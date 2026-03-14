https://sarabic.ae/20260314/العراق-يسهل-مرور-وإجلاء-العراقيين-والجاليات-الأجنبية-في-ظل-التوترات-الإقليمية--فيديو-1111489566.html

العراق يسهل مرور وإجلاء العراقيين والجاليات الأجنبية في ظل التوترات الإقليمية... فيديو

سبوتنيك عربي

مع تصاعد التوترات الإقليمية الأخيرة، اتخذت الحكومة العراقية خطوات عاجلة لتسهيل مرور وإجلاء المواطنين العراقيين والجاليات الأجنبية العالقة في مناطق النزاع، مع... 14.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-14T17:09+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

العالم العربي

العراق

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/19/1109612264_7:0:1273:712_1920x0_80_0_0_d9691433d56750d771f15b1b5c193ae0.jpg

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة هجمات وصراعات متصاعدة، أبرزها الهجوم المشترك الأمريكي – الإسرائيلي على إيران، الذي أثار حالة من الذعر وأدى إلى تصعيد واسع في بعض المناطق.العراق بلد آمن ولا خوف على الوافدينقال النائب كاظم الشمري، في حديث لـ "سبوتنيك"، إن "العراق يعتبر بلدا آمنا وبعيدا عن شرارة الحرب الإقليمية"، مؤكدا أن "بعض التصرفات من بعض الفصائل لا تمثل موقف الدولة".وأضاف أن "العراق يمكن أن يتعامل مع الوافدين بأريحية، حيث يستخدم بعضهم البلاد كمناطق ترانزيت إلى تركيا أو عمان قبل السفر إلى وجهاتهم"، مشيرا إلى أن "العراق ينظر إليه اليوم كبلد يتمتع بالأمن والاستقرار".وصدر القرار العراقي تنفيذا لمقترح رسمي قدمته وزارة الخارجية العراقية، ضمن جهودها الدبلوماسية لتسهيل مرور رعايا الدول الشقيقة والصديقة العالقين، وتمكينهم من العودة إلى بلدانهم بسهولة وأمان في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.ويعكس القرار حرص الحكومة العراقية على القيام بمسؤولياتها الإنسانية والإقليمية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الرسمية لضمان انسيابية إجراءات العبور عبر المنافذ الحدودية وتخفيف معاناة المسافرين.العراق يسهل مرور وإجلاء العراقيين والدوليينفي المقابل، قال المحلل السياسي عباس الأسدي، إن الحكومة العراقية تبذل جهوداً كبيرة لتسهيل مرور وإجلاء المواطنين العراقيين والعوائل والجاليات من الدول المتضررة بالحرب الإقليمية.وفي حديث لـ "سبوتنيك"، أوضح الأسدي، أن الإجراءات تشمل تأمين طرق آمنة لنقلهم إلى بلدانهم أو أماكن آمنة، مشددا على أن موقف العراق يعد إنسانيا ويتوافق مع مواثيق الأمم المتحدة، ويتيح خروج المواطنين والتجار وحتى المعتمرين الإيرانيين إلى أماكن أكثر أمانا بعيدا عن الصراع العسكري.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

