بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
لأول مرة في تاريخ روسيا... أطباء موسكو يبدأون عمليات زرع الأيدي
وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "إنه نتيجة لمشروع مشترك بين وزارة الصحة الروسية وفرع الصحة في موسكو، حقق أطباء العاصمة إنجازًا طبيًا، وأطلقوا لأول مرة في روسيا بدء عملية جديدة، وهي زراعة اليد بعد فقدانها". وأضاف محاور الوكالة أنه في أبريل/نيسان عام 2025، ولأول مرة في روسيا، تم زرع ساعد ويد يمنى لرجل يبلغ من العمر 53 عامًا كان قد فقد يده اليمنى سابقًا.علماء روس يطورون طريقة لتقليل وفيات الأطفال جراء الحروقعلماء روس يبتكرون طريقة تزيد عمر بطاريات "الليثيوم" 4 أضعاف
08:55 GMT 10.03.2026
أفاد متحدث باسم فرع إدارة الصحة لمدينة موسكو، اليوم الثلاثاء، بأن "أطباء العاصمة الروسية أطلقوا بدء ممارسة جديدة في روسيا، وهي زرع اليد بعد فقدانها".
وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "إنه نتيجة لمشروع مشترك بين وزارة الصحة الروسية وفرع الصحة في موسكو، حقق أطباء العاصمة إنجازًا طبيًا، وأطلقوا لأول مرة في روسيا بدء عملية جديدة، وهي زراعة اليد بعد فقدانها".

وأوضح أن "فريقًا كبيرًا متعدد التخصصات من أطباء العاصمة الروسية يعمل بمشاركة أطباء من جامعة قوانغشي الصينية على تطوير هذه الممارسة الجديدة في موسكو، وفي إطار مرحلة إطلاق هذه المهمة، يجري المتخصصون عمليات زرع يد واحدة أو كلتا اليدين".

وأضاف محاور الوكالة أنه في أبريل/نيسان عام 2025، ولأول مرة في روسيا، تم زرع ساعد ويد يمنى لرجل يبلغ من العمر 53 عامًا كان قد فقد يده اليمنى سابقًا.
علماء روس يطورون طريقة لتقليل وفيات الأطفال جراء الحروق
علماء روس يبتكرون طريقة تزيد عمر بطاريات "الليثيوم" 4 أضعاف
