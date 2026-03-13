الخارجية العراقية: استمرار الصراع في المنطقة يهدد أمن بلادنا
صرح نائب وزير الخارجية العراقي محمد بحر العلوم، خلال اجتماع عقده اليوم الجمعة، مع القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى بغداد جوشوا هاريس، أن استمرار الصراع بين...
https://sarabic.ae/20260313/السلطات-العراقية-تكشف-أسباب-انفجار-محطة-كهرباء-أبي-غريب-1111462132.html
صرح نائب وزير الخارجية العراقي محمد بحر العلوم، خلال اجتماع عقده اليوم الجمعة، مع القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى بغداد جوشوا هاريس، أن استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران يهدد أمن العراق وسيادته.
وقالت الوزارة في بيان: "أعرب السفير بحر العلوم عن موقف العراق من استمرار الحرب، مؤكدا أنها تهدد أمن البلاد وسيادتها، فضلا عن سلامة المواطنين والبنية التحتية المدنية والعسكرية".
وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن "نتيجة هذا الصراع، تتعرض مناطق مختلفة من العراق باستمرار لهجمات مباشرة، بما في ذلك أهداف عسكرية في محافظات بغداد وكركوك والأنبار وبابل، مما أسفر عن مقتل 14 مسلحا عراقيا وإصابة 24 آخرين".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران
، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق"، وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران
رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.