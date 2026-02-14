علماء روس يحددون شروطا لإنتاج أشباه موصلات أكثر تطورا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو تعلن عدم المشاركة في الجلسة الأولى لمجلس السلام.. وتوقعات إيرانية بتخلي واشنطن عن الخيار العسكري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
17:52 GMT
8 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
علماء روس يحددون شروطا لإنتاج أشباه موصلات أكثر تطورا
علماء روس يحددون شروطا لإنتاج أشباه موصلات أكثر تطورا
سبوتنيك عربي
ابتكر علماء روس آلية جديدة لتحديد الظروف المثلى لتصنيع المواد النانوية المستخدمة في الإلكترونيات الحديثة، ما يمهّد لإنتاج أشباه موصلات أكثر تطورا لعناصر... 14.02.2026, سبوتنيك عربي
مجتمع
وأكد علماء من جامعة الأبحاث الوطنية للتكنولوجيا الإلكترونية في روسيا (MIET)، أن تصنيع الأجهزة القادرة على تخزين ومعالجة المعلومات الرقمية يعتمد بشكل أساسي على مواد أشباه الموصلات، حيث تحدد درجة نقائها الكيميائي وانتظام بنيتها البلورية القدرات الحسابية للجهاز.وأكمل: "رغم أن عملية تشكيل هذه المواد متقنة عالميًا، فإن التحدي الرئيسي يكمن في إتقان تقنية نموها المتحكم به على ركائز بلورية من السيليكون، ما يسمح بدمجها ضمن التقنيات الصناعية القائمة".وفي السياق ذاته، حسّن فريق الجامعة بالتعاون مع باحثين من ألمانيا وإيطاليا أداة تتيح نمو أغشية رقيقة من هذا المركب بخصائص محددة تناسب عناصر الذاكرة.أوضح بريخودكو، قائلًا: "تتأثر بنية الغشاء الرقيق عند تطبيقه على السيليكون، حيث تتشكل جزر نانوية على السطح، ولا يكون اتجاهها المكاني عشوائيًا، بل يتأثر بتناظر ركيزة السيليكون، وقد ساعدنا الجمع بين أساليب تحليل المواد الحديثة وتقنيات التعلم الآلي، ولا سيما الشبكات العصبية عالية الدقة، في تحديد هذه الخصائص وفهم أنها تشكل تحديًّا رئيسيًا في ابتكار محركات أقراص صلبة وأجهزة تخزين محمولة موثوقة".ويخطط الباحثون مستقبلا لتطبيق هذا النهج التحليلي على أغشية رقيقة أخرى عند تفاعلها مع مواد ماكروسكوبية، إلى جانب تطوير تقنيات الرؤية الرقمية لرصد خصائص هذه التفاعلات بدقة أكبر.
روسيا

علماء روس يحددون شروطا لإنتاج أشباه موصلات أكثر تطورا

11:48 GMT 14.02.2026
© AP Photo / Ng Han Guanمجموعة شرائح كمبيوتر
مجموعة شرائح كمبيوتر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Ng Han Guan
ابتكر علماء روس آلية جديدة لتحديد الظروف المثلى لتصنيع المواد النانوية المستخدمة في الإلكترونيات الحديثة، ما يمهّد لإنتاج أشباه موصلات أكثر تطورا لعناصر الذاكرة في الحواسيب والهواتف الذكية، وفق نتائج نشرت في مجلة "Surfaces and Interfaces".
وأكد علماء من جامعة الأبحاث الوطنية للتكنولوجيا الإلكترونية في روسيا (MIET)، أن تصنيع الأجهزة القادرة على تخزين ومعالجة المعلومات الرقمية يعتمد بشكل أساسي على مواد أشباه الموصلات، حيث تحدد درجة نقائها الكيميائي وانتظام بنيتها البلورية القدرات الحسابية للجهاز.

وأوضح ألكسندر بريخودكو، كبير الباحثين في مختبر المجهر الإلكتروني وأستاذ مشارك في معهد الفيزياء والرياضيات التطبيقية في الجامعة، أن "تطوير الأجهزة الحديثة يبدأ بالنمو المتحكم به لمواد جديدة، من بينها مركب الجرمانيوم والأنتيمون والتيلوريوم، على شكل أغشية رقيقة".

وأكمل: "رغم أن عملية تشكيل هذه المواد متقنة عالميًا، فإن التحدي الرئيسي يكمن في إتقان تقنية نموها المتحكم به على ركائز بلورية من السيليكون، ما يسمح بدمجها ضمن التقنيات الصناعية القائمة".
تقنية التقطير في الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2026
روسيا تعتزم عرض منصتها للذكاء الاصطناعي للتعرف على الوجوه في دولة عربية
7 فبراير, 13:50 GMT
وفي السياق ذاته، حسّن فريق الجامعة بالتعاون مع باحثين من ألمانيا وإيطاليا أداة تتيح نمو أغشية رقيقة من هذا المركب بخصائص محددة تناسب عناصر الذاكرة.

وأشار بريخودكو إلى أن "فهم تركيب وبنية الجزر النانوية الخاصة، التي تتشكل على سطح الطبقة المنتجة يمكن أن يقود إلى تطوير تقنيات أكثر كفاءة وموثوقية لتخزين البيانات".

علماء روس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
مجتمع
علماء روس يطورون طريقة لتسريع عملية ترميم الأنسجة البشرية
أمس, 10:32 GMT
أوضح بريخودكو، قائلًا: "تتأثر بنية الغشاء الرقيق عند تطبيقه على السيليكون، حيث تتشكل جزر نانوية على السطح، ولا يكون اتجاهها المكاني عشوائيًا، بل يتأثر بتناظر ركيزة السيليكون، وقد ساعدنا الجمع بين أساليب تحليل المواد الحديثة وتقنيات التعلم الآلي، ولا سيما الشبكات العصبية عالية الدقة، في تحديد هذه الخصائص وفهم أنها تشكل تحديًّا رئيسيًا في ابتكار محركات أقراص صلبة وأجهزة تخزين محمولة موثوقة".
ويخطط الباحثون مستقبلا لتطبيق هذا النهج التحليلي على أغشية رقيقة أخرى عند تفاعلها مع مواد ماكروسكوبية، إلى جانب تطوير تقنيات الرؤية الرقمية لرصد خصائص هذه التفاعلات بدقة أكبر.
علماء روس يبتكرون طريقة تزيد عمر بطاريات "الليثيوم" 4 أضعاف
علماء روس يطورون طريقة لتسريع عملية ترميم الأنسجة البشرية
