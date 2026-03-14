"حماس": ندعو إيران لعدم استهداف دول الجوار
سبوتنيك عربي
أعربت حركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، عن قلقها البالغ إزاء الحرب الدائرة في المنطقة، مؤكدة إدانتها الشديدة للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، واعتبرت...
ودعت "حماس"، في بيان لها، جميع الدول والمنظمات الدولية إلى العمل على وقف الحرب فورًا وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، مثمّنة الجهود التي بذلتها بعض الدول لمنع اندلاعها.
https://sarabic.ae/20260314/تغطية-مباشرة-لليوم-الـ15-من-الحرب-على-إيران-واشنطن-تضرب-خرج-وهجوم-على-سفارتها-ببغداد-صوروفيديو-1111478737.html
أعربت حركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، عن قلقها البالغ إزاء الحرب الدائرة في المنطقة، مؤكدة إدانتها الشديدة للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، واعتبرت أنها "تمثل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
ودعت "حماس"، في بيان لها، جميع الدول والمنظمات الدولية إلى العمل على وقف الحرب فورًا وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، مثمّنة الجهود التي بذلتها بعض الدول لمنع اندلاعها.
وفي الوقت ذاته، أكدت الحركة "حق إيران في الرد على العدوان، وفق القوانين والأعراف الدولية"، داعية طهران إلى "تجنب استهداف دول الجوار"، كما حثّت دول المنطقة على "التعاون لوقف التصعيد والحفاظ على علاقات الأخوة فيما بينها".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران
، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني