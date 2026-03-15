كوريا الجنوبية ترد على طلب ترامب بإرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ16 من الحرب على إيران.. ترامب يحسم قراره وطهران تطلق الموجة الـ53.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:41 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يفاقم الأزمة الصحية.. تحذيرات أممية من كارثة إنسانية
09:19 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
10:12 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
14:03 GMT
26 د
من الملعب
نتائج كبيرة في دوري أبطال أوروبا.. وصراع عربي على الأميرة السمراء
14:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:00 GMT
28 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
16:00 GMT
6 د
خطوط التماس
منطقة العرقوب والبقاع الغربي في لبنان وصعود المقاومة الفلسطينية
16:07 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:03 GMT
11 د
شؤون عسكرية
من التفاوض إلى التشدد: كيف يغير مجتبى خامنئي موازين الصراع بين طهران وواشنطن؟
17:14 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
موسكو: "الحرب الخاطفة" ضد إيران فشلت وليس لدى واشنطن استراتيجية خروج من العملية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:18 GMT
9 د
من الملعب
نتائج كبيرة في دوري أبطال أوروبا.. وصراع عربي على الأميرة السمراء
09:27 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
10:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
14:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
14:50 GMT
10 د
خطوط التماس
منطقة العرقوب والبقاع الغربي في لبنان وصعود المقاومة الفلسطينية
15:00 GMT
46 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:00 GMT
17 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:47 GMT
16 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:33 GMT
21 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260315/كوريا-الجنوبية-ترد-على-طلب-ترامب-بإرسال-سفن-حربية-إلى-مضيق-هرمز-1111514391.html
كوريا الجنوبية ترد على طلب ترامب بإرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز
كوريا الجنوبية ترد على طلب ترامب بإرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، أنه سيدرس "بعناية" رده على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن إرسال سفن إلى مضيق هرمز، وذلك بالتشاور... 15.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-15T09:13+0000
2026-03-15T09:13+0000
مضيق هرمز
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الجنوبية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110905745_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_b5f69dc438bf75a7ca718750d92d6a37.jpg
وقال مسؤول في المكتب إن كوريا الجنوبية "أخذت علمًا بمنشور ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن هذا الممر المائي الحيوي لنقل النفط من منطقة الخليج".وكان ترامب دعا، أمس السبت، كوريا الجنوبية وغيرها من الدول المتضررة من محاولة إيران إغلاق مضيق هرمز، إلى إرسال سفن للحفاظ على المضيق "مفتوحًا وآمنًا"، وسط مخاوف متزايدة بشأن اضطرابات الملاحة في هذا الممر المائي، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.كما حدد ترامب الصين وفرنسا واليابان وبريطانيا كـ"دول متضررة من هذا التقييد المصطنع"، الذي فرضته إيران على المضيق، وفق تعبيره.كما تشهد أسعار الغاز ارتفاعًا ملحوظًا، لا سيما في الدول الأوروبية، حيث قفزت أسعار الصرف، منذ نهاية فبراير/ شباط الماضي، بأكثر من 100%.
الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110905745_270:0:2734:1848_1920x0_80_0_0_bae6ace0a3802b5af0b227ead2caff43.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مضيق هرمز, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية, العالم
مضيق هرمز, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية, العالم

كوريا الجنوبية ترد على طلب ترامب بإرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز

09:13 GMT 15.03.2026
© REUTERS Hamad I Mohammedناقلات النفط تعبر مضيق هرمز، 21 ديسمبر/ كانون الأول 2018
ناقلات النفط تعبر مضيق هرمز، 21 ديسمبر/ كانون الأول 2018
© REUTERS Hamad I Mohammed
تابعنا عبر
أعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، أنه سيدرس "بعناية" رده على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن إرسال سفن إلى مضيق هرمز، وذلك بالتشاور الوثيق مع واشنطن.
وقال مسؤول في المكتب إن كوريا الجنوبية "أخذت علمًا بمنشور ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن هذا الممر المائي الحيوي لنقل النفط من منطقة الخليج".
وكان ترامب دعا، أمس السبت، كوريا الجنوبية وغيرها من الدول المتضررة من محاولة إيران إغلاق مضيق هرمز، إلى إرسال سفن للحفاظ على المضيق "مفتوحًا وآمنًا"، وسط مخاوف متزايدة بشأن اضطرابات الملاحة في هذا الممر المائي، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
كما حدد ترامب الصين وفرنسا واليابان وبريطانيا كـ"دول متضررة من هذا التقييد المصطنع"، الذي فرضته إيران على المضيق، وفق تعبيره.
ناقلات النفط تبحر في الخليج العربي، بالقرب من مضيق هرمز، كما يُرى من شمال رأس الخيمة، قرب الحدود مع محافظة مسندم العمانية، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، 11 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2026
4 مراكز تخزين عملاقة.. كيف تستعد الدول العربية لصدمة "هرمز"؟
07:38 GMT

وقال المسؤول الرئاسي الكوري الجنوبي إن "سلامة الطرق البحرية الدولية وحرية الملاحة تصب في مصلحة جميع الدول، وهي محمية بموجب القانون الدولي. وبناء على ذلك، نأمل أن تعود شبكة الخدمات اللوجستية البحرية العالمية إلى وضعها الطبيعي سريعًا".

وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2026
عراقجي: مضيق هرمز مغلق فقط أمام الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما
أمس, 18:18 GMT

ونتيجة للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ورد طهران عليها، توقفت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل شبه كامل، ما أثّر بشكل كبير على أسعار الطاقة. ففي يوم الاثنين الماضي، ارتفعت أسعار خام "برنت" لتتجاوز 119 دولارًا للبرميل، لأول مرة منذ يونيو/ حزيران 2022، مسجلةً زيادة تتراوح بين 29 و31%.

كما تشهد أسعار الغاز ارتفاعًا ملحوظًا، لا سيما في الدول الأوروبية، حيث قفزت أسعار الصرف، منذ نهاية فبراير/ شباط الماضي، بأكثر من 100%.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала