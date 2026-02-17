عربي
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: دول العالم العربي والإسلامي تفقد الثقة بحلفائها الغربيين بسبب إسرائيل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم.
علماء روس يطورون طريقة لتقليل وفيات الأطفال جراء الحروق
علماء روس يطورون طريقة لتقليل وفيات الأطفال جراء الحروق
سبوتنيك عربي
أفاد علماء من جامعة تيومين الطبية (TMU) أن استخدام أدوية تنظم جهاز المناعة في الساعات الأولى بعد الإصابة يمكن أن يحسن معدل النجاة ويسرع الشفاء لدى الأطفال،... 17.02.2026, سبوتنيك عربي
علوم
مجتمع
جامعات روسية
الصحة
العلاج
الأطفال
حروق
تُعد الحروق من الأسباب الرئيسية لدخول الأطفال دون سن الرابعة أو الخامسة إلى المستشفى، وفقا لعلماء جامعة تيومين الطبية، وتشير بياناتهم إلى أن 75% من حالات الحروق لدى الأطفال ناجمة عن تعرّضهم للسوائل الساخنة كالماء المغلي أو الشاي أو الحساء أو البخار.كما تُعد السبب الحادي عشر للوفاة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وتسع سنوات، كما أنها السبب الخامس للإصابات الرضية غير المميتة لدى الأطفال، ويُدخل أكثر من نصف مليون طفل إلى المستشفيات حول العالم سنوياً بسبب الحروق.وأوضح أن آليات الدفاع المناعي لم تُدرس بشكل كاف حتى الآن، وأن المتخصصين يبحثون عن سبل لتحسين فعالية علاج مرضى الحروق. وأوضح أن متخصصو جامعة تيومين الطبية درسوا نشاط الخلايا اللمفاوية التائية في الدم أثناء إصابات الحروق لدى الأطفال الصغار، اذ تُعدّ الخلايا اللمفاوية التائية خلايا أساسية في الجهاز المناعي، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تنضج في الغدة الزعترية، وتُعنى بالمناعة التكيفية، حيث تتعرف هذه الخلايا على الخلايا المصابة بالفيروسات أو البكتيريا أو الأورام، وتُدمرها، كما تُنظم شدة الاستجابة المناعية.وخلص العلماء إلى ضرورة إعطاء الأطفال المصابين بالحروق أدوية تُنظم الجهاز المناعي (مُعدِلات المناعة) خلال الساعات الأولى بعد الإصابة الحرارية. وأشارو إلى أن "مراقبة الحالة المناعية للمرضى بالتزامن مع العلاج ستساعد في الوقاية من العدوى البكتيرية الثانوية، وتسريع التئام الجروح، أو إجراء عمليات ترقيع الجلد بنجاح"، وسيُعد باحثو جامعة تيومين الطبية قريبا إرشادات سريرية للأطباء استنادا إلى البيانات التي تم الحصول عليها.علماء روس يطورون جهازا فريدا لتشخيص الشيخوخة المبكرة والأمراض المزمنةعلماء روس يحددون شروطا لإنتاج أشباه موصلات أكثر تطورا
الأخبار
علماء روس يطورون طريقة لتقليل وفيات الأطفال جراء الحروق

15:34 GMT 17.02.2026
أفاد علماء من جامعة تيومين الطبية (TMU) أن استخدام أدوية تنظم جهاز المناعة في الساعات الأولى بعد الإصابة يمكن أن يحسن معدل النجاة ويسرع الشفاء لدى الأطفال، وذكر المكتب الإعلامي للجامعة أن الجامعة حصلت على بيانات تكشف الآلية التي تتأثر بها وظائف المناعة بالحروق لدى الأطفال الصغار.
تُعد الحروق من الأسباب الرئيسية لدخول الأطفال دون سن الرابعة أو الخامسة إلى المستشفى، وفقا لعلماء جامعة تيومين الطبية، وتشير بياناتهم إلى أن 75% من حالات الحروق لدى الأطفال ناجمة عن تعرّضهم للسوائل الساخنة كالماء المغلي أو الشاي أو الحساء أو البخار.
كما تُعد السبب الحادي عشر للوفاة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وتسع سنوات، كما أنها السبب الخامس للإصابات الرضية غير المميتة لدى الأطفال، ويُدخل أكثر من نصف مليون طفل إلى المستشفيات حول العالم سنوياً بسبب الحروق.

وصرح الجراح سيرغي ساخاروف، رئيس قسم التأهب للتعبئة في مجال الرعاية الصحية وطب الكوارث في جامعة تيومين الطبية: "أن السبب الرئيسي للإصابات والوفيات الناجمة عن الحروق هو المضاعفات المعدية، إذ تُضعف الحروق مناعة الجسم ضد العدوى بشكل كبير".

صداع في الرأس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
مجتمع
علماء روس يكتشفون علاقة الأطعمة الفائقة المعالجة بخطر الإصابة بالخرف والصداع النصفي
أمس, 15:31 GMT
وأوضح أن آليات الدفاع المناعي لم تُدرس بشكل كاف حتى الآن، وأن المتخصصين يبحثون عن سبل لتحسين فعالية علاج مرضى الحروق.
وأوضح أن متخصصو جامعة تيومين الطبية درسوا نشاط الخلايا اللمفاوية التائية في الدم أثناء إصابات الحروق لدى الأطفال الصغار، اذ تُعدّ الخلايا اللمفاوية التائية خلايا أساسية في الجهاز المناعي، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تنضج في الغدة الزعترية، وتُعنى بالمناعة التكيفية، حيث تتعرف هذه الخلايا على الخلايا المصابة بالفيروسات أو البكتيريا أو الأورام، وتُدمرها، كما تُنظم شدة الاستجابة المناعية.

وأضاف "فحصنا 31 طفلا دون سن السادسة، من مرضى مركز الحروق في مستشفى تيومين الإقليمي السريري رقم 1، ونتيجة لذلك، تمكنا من تحديد دور الخلايا اللمفاوية التائية في تطور مرض الحروق، واختلال وظيفتها، والآلية اللاحقة لتطور نقص المناعة التالي للحروق".

علماء روس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
مجتمع
علماء روس يطورون طريقة لتسريع عملية ترميم الأنسجة البشرية
13 فبراير, 10:32 GMT
وخلص العلماء إلى ضرورة إعطاء الأطفال المصابين بالحروق أدوية تُنظم الجهاز المناعي (مُعدِلات المناعة) خلال الساعات الأولى بعد الإصابة الحرارية.
وأشارو إلى أن "مراقبة الحالة المناعية للمرضى بالتزامن مع العلاج ستساعد في الوقاية من العدوى البكتيرية الثانوية، وتسريع التئام الجروح، أو إجراء عمليات ترقيع الجلد بنجاح"، وسيُعد باحثو جامعة تيومين الطبية قريبا إرشادات سريرية للأطباء استنادا إلى البيانات التي تم الحصول عليها.
