كوريا الجنوبية ترد على طلب ترامب بإرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، أنه سيدرس "بعناية" رده على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن إرسال سفن إلى مضيق هرمز، وذلك بالتشاور... 15.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-15T09:13+0000
أعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، أنه سيدرس "بعناية" رده على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن إرسال سفن إلى مضيق هرمز، وذلك بالتشاور الوثيق مع واشنطن.
وقال مسؤول في المكتب إن كوريا الجنوبية "أخذت علمًا بمنشور ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن هذا الممر المائي الحيوي لنقل النفط من منطقة الخليج".
وكان ترامب دعا، أمس السبت، كوريا الجنوبية وغيرها من الدول المتضررة من محاولة إيران إغلاق مضيق هرمز، إلى إرسال سفن للحفاظ على المضيق "مفتوحًا وآمنًا"، وسط مخاوف متزايدة بشأن اضطرابات الملاحة في هذا الممر المائي، وفقا لوكالة
أنباء "يونهاب" الكورية.
كما حدد ترامب الصين وفرنسا واليابان وبريطانيا كـ"دول متضررة من هذا التقييد المصطنع"، الذي فرضته إيران على المضيق، وفق تعبيره.
وقال المسؤول الرئاسي الكوري الجنوبي إن "سلامة الطرق البحرية الدولية وحرية الملاحة تصب في مصلحة جميع الدول، وهي محمية بموجب القانون الدولي. وبناء على ذلك، نأمل أن تعود شبكة الخدمات اللوجستية البحرية العالمية إلى وضعها الطبيعي سريعًا".
ونتيجة للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ورد طهران عليها، توقفت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل شبه كامل، ما أثّر بشكل كبير على أسعار الطاقة. ففي يوم الاثنين الماضي، ارتفعت أسعار خام "برنت" لتتجاوز 119 دولارًا للبرميل، لأول مرة منذ يونيو/ حزيران 2022، مسجلةً زيادة تتراوح بين 29 و31%.
كما تشهد أسعار الغاز ارتفاعًا ملحوظًا، لا سيما في الدول الأوروبية، حيث قفزت أسعار الصرف، منذ نهاية فبراير/ شباط الماضي، بأكثر من 100%.