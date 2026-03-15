https://sarabic.ae/20260315/إعلام-إيراني-اعتقال-20-شخصا-بتهمة-تسريب-معلومات-عن-مواقع-عسكرية-لإسرائيل-1111511532.html
إعلام إيراني: اعتقال 20 شخصا بتهمة تسريب معلومات عن مواقع عسكرية لإسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب المدعي العام المركزي في محافظة أذربيجان الغربية بإيران، اليوم الأحد، عن اعتقال 20 شخصا في مدينة أورميا، بتهمة "الارتباط بإسرائيل والتعاون معها". 15.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-15T06:13+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098546864_0:446:1000:1009_1920x0_80_0_0_a1922713d5f64af2d4fc7af1788069e7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098546864_0:353:1000:1103_1920x0_80_0_0_344fa34604f3bdb1e3566e510b3db936.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أعلن مكتب المدعي العام المركزي في محافظة أذربيجان الغربية بإيران، اليوم الأحد، عن اعتقال 20 شخصا في مدينة أورميا، بتهمة "الارتباط بإسرائيل والتعاون معها".
وأوضح المكتب أن الأجهزة المختصة "استهدفت شبكات عدة من المرتزقة المرتبطين بعملاء إسرائيل، بعد رصد محاولاتهم تزويد العدو بمعلومات وتفاصيل تتعلق بمواقع عسكرية وأمنية".
وأشار إلى أن عمليات اعتقال الأفراد جرت بموجب أوامر قضائية، وفقًا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران
، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني