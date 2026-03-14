"حماس": ندعو إيران لعدم استهداف دول الجوار

"حماس": ندعو إيران لعدم استهداف دول الجوار

سبوتنيك عربي

أعربت حركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، عن قلقها البالغ إزاء الحرب الدائرة في المنطقة، مؤكدة إدانتها الشديدة للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، واعتبرت...

2026-03-14T06:41+0000

2026-03-14T06:41+0000

2026-03-14T06:41+0000

إيران

حركة حماس

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم العربي

ودعت "حماس"، في بيان لها، جميع الدول والمنظمات الدولية إلى العمل على وقف الحرب فورًا وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، مثمّنة الجهود التي بذلتها بعض الدول لمنع اندلاعها. وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني

إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي

إيران, حركة حماس, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي