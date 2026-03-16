خبير نفطي: الأوروبيون في أزمة طاقة قاسية ولا ملجأ لهم إلا باستيراد النفط الروسي

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:18 GMT
9 د
من الملعب
نتائج كبيرة في دوري أبطال أوروبا.. وصراع عربي على الأميرة السمراء
09:27 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
10:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
14:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
14:50 GMT
10 د
خطوط التماس
منطقة العرقوب والبقاع الغربي في لبنان وصعود المقاومة الفلسطينية
15:00 GMT
46 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:00 GMT
17 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:47 GMT
16 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:33 GMT
21 د
عالم سبوتنيك
أمريكا وإيران ترفضان وقف إطلاق النار.. ومصر تبذل جهودا لخفض التصعيد
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
من التفاوض إلى التشدد: كيف يغير مجتبى خامنئي موازين الصراع بين طهران وواشنطن؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
15:45 GMT
9 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
16:30 GMT
21 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إيران لن توقف إطلاق النار إلا إذا رأت مصلحة لها في ذلك
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
جنرال: واشنطن في مأزق استراتيجي فإما التصعيد الكبير أو البحث عن مخرج سياسي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
خبير نفطي: الأوروبيون في أزمة طاقة قاسية ولا ملجأ لهم إلا باستيراد النفط الروسي
تطرق الخبير النفطي اللبناني من بيروت، الدكتور منير علاء الدين، إلى أزمة ارتفاع أسعار في النفط والغاز التي وصلت الى اعلى مستوياتها بسبب الحرب في الشرق الأوسط،... 16.03.2026, سبوتنيك عربي
خبير نفطي: الأوروبيون في أزمة طاقة قاسية ولا ملجأ لهم إلا باستيراد النفط الروسي

تطرق الخبير النفطي اللبناني من بيروت، الدكتور منير علاء الدين، إلى أزمة ارتفاع أسعار في النفط والغاز التي وصلت الى اعلى مستوياتها بسبب الحرب في الشرق الأوسط، مؤكدا "انعكاس الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، على أسعار ومصادر الطاقة".
وكشف علاء الدين، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "ما لا يقل عن 20% من النفط الخام و25% بالمائة من الغاز الطبيعي المسال يمر عبر مضيق "هرمز"، وبالتالي فان الأسعار قفزت في الأسبوع الأول من شن الحرب على إيران إلى ما يقارب من 120 دولارا"، معتبرا أن "اعلان وزارة الطاقة الدولية بان الحرب الدائمة في الدائرة في الشرق الأوسط سببت أكبر اضطراب في إمدادات النفط، يدل على ان المعروض العالمي انخفض بمقدار 8 ملايين برميلا في شهر آذار".

ولفت إلى أنه "بسبب إغلاق مضيق "هرمز"، من المتوقع أن تقفز أسعار النفط إلى ما يزيد عن 147 دولارا"، قائلا: "السيناريوهات الأسوأ ممكن أن تتجاوز 200 إلى 300 دولار إذا استمرت الحرب".

وأوضح أن "قطر لم تستطع أن توفي بتعاقداتها مع الأوروبيين بسبب الحرب والإغلاق الذي حدث في مضيق "هرمز"، وبالتالي الدول الأوروبية في أسوأ حالاتها"، مضيفا أن "الأوروبيين في مأزق وفي أزمة طاقة قاسية لانهم لا يملكون أي مكان للاستيراد إلا الشرق الأوسط وتحديدا قطر".
عراقجي: واشنطن تتوسل للهند والعالم لشراء النفط الروسي بعد أسبوعين من الحرب مع إيران
13 مارس, 20:05 GMT
وكشف علاء الدين أنه "وفق الدراسات فإن إفراج وزارة الطاقة الأمريكية عن 400 برميل من النفط، يكفي لعدة أسابيع"، قائلا إنه "إذا لم تنته الحرب وتعادل مسارات الإمداد عبر مضيق هرمز، لا يمكن الهروب من الأزمة الاقتصادية العالمية".
وتابع: "في الأيام الأخيرة بدأت تتخبط القيادة الأمريكية وهناك ضغط على ترامب لإنهاء الحرب"، مؤكدا "وجود تململ في الداخل الأمريكي، حيث بدأت أسعار البنزين تزيد وكل مصادر الطاقة تتأثر بهذه الأزمة، لذلك القيادة الأمريكية تسعى لايقاف الحرب بأسرع وقت ممكن، خاصة مع اقتراب الانتخابات"،

وأشار إلى أن "الأوروبيين لا يملكون ملجأ آخر، إلا أن يستعينوا باستيراد النفط الروسي"، مشيرا إلى أنه مع "استمرار اغلاق مضيق "هرمز" كميات الغاز والنفط التي ستصل إلى أوروبا ستصل إلى أقل من 10%".

وختم ضيف "سبوتنيك"، قائلا: "إن هذه الحرب كانت مغامرة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، لهذا سيضطر الأمريكيون إلى وقفها بسبب الأزمة الاقتصادية وما تتسبب به من تضخم وارتفاع الأسعار في العالم".
