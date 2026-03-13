https://sarabic.ae/20260313/علماء-روس-يطورون-مادة-تحمي-المباني-من-صقيع-يصل-إلى-40-درجة-تحت-الصفر-1111437918.html

علماء روس يطورون مادة تحمي المباني من الصقيع الشديد

أفاد المكتب الإعلامي لجامعه سيبيريا الفيدرالية، أن علماء الجامعة طوروا مادة مقاومة للصقيع، لحماية المباني السكنية والمنشآت الأخرى في الظروف القاسية للقطب... 13.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال المكتب: "من أبرز ميزات هذا التطوير مقاومته لدرجات حرارة منخفضة تصل إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر، والمواد اللاصقة البيتومينية-البوليمرية هي مواد ذات قوام معجون تجمع بين مرونة ومقاومة الماء المتأصلة في البيتومين، والمتانة والصلابة التي توفرها البوليمرات، وتستخدم هذه المواد على نطاق واسع في مجال البناء".ويتيح قوام هذه المواد تغطية المباني بطبقة متجانسة وغير منفذة، لحماية الأساسات والمرافق والواجهات وأسطح المباني، فضلا عن البنية التحتية للطرق وقطاع النفط، من الأمطار الغزيرة والمياه الجوفية.وأشار إلى أن "الواجهات تحاكي بدقة سطح كتل الخرسانة المسلحة، مع توفير حماية موثوقة للمبنى من الأضرار الناجمة عن الرطوبة العالية والعواصف والثلوج والرياح العاتية التي تهبّ عادةً في المناطق الشمالية من روسيا".وأكدت الجامعة أن "التقنية المطورة محلية بالكامل، ولن يتطلب استخدامها أي استثمارات إضافية في خطوط الإنتاج الحالية، علاوة على ذلك، يصنع البيتومين، المكون الرئيسي للمواد اللاصقة، من مخلفات تكرير النفط، مما يسمح بزيادة معدل استخدام المواد الخام الهيدروكربونية".وحظي المشروع بدعم من مؤسسة كراسنويارسك الإقليمية للعلوم وشريك صناعي.لأول مرة في تاريخ روسيا... أطباء موسكو يبدأون عمليات زرع الأيديأطباء روس يكتشفون طريقة لتحسين علاج حب الشباب

