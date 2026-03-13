https://sarabic.ae/20260313/علماء-روس-يطورون-مادة-تحمي-المباني-من-صقيع-يصل-إلى-40-درجة-تحت-الصفر-1111437918.html
علماء روس يطورون مادة تحمي المباني من الصقيع الشديد
علماء روس يطورون مادة تحمي المباني من الصقيع الشديد
أفاد المكتب الإعلامي لجامعه سيبيريا الفيدرالية، أن علماء الجامعة طوروا مادة مقاومة للصقيع، لحماية المباني السكنية والمنشآت الأخرى في الظروف القاسية للقطب الشمالي وأقصى الشمال الروسي.
ووفقا للعلماء: "تتميز المواد اللاصقة ذات التركيبة الجديدة التي طوّرتها جامعة سيبيريا الفيدرالية، باتساع نطاق درجات الحرارة التي يمكن استخدامها ضمنه، ومقاومة محسّنة للصقيع بمقدار 15-20 درجة مئوية (-15 درجة مئوية) مقارنة بمعيار "غوست"، ومتانة وليونة عاليتان تحميان المنشآت من التشوهات الحرارية والأضرار الميكانيكية".

وقال فيودور بوريوكين، رئيس قسم الكيمياء وتكنولوجيا مصادر الطاقة الطبيعية والمواد الكربونية في جامعة سيبيريا الفيدرالية: "عادة ما تتعارض مرونة المواد اللاصقة وقوتها، ولتحقيق التوازن بين هاتين الخاصيتين، استخدمنا حشوًا بوليمريًا يعدّل الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمادة".

وأضاف: "المواد اللاصقة التي طوّرت في الجامعة، يمكن استخدامها، من بين أمور أخرى، في تصنيع ألواح الواجهات".

وذكر أن "الدفعة التجريبية من المواد البوليمرية-البيتومينية سيتم إنتاجها باستخدام الطاقات الإنتاجية المتوفرة لدى الشريك الصناعي لجامعة سيبيريا الفدرالية في مدينة أتشينسك (مقاطعة كراسنويارسك).
الأخبار
ar_EG
09:01 GMT 13.03.2026 (تم التحديث: 09:10 GMT 13.03.2026)
أفاد المكتب الإعلامي لجامعه سيبيريا الفيدرالية، أن علماء الجامعة طوروا مادة مقاومة للصقيع، لحماية المباني السكنية والمنشآت الأخرى في الظروف القاسية للقطب الشمالي وأقصى الشمال الروسي.
وقال المكتب: "من أبرز ميزات هذا التطوير مقاومته لدرجات حرارة منخفضة تصل إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر، والمواد اللاصقة البيتومينية-البوليمرية هي مواد ذات قوام معجون تجمع بين مرونة ومقاومة الماء المتأصلة في البيتومين، والمتانة والصلابة التي توفرها البوليمرات، وتستخدم هذه المواد على نطاق واسع في مجال البناء".
ووفقا للعلماء: "تتميز المواد اللاصقة ذات التركيبة الجديدة التي طوّرتها جامعة سيبيريا الفيدرالية، باتساع نطاق درجات الحرارة التي يمكن استخدامها ضمنه، ومقاومة محسّنة للصقيع بمقدار 15-20 درجة مئوية (-15 درجة مئوية) مقارنة بمعيار "غوست"، ومتانة وليونة عاليتان تحميان المنشآت من التشوهات الحرارية والأضرار الميكانيكية".
ويتيح قوام هذه المواد تغطية المباني بطبقة متجانسة وغير منفذة، لحماية الأساسات والمرافق والواجهات وأسطح المباني، فضلا عن البنية التحتية للطرق وقطاع النفط، من الأمطار الغزيرة والمياه الجوفية.
وقال فيودور بوريوكين، رئيس قسم الكيمياء وتكنولوجيا مصادر الطاقة الطبيعية والمواد الكربونية في جامعة سيبيريا الفيدرالية: "عادة ما تتعارض مرونة المواد اللاصقة وقوتها، ولتحقيق التوازن بين هاتين الخاصيتين، استخدمنا حشوًا بوليمريًا يعدّل الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمادة".
وأضاف: "المواد اللاصقة التي طوّرت في الجامعة، يمكن استخدامها، من بين أمور أخرى، في تصنيع ألواح الواجهات".
وأشار إلى أن "الواجهات تحاكي بدقة سطح كتل الخرسانة المسلحة، مع توفير حماية موثوقة للمبنى من الأضرار الناجمة عن الرطوبة العالية والعواصف والثلوج والرياح العاتية التي تهبّ عادةً في المناطق الشمالية من روسيا".
وذكر أن "الدفعة التجريبية من المواد البوليمرية-البيتومينية سيتم إنتاجها باستخدام الطاقات الإنتاجية المتوفرة لدى الشريك الصناعي لجامعة سيبيريا الفدرالية في مدينة أتشينسك (مقاطعة كراسنويارسك).
وأكدت الجامعة أن "التقنية المطورة محلية بالكامل، ولن يتطلب استخدامها أي استثمارات إضافية في خطوط الإنتاج الحالية، علاوة على ذلك، يصنع البيتومين، المكون الرئيسي للمواد اللاصقة، من مخلفات تكرير النفط، مما يسمح بزيادة معدل استخدام المواد الخام الهيدروكربونية".
وحظي المشروع بدعم من مؤسسة كراسنويارسك الإقليمية للعلوم وشريك صناعي.