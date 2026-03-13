عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ14 من الحرب على إيران.. تعطيل "لينكولن" و80 إصابة في الجليل.. صور وفيديو
مجتمع
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
علماء روس يطورون مادة تحمي المباني من الصقيع الشديد
علماء روس يطورون مادة تحمي المباني من الصقيع الشديد
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الإعلامي لجامعه سيبيريا الفيدرالية، أن علماء الجامعة طوروا مادة مقاومة للصقيع، لحماية المباني السكنية والمنشآت الأخرى في الظروف القاسية للقطب... 13.03.2026, سبوتنيك عربي
مجتمع
علوم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
علماء روس
العالم
العالم العربي
وقال المكتب: "من أبرز ميزات هذا التطوير مقاومته لدرجات حرارة منخفضة تصل إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر، والمواد اللاصقة البيتومينية-البوليمرية هي مواد ذات قوام معجون تجمع بين مرونة ومقاومة الماء المتأصلة في البيتومين، والمتانة والصلابة التي توفرها البوليمرات، وتستخدم هذه المواد على نطاق واسع في مجال البناء".ويتيح قوام هذه المواد تغطية المباني بطبقة متجانسة وغير منفذة، لحماية الأساسات والمرافق والواجهات وأسطح المباني، فضلا عن البنية التحتية للطرق وقطاع النفط، من الأمطار الغزيرة والمياه الجوفية.وأشار إلى أن "الواجهات تحاكي بدقة سطح كتل الخرسانة المسلحة، مع توفير حماية موثوقة للمبنى من الأضرار الناجمة عن الرطوبة العالية والعواصف والثلوج والرياح العاتية التي تهبّ عادةً في المناطق الشمالية من روسيا".وأكدت الجامعة أن "التقنية المطورة محلية بالكامل، ولن يتطلب استخدامها أي استثمارات إضافية في خطوط الإنتاج الحالية، علاوة على ذلك، يصنع البيتومين، المكون الرئيسي للمواد اللاصقة، من مخلفات تكرير النفط، مما يسمح بزيادة معدل استخدام المواد الخام الهيدروكربونية".وحظي المشروع بدعم من مؤسسة كراسنويارسك الإقليمية للعلوم وشريك صناعي.لأول مرة في تاريخ روسيا... أطباء موسكو يبدأون عمليات زرع الأيديأطباء روس يكتشفون طريقة لتحسين علاج حب الشباب
علماء روس يطورون مادة تحمي المباني من الصقيع الشديد

09:01 GMT 13.03.2026 (تم التحديث: 09:10 GMT 13.03.2026)
© Photo / пресс-службой СФУمادة لاصقة لحماية المباني
مادة لاصقة لحماية المباني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2026
© Photo / пресс-службой СФУ
تابعنا عبر
أفاد المكتب الإعلامي لجامعه سيبيريا الفيدرالية، أن علماء الجامعة طوروا مادة مقاومة للصقيع، لحماية المباني السكنية والمنشآت الأخرى في الظروف القاسية للقطب الشمالي وأقصى الشمال الروسي.
وقال المكتب: "من أبرز ميزات هذا التطوير مقاومته لدرجات حرارة منخفضة تصل إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر، والمواد اللاصقة البيتومينية-البوليمرية هي مواد ذات قوام معجون تجمع بين مرونة ومقاومة الماء المتأصلة في البيتومين، والمتانة والصلابة التي توفرها البوليمرات، وتستخدم هذه المواد على نطاق واسع في مجال البناء".

ووفقا للعلماء: "تتميز المواد اللاصقة ذات التركيبة الجديدة التي طوّرتها جامعة سيبيريا الفيدرالية، باتساع نطاق درجات الحرارة التي يمكن استخدامها ضمنه، ومقاومة محسّنة للصقيع بمقدار 15-20 درجة مئوية (-15 درجة مئوية) مقارنة بمعيار "غوست"، ومتانة وليونة عاليتان تحميان المنشآت من التشوهات الحرارية والأضرار الميكانيكية".

ويتيح قوام هذه المواد تغطية المباني بطبقة متجانسة وغير منفذة، لحماية الأساسات والمرافق والواجهات وأسطح المباني، فضلا عن البنية التحتية للطرق وقطاع النفط، من الأمطار الغزيرة والمياه الجوفية.
وقال فيودور بوريوكين، رئيس قسم الكيمياء وتكنولوجيا مصادر الطاقة الطبيعية والمواد الكربونية في جامعة سيبيريا الفيدرالية: "عادة ما تتعارض مرونة المواد اللاصقة وقوتها، ولتحقيق التوازن بين هاتين الخاصيتين، استخدمنا حشوًا بوليمريًا يعدّل الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمادة".
خبز الباجيت الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
علماء روس يكتشفون طريقة جديدة لانتاج وحفظ الخبز
10 مارس, 11:41 GMT

وأضاف: "المواد اللاصقة التي طوّرت في الجامعة، يمكن استخدامها، من بين أمور أخرى، في تصنيع ألواح الواجهات".

وأشار إلى أن "الواجهات تحاكي بدقة سطح كتل الخرسانة المسلحة، مع توفير حماية موثوقة للمبنى من الأضرار الناجمة عن الرطوبة العالية والعواصف والثلوج والرياح العاتية التي تهبّ عادةً في المناطق الشمالية من روسيا".

وذكر أن "الدفعة التجريبية من المواد البوليمرية-البيتومينية سيتم إنتاجها باستخدام الطاقات الإنتاجية المتوفرة لدى الشريك الصناعي لجامعة سيبيريا الفدرالية في مدينة أتشينسك (مقاطعة كراسنويارسك).

وأكدت الجامعة أن "التقنية المطورة محلية بالكامل، ولن يتطلب استخدامها أي استثمارات إضافية في خطوط الإنتاج الحالية، علاوة على ذلك، يصنع البيتومين، المكون الرئيسي للمواد اللاصقة، من مخلفات تكرير النفط، مما يسمح بزيادة معدل استخدام المواد الخام الهيدروكربونية".
وحظي المشروع بدعم من مؤسسة كراسنويارسك الإقليمية للعلوم وشريك صناعي.
لأول مرة في تاريخ روسيا... أطباء موسكو يبدأون عمليات زرع الأيدي
أطباء روس يكتشفون طريقة لتحسين علاج حب الشباب
