https://sarabic.ae/20260217/علماء-روس-يطورون-طريقة-لتقليل-وفيات-الأطفال-جراء-الحروق-1110459281.html

علماء روس يطورون طريقة لتقليل وفيات الأطفال جراء الحروق

علماء روس يطورون طريقة لتقليل وفيات الأطفال جراء الحروق

سبوتنيك عربي

أفاد علماء من جامعة تيومين الطبية (TMU) أن استخدام أدوية تنظم جهاز المناعة في الساعات الأولى بعد الإصابة يمكن أن يحسن معدل النجاة ويسرع الشفاء لدى الأطفال،... 17.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-17T15:34+0000

2026-02-17T15:34+0000

2026-02-17T15:34+0000

علوم

مجتمع

جامعات روسية

الصحة

العلاج

الأطفال

حروق

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/06/1103436419_0:30:1350:789_1920x0_80_0_0_f17ca7f5273a3abc5eee3e1b0e5f3382.jpg

تُعد الحروق من الأسباب الرئيسية لدخول الأطفال دون سن الرابعة أو الخامسة إلى المستشفى، وفقا لعلماء جامعة تيومين الطبية، وتشير بياناتهم إلى أن 75% من حالات الحروق لدى الأطفال ناجمة عن تعرّضهم للسوائل الساخنة كالماء المغلي أو الشاي أو الحساء أو البخار.كما تُعد السبب الحادي عشر للوفاة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وتسع سنوات، كما أنها السبب الخامس للإصابات الرضية غير المميتة لدى الأطفال، ويُدخل أكثر من نصف مليون طفل إلى المستشفيات حول العالم سنوياً بسبب الحروق.وأوضح أن آليات الدفاع المناعي لم تُدرس بشكل كاف حتى الآن، وأن المتخصصين يبحثون عن سبل لتحسين فعالية علاج مرضى الحروق. وأوضح أن متخصصو جامعة تيومين الطبية درسوا نشاط الخلايا اللمفاوية التائية في الدم أثناء إصابات الحروق لدى الأطفال الصغار، اذ تُعدّ الخلايا اللمفاوية التائية خلايا أساسية في الجهاز المناعي، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تنضج في الغدة الزعترية، وتُعنى بالمناعة التكيفية، حيث تتعرف هذه الخلايا على الخلايا المصابة بالفيروسات أو البكتيريا أو الأورام، وتُدمرها، كما تُنظم شدة الاستجابة المناعية.وخلص العلماء إلى ضرورة إعطاء الأطفال المصابين بالحروق أدوية تُنظم الجهاز المناعي (مُعدِلات المناعة) خلال الساعات الأولى بعد الإصابة الحرارية. وأشارو إلى أن "مراقبة الحالة المناعية للمرضى بالتزامن مع العلاج ستساعد في الوقاية من العدوى البكتيرية الثانوية، وتسريع التئام الجروح، أو إجراء عمليات ترقيع الجلد بنجاح"، وسيُعد باحثو جامعة تيومين الطبية قريبا إرشادات سريرية للأطباء استنادا إلى البيانات التي تم الحصول عليها.علماء روس يطورون جهازا فريدا لتشخيص الشيخوخة المبكرة والأمراض المزمنةعلماء روس يحددون شروطا لإنتاج أشباه موصلات أكثر تطورا

https://sarabic.ae/20260216/علماء-روس-يكتشفون-علاقة-الأطعمة-الفائقة-المعالجة-بخطر-الإصابة-بالخرف-والصداع-النصفي-1110426653.html

https://sarabic.ae/20260213/علماء-روس-يطورون-طريقة-لتسريع-عملية-ترميم-الأنسجة--1110325475.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, جامعات روسية, الصحة, العلاج, الأطفال, حروق