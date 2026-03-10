https://sarabic.ae/20260310/لأول-مرة-في-تاريخ-روسيا-أطباء-موسكو-يبدأون-عمليات-زرع-الأيدي-1111293598.html
لأول مرة في تاريخ روسيا... أطباء موسكو يبدأون عمليات زرع الأيدي
لأول مرة في تاريخ روسيا... أطباء موسكو يبدأون عمليات زرع الأيدي
سبوتنيك عربي
أفاد متحدث باسم فرع إدارة الصحة لمدينة موسكو، اليوم الثلاثاء، بأن "أطباء العاصمة الروسية أطلقوا بدء ممارسة جديدة في روسيا، وهي زرع اليد بعد فقدانها". 10.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-10T08:55+0000
2026-03-10T08:55+0000
2026-03-10T08:55+0000
مجتمع
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
علماء
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/01/1109870330_0:0:1249:702_1920x0_80_0_0_8f34d0456adaf547ea6661b3b4eec1b8.jpg
وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "إنه نتيجة لمشروع مشترك بين وزارة الصحة الروسية وفرع الصحة في موسكو، حقق أطباء العاصمة إنجازًا طبيًا، وأطلقوا لأول مرة في روسيا بدء عملية جديدة، وهي زراعة اليد بعد فقدانها". وأضاف محاور الوكالة أنه في أبريل/نيسان عام 2025، ولأول مرة في روسيا، تم زرع ساعد ويد يمنى لرجل يبلغ من العمر 53 عامًا كان قد فقد يده اليمنى سابقًا.علماء روس يطورون طريقة لتقليل وفيات الأطفال جراء الحروقعلماء روس يبتكرون طريقة تزيد عمر بطاريات "الليثيوم" 4 أضعاف
https://sarabic.ae/20260130/علماء-روسيا-يطورون-آلات-عاطفية-متقدمة---1109817061.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/01/1109870330_0:0:1249:936_1920x0_80_0_0_8f8aac516a99e3e0e2259bc89430a084.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, علماء, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, علماء, العالم, العالم العربي
لأول مرة في تاريخ روسيا... أطباء موسكو يبدأون عمليات زرع الأيدي
أفاد متحدث باسم فرع إدارة الصحة لمدينة موسكو، اليوم الثلاثاء، بأن "أطباء العاصمة الروسية أطلقوا بدء ممارسة جديدة في روسيا، وهي زرع اليد بعد فقدانها".
وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "إنه نتيجة لمشروع مشترك بين وزارة الصحة الروسية وفرع الصحة في موسكو، حقق أطباء العاصمة إنجازًا طبيًا، وأطلقوا لأول مرة في روسيا بدء عملية جديدة، وهي زراعة اليد بعد فقدانها".
وأوضح أن "فريقًا كبيرًا متعدد التخصصات من أطباء العاصمة الروسية يعمل بمشاركة أطباء من جامعة قوانغشي الصينية على تطوير هذه الممارسة الجديدة في موسكو، وفي إطار مرحلة إطلاق هذه المهمة، يجري المتخصصون عمليات زرع يد واحدة أو كلتا اليدين".
وأضاف محاور الوكالة أنه في أبريل/نيسان عام 2025، ولأول مرة في روسيا، تم زرع ساعد ويد يمنى لرجل يبلغ من العمر 53 عامًا كان قد فقد يده اليمنى سابقًا.