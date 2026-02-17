https://sarabic.ae/20260217/علماء-روس-يطورون-طريقة-لتقليل-وفيات-الأطفال-جراء-الحروق-1110459281.html
أفاد علماء من جامعة تيومين الطبية (TMU) أن استخدام أدوية تنظم جهاز المناعة في الساعات الأولى بعد الإصابة يمكن أن يحسن معدل النجاة ويسرع الشفاء لدى الأطفال
علماء روس يطورون طريقة لتقليل وفيات الأطفال جراء الحروق
أفاد علماء من جامعة تيومين الطبية (TMU) أن استخدام أدوية تنظم جهاز المناعة في الساعات الأولى بعد الإصابة يمكن أن يحسن معدل النجاة ويسرع الشفاء لدى الأطفال، وذكر المكتب الإعلامي للجامعة أن الجامعة حصلت على بيانات تكشف الآلية التي تتأثر بها وظائف المناعة بالحروق لدى الأطفال الصغار.
تُعد الحروق من الأسباب الرئيسية لدخول الأطفال دون سن الرابعة أو الخامسة إلى المستشفى، وفقا لعلماء جامعة تيومين الطبية، وتشير بياناتهم إلى أن 75% من حالات الحروق لدى الأطفال ناجمة عن تعرّضهم للسوائل الساخنة كالماء المغلي أو الشاي أو الحساء أو البخار.
كما تُعد السبب الحادي عشر للوفاة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وتسع سنوات، كما أنها السبب الخامس للإصابات الرضية غير المميتة لدى الأطفال، ويُدخل أكثر من نصف مليون طفل إلى المستشفيات حول العالم سنوياً بسبب الحروق.
وصرح الجراح سيرغي ساخاروف، رئيس قسم التأهب للتعبئة في مجال الرعاية الصحية وطب الكوارث في جامعة تيومين الطبية: "أن السبب الرئيسي للإصابات والوفيات الناجمة عن الحروق هو المضاعفات المعدية، إذ تُضعف الحروق مناعة الجسم ضد العدوى بشكل كبير".
وأوضح أن آليات الدفاع المناعي لم تُدرس بشكل كاف حتى الآن، وأن المتخصصين يبحثون عن سبل لتحسين فعالية علاج مرضى الحروق.
وأوضح أن متخصصو جامعة تيومين الطبية درسوا نشاط الخلايا اللمفاوية التائية في الدم أثناء إصابات الحروق لدى الأطفال الصغار، اذ تُعدّ الخلايا اللمفاوية التائية خلايا أساسية في الجهاز المناعي، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تنضج في الغدة الزعترية، وتُعنى بالمناعة التكيفية، حيث تتعرف هذه الخلايا على الخلايا المصابة بالفيروسات أو البكتيريا أو الأورام، وتُدمرها، كما تُنظم شدة الاستجابة المناعية.
وأضاف "فحصنا 31 طفلا دون سن السادسة، من مرضى مركز الحروق في مستشفى تيومين الإقليمي السريري رقم 1، ونتيجة لذلك، تمكنا من تحديد دور الخلايا اللمفاوية التائية في تطور مرض الحروق، واختلال وظيفتها، والآلية اللاحقة لتطور نقص المناعة التالي للحروق".
وخلص العلماء إلى ضرورة إعطاء الأطفال المصابين بالحروق أدوية تُنظم الجهاز المناعي (مُعدِلات المناعة) خلال الساعات الأولى بعد الإصابة الحرارية.
وأشارو إلى أن "مراقبة الحالة المناعية للمرضى بالتزامن مع العلاج ستساعد في الوقاية من العدوى البكتيرية الثانوية، وتسريع التئام الجروح، أو إجراء عمليات ترقيع الجلد بنجاح"، وسيُعد باحثو جامعة تيومين الطبية قريبا إرشادات سريرية للأطباء استنادا إلى البيانات التي تم الحصول عليها.