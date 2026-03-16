خبير نفطي: الأوروبيون في أزمة طاقة قاسية ولا ملجأ لهم إلا باستيراد النفط الروسي

سبوتنيك عربي

تطرق الخبير النفطي اللبناني من بيروت، الدكتور منير علاء الدين، إلى أزمة ارتفاع أسعار في النفط والغاز التي وصلت الى اعلى مستوياتها بسبب الحرب في الشرق الأوسط،... 16.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-16T16:40+0000

وكشف علاء الدين، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "ما لا يقل عن 20% من النفط الخام و25% بالمائة من الغاز الطبيعي المسال يمر عبر مضيق "هرمز"، وبالتالي فان الأسعار قفزت في الأسبوع الأول من شن الحرب على إيران إلى ما يقارب من 120 دولارا"، معتبرا أن "اعلان وزارة الطاقة الدولية بان الحرب الدائمة في الدائرة في الشرق الأوسط سببت أكبر اضطراب في إمدادات النفط، يدل على ان المعروض العالمي انخفض بمقدار 8 ملايين برميلا في شهر آذار".وأوضح أن "قطر لم تستطع أن توفي بتعاقداتها مع الأوروبيين بسبب الحرب والإغلاق الذي حدث في مضيق "هرمز"، وبالتالي الدول الأوروبية في أسوأ حالاتها"، مضيفا أن "الأوروبيين في مأزق وفي أزمة طاقة قاسية لانهم لا يملكون أي مكان للاستيراد إلا الشرق الأوسط وتحديدا قطر". وتابع: "في الأيام الأخيرة بدأت تتخبط القيادة الأمريكية وهناك ضغط على ترامب لإنهاء الحرب"، مؤكدا "وجود تململ في الداخل الأمريكي، حيث بدأت أسعار البنزين تزيد وكل مصادر الطاقة تتأثر بهذه الأزمة، لذلك القيادة الأمريكية تسعى لايقاف الحرب بأسرع وقت ممكن، خاصة مع اقتراب الانتخابات"، وختم ضيف "سبوتنيك"، قائلا: "إن هذه الحرب كانت مغامرة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، لهذا سيضطر الأمريكيون إلى وقفها بسبب الأزمة الاقتصادية وما تتسبب به من تضخم وارتفاع الأسعار في العالم".

