاطفة" ضد إيران فشلت وليس لدى واشنطن استراتيجية خروج من العملية
موسكو: "الحرب الخاطفة" ضد إيران فشلت وليس لدى واشنطن استراتيجية خروج من العملية
سبوتنيك عربي
أفاد المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، أن "الحرب الخاطفة" الأمريكية ضد إيران فشلت، مؤكدا أن واشنطن تفتقر تماما إلى استراتيجية... 13.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-13T19:11+0000
2026-03-13T19:11+0000
2026-03-13T19:28+0000
روسيا
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108944944_0:0:959:539_1920x0_80_0_0_c3cc210c439638d923652a06f8dc9be2.jpg
وقال نيبينزيا خلال مقابلة: "لقد فشل الهجوم الخاطف، لم تنهار الحكومة الإيرانية، ولم يثور الشعب ضدها، ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك استراتيجية للخروج من العملية".وقال: "قضايا الأمن في إيران، كغيرها من الدول، ذات أهمية قصوى. فلها الحق في الأمن. ولإسرائيل الحق في الأمن، ولدول الخليج العربي الحق في الأمن، وللبنان الحق في الأمن، لكن هذا الحق لا يُحترم".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108944944_47:0:766:539_1920x0_80_0_0_05171d10052d48ed5f363dd98703889a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران
روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران
موسكو: "الحرب الخاطفة" ضد إيران فشلت وليس لدى واشنطن استراتيجية خروج من العملية
19:11 GMT 13.03.2026 (تم التحديث: 19:28 GMT 13.03.2026)
أفاد المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، أن "الحرب الخاطفة" الأمريكية ضد إيران فشلت، مؤكدا أن واشنطن تفتقر تماما إلى استراتيجية للخروج من العملية العسكرية الحالية في الشرق الأوسط.
وقال نيبينزيا خلال مقابلة: "لقد فشل الهجوم الخاطف، لم تنهار الحكومة الإيرانية، ولم يثور الشعب ضدها، ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك استراتيجية للخروج من العملية".
وأكد نيبينزيا أن إيران لديها الحق في الحفاظ على أمنها كغيرها من الدول لكن هذا الحق لا يُحترم.
وقال: "قضايا الأمن في إيران، كغيرها من الدول، ذات أهمية قصوى. فلها الحق في الأمن. ولإسرائيل الحق في الأمن، ولدول الخليج العربي الحق في الأمن، وللبنان الحق في الأمن، لكن هذا الحق لا يُحترم".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران
رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.