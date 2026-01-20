علماء من المدرسة العليا للاقتصاد الروسية يطورن نموذجا يعتمد التعلم العميق لرسم خرائط جينية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
17:10 GMT
21 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الاتفاق منطقي بعد تآكل البنية الداخلية لـ"قسد"
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مصر ترفض فكرة الاعتراف بـ"صومالي لاند" وتعتبر الصومال بعد استراتيجي أمني لها
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:03 GMT
12 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
17:15 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: الدول الأوروبية أصبحت كطفل بالغ ما زال يعيش على نفقة والديه
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260120/علماء-من-المدرسة-العليا-للاقتصاد-الروسية-يطورن-نموذجا-يعتمد-التعلم-العميق-لرسم-خرائط-جينية--1109450431.html
علماء من المدرسة العليا للاقتصاد الروسية يطورن نموذجا يعتمد التعلم العميق لرسم خرائط جينية
علماء من المدرسة العليا للاقتصاد الروسية يطورن نموذجا يعتمد التعلم العميق لرسم خرائط جينية
سبوتنيك عربي
طور باحثون من مركز الذكاء الاصطناعي في المدرسة العليا للاقتصاد "HSE"، نموذجا للذكاء الاصطناعي يستخدم التعلم العميق لإنشاء خرائط جينية، يفتح هذا النموذج آفاقا... 20.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-20T18:35+0000
2026-01-20T18:35+0000
مجتمع
علوم
جامعات روسية
الصحة
الذكاء الصناعي
نماذج
خرائط
جينات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/10/1100633508_0:39:750:461_1920x0_80_0_0_fd5a2b6daef35da101426019952c2cc5.jpg
يشبه الحمض النووي سلسلة طويلة من الرموز تتكون من أربعة أحرف: "A ،C ،G ،T"، إلى جانب تسلسل الأحرف نفسه، تلعب طريقة التفاف شريط الحمض النووي دورا هاما، فبعض أجزاء الشفرة الوراثية مفتوحة، أي يمكن قراءتها واستنساخها لاحقا بواسطة الخلية، بينما تكون أجزاء أخرى مغلقة، حسب ما ورد في بوابة روسيا العلمية "ساينتفيك روسيا".افترض العلماء في مركز الذكاء الاصطناعي التابع للمدرسة العليا للاقتصاد، أن لكل نوع من الخلايا مجموعة فريدة من هذه العقد، تحدد وظيفة الخلية. على سبيل المثال، يختلف الحمض النووي لخلايا الدماغ العصبية في عقده المحددة عن الحمض النووي لخلايا الكبد. تؤثر هذه الاختلافات على نمو ووظيفة أنواع الخلايا المختلفة.مع ذلك، كانت دراسة هذه العمليات في المختبرات مكلفة، ولم تكن نتائجها دقيقة دائما.قال أرتيم باشكاتوف، الباحث المساعد في مركز البحوث والتكنولوجيا الطبية في الجامعة: "افترضنا أن خصائص بيئة الخلية، وليس بنية الحمض النووي فحسب، هي التي تحدد نمو الخلايا في كل نوع من أنواع الأنسجة، ولاختبار هذه الفكرة، أنشأنا نماذج متخصصة لأنواع الأنسجة المختلفة، بدلا من نموذج واحد شامل".وأوضح أنه بفضل "ديب.غو" أصبح بإمكان العلماء الوصول إلى أداة للتنبؤ بدقة عالية ببنية "رباعيات غوانين"، فبدلا من الدراسات المكلفة، يمكن لأي باحث يدرس، على سبيل المثال، سرطان الكبد أو مرض "ألزهايمر"، جمع البيانات من عينات المرضى، وإنشاء خريطة دقيقة لأكثر الأهداف المحتملة للاختبار.وتابع: "قد تصبح لبنية "رباعيات غوانين" أهدافا جديدة لعلاج هذه الأمراض. إذا استمرت الخلية السرطانية في حالة نشاط بفضل وصلة محددة، فمن الممكن تصميم دواء يعمل على فك هذه الوصلة أو تثبيتها قبل أن تنكسر، ما يؤدي إلى موت الخلية السرطانية".وأوضحت ماريا بوبتسوفا، مديرة مركز البحوث والتكنولوجيا الطبية الحيوية، أن هذا قد يُفضي مستقبلا إلى ابتكار نموذج مخصص للمريض، فمن خلال أخذ خزعة وتحليل بياناتها، سيُصبح بالإمكان إنشاء خريطة شخصية للوصلات النشطة واختيارعلاج مُخصص للغاية.علماء روس يطورون طريقة جديدة لمراقبة مستويات السكر في الدم بدقة عالية ودون الحاجة إلى إبر
https://sarabic.ae/20250513/علماء-روس-يطورون-طريقة-للتنبؤ-بالأمراض-الوراثية-والمناعية-1100473914.html
https://sarabic.ae/20251115/التحدث-بلغات-متعددة-يساعد-على-بقاء-الدماغ-أكثر-شبابا-1107140533.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/10/1100633508_42:0:709:500_1920x0_80_0_0_fc79053a1c08ab706411dd05dcefbbdf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, جامعات روسية, الصحة, الذكاء الصناعي, نماذج, خرائط, جينات
علوم, جامعات روسية, الصحة, الذكاء الصناعي, نماذج, خرائط, جينات

علماء من المدرسة العليا للاقتصاد الروسية يطورن نموذجا يعتمد التعلم العميق لرسم خرائط جينية

18:35 GMT 20.01.2026
© Sputnikالباحثون في المختبر العلمي لبحوث الديناميكا العصبية والتقنيات المعرفية في جامعة نيجني نوفغورود أثناء أداء عملهم.
الباحثون في المختبر العلمي لبحوث الديناميكا العصبية والتقنيات المعرفية في جامعة نيجني نوفغورود أثناء أداء عملهم. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
طور باحثون من مركز الذكاء الاصطناعي في المدرسة العليا للاقتصاد "HSE"، نموذجا للذكاء الاصطناعي يستخدم التعلم العميق لإنشاء خرائط جينية، يفتح هذا النموذج آفاقا جديدة لتشخيص وعلاج الأمراض الخطيرة، بما في ذلك سرطان الدماغ والاضطرابات التنكسية العصبية.
يشبه الحمض النووي سلسلة طويلة من الرموز تتكون من أربعة أحرف: "A ،C ،G ،T"، إلى جانب تسلسل الأحرف نفسه، تلعب طريقة التفاف شريط الحمض النووي دورا هاما، فبعض أجزاء الشفرة الوراثية مفتوحة، أي يمكن قراءتها واستنساخها لاحقا بواسطة الخلية، بينما تكون أجزاء أخرى مغلقة، حسب ما ورد في بوابة روسيا العلمية "ساينتفيك روسيا".

أحد أنواع "التغليف" هو شكل خاص يُسمى "رباعيات غوانين" (G-quadruplexes)، التي تُعد شكلا بديلا من الحمض النووي "DNA" أو "RNA"، وتتألف من عدة طبقات مستوية من أربع قواعد غوانين مرتبطة معا بروابط هيدروجينية، تؤثر هذه البنى بشكل كبير على وظائف خلايانا ونمو مختلف الأعضاء والأنسجة. يمكن تخيلها كعقدة صغيرة تتشكل عند وجود العديد من أحرف الغوانين (G).

افترض العلماء في مركز الذكاء الاصطناعي التابع للمدرسة العليا للاقتصاد، أن لكل نوع من الخلايا مجموعة فريدة من هذه العقد، تحدد وظيفة الخلية. على سبيل المثال، يختلف الحمض النووي لخلايا الدماغ العصبية في عقده المحددة عن الحمض النووي لخلايا الكبد. تؤثر هذه الاختلافات على نمو ووظيفة أنواع الخلايا المختلفة.مع ذلك، كانت دراسة هذه العمليات في المختبرات مكلفة، ولم تكن نتائجها دقيقة دائما.

وطورا نموذجا يُدعى "ديب غو" (DeepGQ)، يستخدم التعلم العميق لإنشاء خرائط "رباعيات غوانين" فردية لكل نسيج. النموذج قادر على تحليل شريط الحمض النووي في كلا الاتجاهين في آنٍ واحد، كما لو كان يقرأه من اليسار إلى اليمين ومن اليمين إلى اليسار. يساعد هذا البرنامج على التعرف بدقة على النمط الكامل لخصائص منطقة الحمض النووي قيد الدراسة.

حمض نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
مجتمع
علماء روس يطورون طريقة للتنبؤ بالأمراض الوراثية والمناعية
13 مايو 2025, 11:12 GMT
قال أرتيم باشكاتوف، الباحث المساعد في مركز البحوث والتكنولوجيا الطبية في الجامعة: "افترضنا أن خصائص بيئة الخلية، وليس بنية الحمض النووي فحسب، هي التي تحدد نمو الخلايا في كل نوع من أنواع الأنسجة، ولاختبار هذه الفكرة، أنشأنا نماذج متخصصة لأنواع الأنسجة المختلفة، بدلا من نموذج واحد شامل".

وأضاف : "فعلى سبيل المثال، دُرِب أحد النماذج على خلايا الدماغ فقط، وآخر على خلايا الكبد، وهكذا بالنسبة لـ 14 نوعا من الأنسجة. سمح هذا لكل نموذج بتحديد أنماط النمو الخاصة بنوع نسيج معين".

وأوضح أنه بفضل "ديب.غو" أصبح بإمكان العلماء الوصول إلى أداة للتنبؤ بدقة عالية ببنية "رباعيات غوانين"، فبدلا من الدراسات المكلفة، يمكن لأي باحث يدرس، على سبيل المثال، سرطان الكبد أو مرض "ألزهايمر"، جمع البيانات من عينات المرضى، وإنشاء خريطة دقيقة لأكثر الأهداف المحتملة للاختبار.

وأضاف باشكاتوف: "باختصار، هو بمثابة خرائط جوجل لبنية "رباعيات غوانين"، الذي يرسم المعالم وأنماط الحركة على خريطة DNA مسطحة، والعديد من الأمراض الخطيرة، من السرطان إلى التنكس العصبي، هي أمراض فقدان هوية الأنسجة. فإما أن تنسى الخلايا وظيفتها، أو أن برنامج تخصصها يتعطل".

تعلم لغات متعددة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
مجتمع
التحدث بلغات متعددة يساعد على بقاء الدماغ "أكثر شبابا"
15 نوفمبر 2025, 15:49 GMT
وتابع: "قد تصبح لبنية "رباعيات غوانين" أهدافا جديدة لعلاج هذه الأمراض. إذا استمرت الخلية السرطانية في حالة نشاط بفضل وصلة محددة، فمن الممكن تصميم دواء يعمل على فك هذه الوصلة أو تثبيتها قبل أن تنكسر، ما يؤدي إلى موت الخلية السرطانية".
وأوضحت ماريا بوبتسوفا، مديرة مركز البحوث والتكنولوجيا الطبية الحيوية، أن هذا قد يُفضي مستقبلا إلى ابتكار نموذج مخصص للمريض، فمن خلال أخذ خزعة وتحليل بياناتها، سيُصبح بالإمكان إنشاء خريطة شخصية للوصلات النشطة واختيارعلاج مُخصص للغاية.
علماء روس يطورون طريقة جديدة لمراقبة مستويات السكر في الدم بدقة عالية ودون الحاجة إلى إبر
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала