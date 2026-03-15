كوريا الجنوبية ترد على طلب ترامب بإرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز

كوريا الجنوبية ترد على طلب ترامب بإرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

أعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، أنه سيدرس "بعناية" رده على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن إرسال سفن إلى مضيق هرمز، وذلك بالتشاور... 15.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-15T09:13+0000

2026-03-15T09:13+0000

2026-03-15T09:13+0000

مضيق هرمز

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

كوريا الجنوبية

العالم

وقال مسؤول في المكتب إن كوريا الجنوبية "أخذت علمًا بمنشور ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن هذا الممر المائي الحيوي لنقل النفط من منطقة الخليج".وكان ترامب دعا، أمس السبت، كوريا الجنوبية وغيرها من الدول المتضررة من محاولة إيران إغلاق مضيق هرمز، إلى إرسال سفن للحفاظ على المضيق "مفتوحًا وآمنًا"، وسط مخاوف متزايدة بشأن اضطرابات الملاحة في هذا الممر المائي، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.كما حدد ترامب الصين وفرنسا واليابان وبريطانيا كـ"دول متضررة من هذا التقييد المصطنع"، الذي فرضته إيران على المضيق، وفق تعبيره.كما تشهد أسعار الغاز ارتفاعًا ملحوظًا، لا سيما في الدول الأوروبية، حيث قفزت أسعار الصرف، منذ نهاية فبراير/ شباط الماضي، بأكثر من 100%.

الولايات المتحدة الأمريكية

كوريا الجنوبية

سبوتنيك عربي

مضيق هرمز, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية, العالم