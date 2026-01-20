https://sarabic.ae/20260120/علماء-من-المدرسة-العليا-للاقتصاد-الروسية-يطورن-نموذجا-يعتمد-التعلم-العميق-لرسم-خرائط-جينية--1109450431.html

علماء من المدرسة العليا للاقتصاد الروسية يطورن نموذجا يعتمد التعلم العميق لرسم خرائط جينية

يشبه الحمض النووي سلسلة طويلة من الرموز تتكون من أربعة أحرف: "A ،C ،G ،T"، إلى جانب تسلسل الأحرف نفسه، تلعب طريقة التفاف شريط الحمض النووي دورا هاما، فبعض أجزاء الشفرة الوراثية مفتوحة، أي يمكن قراءتها واستنساخها لاحقا بواسطة الخلية، بينما تكون أجزاء أخرى مغلقة، حسب ما ورد في بوابة روسيا العلمية "ساينتفيك روسيا".افترض العلماء في مركز الذكاء الاصطناعي التابع للمدرسة العليا للاقتصاد، أن لكل نوع من الخلايا مجموعة فريدة من هذه العقد، تحدد وظيفة الخلية. على سبيل المثال، يختلف الحمض النووي لخلايا الدماغ العصبية في عقده المحددة عن الحمض النووي لخلايا الكبد. تؤثر هذه الاختلافات على نمو ووظيفة أنواع الخلايا المختلفة.مع ذلك، كانت دراسة هذه العمليات في المختبرات مكلفة، ولم تكن نتائجها دقيقة دائما.قال أرتيم باشكاتوف، الباحث المساعد في مركز البحوث والتكنولوجيا الطبية في الجامعة: "افترضنا أن خصائص بيئة الخلية، وليس بنية الحمض النووي فحسب، هي التي تحدد نمو الخلايا في كل نوع من أنواع الأنسجة، ولاختبار هذه الفكرة، أنشأنا نماذج متخصصة لأنواع الأنسجة المختلفة، بدلا من نموذج واحد شامل".وأوضح أنه بفضل "ديب.غو" أصبح بإمكان العلماء الوصول إلى أداة للتنبؤ بدقة عالية ببنية "رباعيات غوانين"، فبدلا من الدراسات المكلفة، يمكن لأي باحث يدرس، على سبيل المثال، سرطان الكبد أو مرض "ألزهايمر"، جمع البيانات من عينات المرضى، وإنشاء خريطة دقيقة لأكثر الأهداف المحتملة للاختبار.وتابع: "قد تصبح لبنية "رباعيات غوانين" أهدافا جديدة لعلاج هذه الأمراض. إذا استمرت الخلية السرطانية في حالة نشاط بفضل وصلة محددة، فمن الممكن تصميم دواء يعمل على فك هذه الوصلة أو تثبيتها قبل أن تنكسر، ما يؤدي إلى موت الخلية السرطانية".وأوضحت ماريا بوبتسوفا، مديرة مركز البحوث والتكنولوجيا الطبية الحيوية، أن هذا قد يُفضي مستقبلا إلى ابتكار نموذج مخصص للمريض، فمن خلال أخذ خزعة وتحليل بياناتها، سيُصبح بالإمكان إنشاء خريطة شخصية للوصلات النشطة واختيارعلاج مُخصص للغاية.علماء روس يطورون طريقة جديدة لمراقبة مستويات السكر في الدم بدقة عالية ودون الحاجة إلى إبر

