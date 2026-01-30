علماء روسيا يطورون آلات عاطفية متقدمة

عربي
أمساليوم
بث مباشر
طور باحثون من سانت بطرسبرغ في المركز البحثي الفيدرالي التابع للأكاديمية الروسية للعلوم نظام " ماساي" MASAI، وهو نظام ذكاء اصطناعي متطور لتحليل الحالات العاطفية البشرية متعددة الوسائط. تُفكك هذه المنصة الذكية المشاعر الانسانسة العاطفية من خلال الصوت، والفيديو، والنصوص، باستخدام شبكات عصبية متخصصة قائمة على المحولات، تشبه نماذج GPT.
من خلال دمج هذه الوسائط عبر تقنية مبتكرة، يُحدد نظام "ماساي" سبعة مشاعر أساسية - الفرح، والحزن، والمفاجأة، والهدوء، والاشمئزاز، والغضب، والخوف - بدقة تتراوح بين 75% و80%، متفوقا بذلك على العديد من الأنظمة العالمية المماثلة، حسب ماورد في بوابة روسيا العلمية "ساينتيفيك.روسيا".

يستخدم نظام "ماساي" شبكات عصبية منفصلة لكل نوع من أنواع البيانات، ويدمج مخرجاتها للحصول على تنبؤات شاملة. يتفوق الصوت في قياس شدة المشاعر من خلال خصائص الصوت مثل النبرة وفترات الصمت؛ ويتميز الفيديو في رصد الفروق الدقيقة مثل رفع الحاجبين للدلالة على المفاجأة أو تدلي الشفتين للدلالة على الحزن؛ ويستفيد النص من قواميس النبرة لتصنيف المشاعر إلى إيجابية أو سلبية أو محايدة.

كما يُشير النظام إلى الحالات الحادة مثل العدوان اللفظي/الجسدي والاكتئاب، مستندا إلى نماذج نفسية لجيمس راسل وبول إيكمان. ويضمن تدريبه على أكثر من عشر مجموعات بيانات متعددة اللغات، بما في ذلك مجموعة بيانات "راماس" RAMAS الروسية ومقاطع فيديو مخصصة، وأكدت الاختبارات متانته عبر مختلف الفئات الديموغرافية.
يعزز الذكاء الاصطناعي العاطفي، مثل "ماساي"، قدرات المساعدين الافتراضيين، كـ "أليسا" Alica من "باندكس" Yandex أو أدوات "سبير" Sber، من خلال تمكين الاستجابات المتعاطفة في مراكز الاتصال وخدمات الطوارئ والرعاية الصحية، وخلال جائحة كوفيد-19، اختبر الباحثون ترتيب المكالمات حسب درجة إلحاحها العاطفي، حيث يتم توجيه المكالمات التي تحمل نداءات خوف إلى موظفي الاستقبال أولا.
الباحثون في المختبر العلمي لبحوث الديناميكا العصبية والتقنيات المعرفية في جامعة نيجني نوفغورود أثناء أداء عملهم. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
مجتمع
علماء من المدرسة العليا للاقتصاد الروسية يطورن نموذجا يعتمد التعلم العميق لرسم خرائط جينية
20 يناير, 18:35 GMT
في مجالات الطب وعلم النفس وعلم الجريمة والخدمات المصرفية، يُسهم هذا الذكاء في كشف الأزمات؛ فعلى سبيل المثال، يُمكن رصد السخرية أو التهكم بشكل أفضل من خلال استخدام وسائط متعددة، إذ تطغى النبرات الحادة وتعبيرات الوجه على الكلمات المرحة. أيضا يدعم التحليل عن بعد عبر كاميرا الويب أو التسجيلات المراقبة السرية دون الحاجة إلى أجهزة قابلة للارتداء.

بعد اختباره في بيئات متنوعة ذات ضوضاء عالية وإضاءة منخفضة، أكدت النتائج أن "ماساي" يتعامل مع الوسائط الفردية بكفاءة في حال فشل الوسائط الأخرى، مع العلم أن الإدخال المتعدد الوسائط بالكامل يُحقق أعلى دقة. تشمل القيود - جودة المعدات، والاختلافات في التعبير الثقافي في حالات الخوف أو الفرح أو المفاجأة، والاعتماد على الإشارات الخارجية فقط - إذ لا يستطيع الذكاء الاصطناعي استكشاف المشاعر الداخلية. ويشير البروفيسور أليكسي كاربوف، رئيس المختبر، إلى أن حتى البشر لا يصلون إلى دقة 100%.

تشمل الخطط تحسينات خاصة بكل لغة (مثل استخدام النصوص الروسية)، وطرائق جديدة مثل قياس معدل ضربات القلب عبر تخطيط كهربية القلب، وقاعدة بيانات خاصة من منصات الفيديو مثل VK Video.
ويجري حاليا التعاون مع شركات مثل ياندكس وسبر وشركات تصنيع الهواتف الذكية الصينية، مع توفير عرض توضيحي لتقنية Hugging Face لإجراء اختبارات مباشرة عبر كاميرا الويب.
يتقدم "ماساي" نحو تواصل شبيه بالتواصل البشري، سادا الفجوات المعرفية للذكاء الاصطناعي بالذكاء العاطفي، ويُبرز هذا الإنجاز الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي العاطفي،.
علماء يصممون مستقبلا اصطناعيا يستشعر شدة الألم ويصلح نفسه ذاتيا
علماء روس يطورون طريقة جديدة لاختيار المضادات الحيوية للأطفال خلال وقت قياسي
السعودية تطلق منهجا وطنيا للبيانات والذكاء الاصطناعي في جامعاتها
