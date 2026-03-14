علماء ينجحون في "إحياء" دماغ متجمد لأول مرة في التاريخ

استطاع علماء تحقيق خطوة هامة نحو تطوير تقنيات الحفظ بالتبريد للأعضاء المعقدة، حيث نجحوا في استعادة النشاط الوظيفي لأنسجة دماغية بعد تجميدها العميق. 14.03.2026, سبوتنيك عربي

لطالما اعتُبر تكوّن بلورات الجليد العائق الرئيسي أمام تجميد الدماغ. فعندما يتحول الماء داخل الخلايا إلى جليد، تُدمر البلورات أغشية الخلايا وتُلحق الضرر بالوصلات بين الخلايا العصبية، مما يؤدي إلى فقدان النسيج قدرته على العمل بشكل طبيعي بعد إذابته.تغلب باحثون من جامعة إرلانغن-نورنبيرغ على هذه المشكلة باستخدام طريقة تُسمى "التزجيج"، وهي تقنية تبريد فائقة السرعة للأنسجة تمنع تكوّن الجليد. فبدلاً من التبلور، تتحول السوائل داخل الخلايا إلى حالة زجاجية، مما يُوقف الحركة الجزيئية بشكل شبه كامل ويحافظ على بنية النسيج، وفقا لدراسة نشرت في مجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم الألمانية.ثم أُذيب النسيج بعناية، وكشف التحليل عن سلامة أغشية الخلايا العصبية والتشابكات العصبية. علاوة على ذلك، كانت الميتوكوندريا - وهي البنى التي تُزود الخلايا بالطاقة - تعمل بشكل طبيعي.ولتحقيق هذه النتيجة، استخدم الباحثون مجموعة خاصة من المواد الواقية من التجمد، والتي أُدخلت تدريجيًا إلى النسيج لمنع تلفه. وبعد التجميد، سُخنت العينات بسرعة كبيرة - نحو 80 درجة مئوية في الثانية - لمنع تكون الجليد أثناء الذوبان.حاول العلماء أيضًا تطبيق هذه التقنية على أدمغة فئران كاملة. تمثل التحدي الرئيسي في الحاجز الدموي الدماغي، وهو نظام الدفاع الطبيعي للدماغ الذي يمنع اختراق الجزيئات الكبيرة، وللتغلب على ذلك، قام الباحثون بتمرير مواد واقية ومحلول ناقل خاص بالتناوب عبر الدماغ.ووفقًا للخبراء، لا تزال هذه التقنيات بعيدة عن التطبيق على التجميد العميق للبشر أو التخزين طويل الأمد للكائنات الحية الكاملة. ومع ذلك، قد يفتح هذا البحث آفاقًا جديدة في الطب، على سبيل المثال، لحفظ الأعضاء قبل زراعتها أو لحماية الدماغ بعد الإصابات الخطيرة.وقال عالم الأحياء التجميدي، مريتيونجاي كوثاري: "هذا التقدم يُحوّل الخيال العلمي تدريجيًا إلى واقع علمي".

